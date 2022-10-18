Civil 3D 与 InfraWorks

比较 Civil 3D 和 InfraWorks 的功能，并了解这两款土木工程设计软件间的区别。

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包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D 等

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定价

每月 N/A N/A N/A
年度 ¥11342 ¥15111 N/A
3 年 ¥34026 ¥45331 N/A

概述

概念设计软件支持在建筑和自然环境的上下文中对基础设施设计概念进行建模、分析和可视化。

具有集成功能的土木工程设计软件可改进绘图、设计和施工文档编制。

功能强大的 BIM 和 CAD 工具，解锁全新设计师、工程师和承包商工作流

轨道设计

路线和纵断面设计 Checkmark Checkmark
道路建模 Checkmark Checkmark
设计自动化 Checkmark Checkmark
站台边缘设计 Checkmark Checkmark
特殊轨迹设计 Checkmark Checkmark
项目管理器 Checkmark
轻轨和有轨电车跟踪 Checkmark

道路和公路设计

材质和数量 Checkmark Checkmark Checkmark
环行交叉口设计 Checkmark Checkmark Checkmark
道路建模 Checkmark Checkmark
设计自动化 Checkmark Checkmark
排水设计 Checkmark Checkmark
交叉口设计 Checkmark Checkmark
道路修复 Checkmark Checkmark
Civil 3D 项目管理器 Checkmark
扫掠路径分析 Checkmark

场地设计

材质和数量 Checkmark Checkmark Checkmark
停车场布局 Checkmark Checkmark Checkmark
环行交叉口设计 Checkmark Checkmark Checkmark
雨水和生活污水管详细设计 Checkmark Checkmark
道路建模 Checkmark Checkmark
设计自动化 Checkmark Checkmark
加压设施 Checkmark Checkmark
调查 Checkmark Checkmark
地形建模 Checkmark Checkmark
放坡 Checkmark Checkmark
扫掠路径分析 Checkmark
Grading Optimization Checkmark
项目管理器 Checkmark

桥梁设计

桥梁路线、纵断面、横断面建模 Checkmark Checkmark Checkmark
参数化桥梁建模 Checkmark Checkmark
重复性任务电子表格 Checkmark Checkmark
结构分析 Checkmark Checkmark
用于优选方案的大梁计算 Checkmark Checkmark
混合格架/有限元模型 Checkmark Checkmark
发布桥梁模型到 Revit Checkmark Checkmark
钢筋细节设计和工程图制作 Checkmark

概念设计

雨水和生活污水管概念设计 Checkmark Checkmark Checkmark
路边放坡 Checkmark Checkmark Checkmark
主题选项板 Checkmark Checkmark
横断面图 Checkmark Checkmark
组件道路 Checkmark Checkmark
环行交叉口设计 Checkmark Checkmark
基于组件的桥梁设计 Checkmark Checkmark

基于真实环境建模

设计道路 Checkmark Checkmark Checkmark
对现有环境进行建模 Checkmark Checkmark Checkmark
导入三维模型 Checkmark Checkmark Checkmark
Revit 模型集成 Checkmark Checkmark

分析和仿真

材料数量 Checkmark Checkmark Checkmark
雨水分析 Checkmark Checkmark
路线和纵断面优化 Checkmark Checkmark
视线分析 Checkmark Checkmark
桥梁线梁分析 Checkmark Checkmark
洪水仿真 Checkmark Checkmark
移动仿真 Checkmark Checkmark
交通仿真 Checkmark Checkmark

可视化

动画（导出到 3dsMax） Checkmark Checkmark Checkmark
大气效果 Checkmark Checkmark
故事板和动画 Checkmark Checkmark

实景捕获

从点云生成地形 Checkmark Checkmark Checkmark
从点云生成功能 Checkmark Checkmark
扫描到网格 Checkmark
生成点云 Checkmark
照片处理 Checkmark

创建施工图和文档

平面和纵断面图纸生成 Checkmark Checkmark
土方量和土方计算 Checkmark Checkmark
施工文档编制 Checkmark Checkmark

协作和互操作

Connector for ArcGIS Checkmark Checkmark Checkmark
Collaboration for Civil 3D Checkmark Checkmark
道路数据快捷方式 (DREF) Checkmark Checkmark
IFC 导入和导出 Checkmark Checkmark

系统要求

处理器

双核 Intel® Core™2 或同等级别 AMD；CPU 必须支持 SSE 4.1

最低要求：2.5-2.9 GHz 建议：3+ GHz

最低要求：2.5-2.9 GHz 建议：3+ GHz
Microsoft Windows

10，64 位

10，64 位

10，64 位
Apple macOS

Linux

磁盘空间

16 GB

16+ GB

16-30+ GB
RAM

8-16+ GB

8-16+ GB

8-16+ GB
视频显卡

支持 DirectX® 10.1 的 2 GB+ VRAM

兼容 DirectX 12 的 1-4+ GB VRAM

兼容 DirectX 12 的 1-4+ GB VRAM
浏览器

Chrome、Firefox

Chrome

Chrome