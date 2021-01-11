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从奇幻生物和规模宏大的风景到爆炸性战争场景，荣获奥斯卡奖的 Maya® 工具组合是创造栩栩如生的角色和世界的不二选择。
使用强大的多边形和 NURBS 建模工具创建三维道具、环境和角色。
使用关键帧、非线性和运动捕捉动画等功能让角色栩栩如生。
使用 Bifrost 创建物理上精确的模拟和效果，如爆炸和海洋表面。
使用材质创作插件 LookdevX 制作可在多个工具中使用的程序材质。
通过 Arnold 渲染器集成，查看实时场景变化，包括照明和材质。
通过 OpenUSD（通用场景描述）等集成的开放标准改善协作。
使用脚本和插件（如 Unreal Live Link）来增强工具。
Flow Production Tracking 集成
通过 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）固定期限使用许可，直接在 Maya 中访问制作管理工具。
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