Civil 3D 与 InfraWorks

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比较 Civil 3D 和 InfraWorks 的功能，并了解这两款土木工程设计软件间的区别。
推荐比较
包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D 等
捆绑包
|每月
|N/A
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|年度
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|3 年
|¥34026
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概念设计软件支持在建筑和自然环境的上下文中对基础设施设计概念进行建模、分析和可视化。
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具有集成功能的土木工程设计软件可改进绘图、设计和施工文档编制。
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功能强大的 BIM 和 CAD 工具，解锁全新设计师、工程师和承包商工作流
|路线和纵断面设计
|道路建模
|设计自动化
|站台边缘设计
|特殊轨迹设计
|项目管理器
|轻轨和有轨电车跟踪
|材质和数量
|环行交叉口设计
|道路建模
|设计自动化
|排水设计
|交叉口设计
|道路修复
|Civil 3D 项目管理器
|扫掠路径分析
|材质和数量
|停车场布局
|环行交叉口设计
|雨水和生活污水管详细设计
|道路建模
|设计自动化
|加压设施
|调查
|地形建模
|放坡
|扫掠路径分析
|Grading Optimization
|项目管理器
|桥梁路线、纵断面、横断面建模
|参数化桥梁建模
|重复性任务电子表格
|结构分析
|用于优选方案的大梁计算
|混合格架/有限元模型
|发布桥梁模型到 Revit
|钢筋细节设计和工程图制作
|雨水和生活污水管概念设计
|路边放坡
|主题选项板
|横断面图
|组件道路
|环行交叉口设计
|基于组件的桥梁设计
|设计道路
|对现有环境进行建模
|导入三维模型
|Revit 模型集成
|材料数量
|雨水分析
|路线和纵断面优化
|视线分析
|桥梁线梁分析
|洪水仿真
|移动仿真
|交通仿真
|动画（导出到 3dsMax）
|大气效果
|故事板和动画
|从点云生成地形
|从点云生成功能
|扫描到网格
|生成点云
|照片处理
|平面和纵断面图纸生成
|土方量和土方计算
|施工文档编制
|Connector for ArcGIS
|Collaboration for Civil 3D
|道路数据快捷方式 (DREF)
|IFC 导入和导出
|处理器
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双核 Intel® Core™2 或同等级别 AMD；CPU 必须支持 SSE 4.1
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最低要求：2.5-2.9 GHz 建议：3+ GHz
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最低要求：2.5-2.9 GHz 建议：3+ GHz
|Microsoft Windows
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10，64 位
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10，64 位
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10，64 位
|Apple macOS
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|Linux
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|磁盘空间
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16 GB
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16+ GB
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16-30+ GB
|RAM
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8-16+ GB
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8-16+ GB
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8-16+ GB
|视频显卡
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支持 DirectX® 10.1 的 2 GB+ VRAM
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兼容 DirectX 12 的 1-4+ GB VRAM
|
兼容 DirectX 12 的 1-4+ GB VRAM
|浏览器
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Chrome、Firefox
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Chrome
|
Chrome