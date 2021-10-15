BIM 和 GIS 云协作

“Esri 的 ArcGIS GeoBIM 与 Autodesk 的 BIM Collaborate Pro 实现连接，使我们的团队能够在现实世界的环境中进行设计所需的协调，因为我们在设计中考虑了关键的周围数据。”- Darin Welch，HNTB 地理空间和虚拟互动解决方案部门副总裁