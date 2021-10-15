BIM 和 GIS 云协作

通过连接 Autodesk Construction Cloud 和 Esri 的 ArcGIS，业主、运营商以及建筑、工程与施工 (AEC) 团队可以使用可配置的应用程序来探索项目信息并与地理空间环境进行协作，从而在整个资产生命周期中简化沟通并改进决策。
通过连接 Autodesk Construction Cloud 和 Esri 的 ArcGIS，业主、运营商以及建筑、工程与施工 (AEC) 团队可以使用可配置的应用程序来探索项目信息并与地理空间环境进行协作，从而在整个资产生命周期中简化沟通并改进决策。
使用 ArcGIS GeoBIM 和 Autodesk BIM Collaborate Pro 在基于 Web 的体验中将项目信息可视化并进行评估，使 AEC 团队能够在地理空间环境中使用来自多个系统的数据展开无缝协作并管理风险、成本和时间表。
Esri 的 ArcGIS GeoBIM 是什么？
“Esri 的 ArcGIS GeoBIM 与 Autodesk 的 BIM Collaborate Pro 实现连接，使我们的团队能够在现实世界的环境中进行设计所需的协调，因为我们在设计中考虑了关键的周围数据。”- Darin Welch，HNTB 地理空间和虚拟互动解决方案部门副总裁
图片来源：HNTB Corporation
了解将项目信息与地理空间环境相集成的价值。
将最新项目信息与地理空间环境相链接，以改进设计审阅、可视化和探索。
利用统一的 Web 环境进行问题映射和管理。
了解和监控项目状态，包括问题位置、完成情况、时间表和跨团队的分布排列。
将文档连接到相关的 ArcGIS 功能，以便更高效、更安全地访问最新项目更新。
通过具有特定任务的 Web 应用程序来利用 BIM 和地理空间的融合。
将 BIM 和 GIS 数据保留在其源位置，最大程度减少数据转换，并使用基于云的连接通过基于应用程序的体验将它们结合在一起。
以团队形式查看和调查易用应用程序的项目性能、状态和问题。
深入探讨并了解 ArcGIS GeoBIM 和 BIM Collaborate Pro 如何协同工作来转变您的设计、建造和运营方式。
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