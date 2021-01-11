Maya 的主要功能

从奇幻生物和规模宏大的风景到爆炸性战争场景，荣获奥斯卡奖的 Maya® 工具组合是创造栩栩如生的角色和世界的不二选择。

《芭比》剧组跳迪斯科

建模

使用强大的多边形和 NURBS 建模工具创建三维道具、环境和角色。

绑定和动画

使用关键帧、非线性和运动捕捉动画等功能让角色栩栩如生。

模拟和效果 (Bifrost)

使用 Bifrost 创建物理上精确的模拟和效果，如爆炸和海洋表面。

外观开发

使用材质创作插件 LookdevX 制作可在多个工具中使用的程序材质。

渲染

通过 Arnold 渲染器集成，查看实时场景变化，包括照明和材质。

OpenUSD 工作流

通过 OpenUSD（通用场景描述）等集成的开放标准改善协作。

流程

使用脚本和插件（如 Unreal Live Link）来增强工具。

Maya 的更多功能

建模

智能挤出

以灵活且可预测的方式在网格上挤出面，从而最大限度地减少对生成的几何体的手动清理。

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多边形建模

使用基于顶点、边和面的几何体创建三维模型。

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NURBS 建模

从几何基本体和绘制的曲线构建三维模型。

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UV 编辑和工具包

在二维视图中查看和编辑多边形、NURBS 和细分曲面的 UV 纹理坐标。

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雕刻工具组合

以更艺术和直观的方式对模型进行雕刻和塑形。

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绑定和动画

关键帧动画

通过设置标记（关键帧）来指示计时和位置，为对象或骨架制作动画。

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变形器

将变形效果添加到角色和对象，以调整其外观并增强其动画效果。

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运动捕捉动画

在 Maya 中使用运动捕捉（简称“mocap”）系统创建动画。

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骨架

使用称为骨架的分层关节结构为模型设定姿势并制作动画。

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蒙皮

将建模曲面绑定到具有平滑、刚性和间接蒙皮的骨架。

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重定目标

使用 HumanIK 轻松在不同大小、比例和骨架层次的角色之间重新确定动画目标。

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时间编辑器

在 Maya 中创建和编辑具有任何可设置关键帧的对象或属性的动画序列。

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非线性动画

按照可重新排列和编辑的序列（如非线性编辑器中的胶片片段）集合动画。

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曲线图编辑器

查看可以修改的动画关键帧之间插值的图形表示。

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缓存播放

查看对动画所做的更改，而无需创建播放预览。

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模拟和效果 (Bifrost)

模拟和效果

使用 Aero、MPM、粒子和 BOSS 系统提供自然的外观效果，如雪、粒子或波浪。（视频：5 秒）

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散射和实例化

使用极具表现力的散射和实例化工具构建大规模复杂场景或布景。

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现成模板

访问各种预构建的复合体与图形，作为创建自有效果的起点。

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几何体节点

在网格创建流程的最低级别工作，使用组件标记进行组织，并在 Bifrost 图表内创建几何体。

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程序 USD

借助 Bifrost 图表的灵活性，以非破坏性方式集合、组织和编辑 USD 资产。

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外观开发

LookdevX

使用 LookdevX 制作可在多个渲染器中使用的材质，LookdevX 是 Autodesk 为 Maya 开发的不可知材质创作插件，由 OpenUSD 提供支持。

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LookdevX 曲线图编辑器

在单个基于节点的可视化编程环境中查看、创作和编辑 Maya 几何体上的材质。

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原生 USD 和 MaterialX 材质创作

在同一 Maya 会话中同时使用原生 USD 和 MaterialX 着色图表。

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MaterialX 数据结构

自动 MaterialX 堆栈和文档数据结构可确保您在日常工作中轻松使用 MaterialX。

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颜色管理

将颜色管理数据精确嵌入 USD 文件，并使用 Maya 的颜色管理首选项加以控制，从而提高颜色精确度。

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Arnold 集成

深入了解如何使用集成的 Arnold 着色图表进行更高级的制图。

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渲染

集成的 Arnold 渲染器

使用 Arnold 渲染视图，实时查看场景更改，包括照明、材质和摄影机。

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着色器

在 Maya 中使用 Arnold 着色器（如 standard_surface、distance 或 toon 着色器）创建和应用各种材质。

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GPU 和 CPU 渲染

使用 Arnold 在 GPU 和 CPU 上进行产品级渲染。

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摄影机

使用包括圆柱形和鱼眼摄影机在内的摄影机，模拟曝光、焦距、光圈大小等效果。

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灯光

从多个灯光设置中拾取，以使用全局灯光采样等高效技术模拟场景中的照明。

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降噪

使用 OptiX 降噪器等降噪选项，在渲染图像中快速减少噪波，同时保留细节。

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颜色管理

使用 OpenColorIO v2 在视口和渲染视图中查看最终颜色的精确预览。

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Arnold USD

在制作场景中利用基于 USD 的工作流中的 Arnold，让三维数据实现高效流动。

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OpenUSD 工作流

闪电般的速度

在 Maya 中使用 OpenUSD 在几秒钟内加载和编辑大量数据集。

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无缝导入和导出

将 USD 数据导入为本地 Maya 数据，并将本地 Maya 数据导出为 USD 数据。

轻量预览

使用“层级视图”(Hierarchy View)窗口快速查看 USD 场景结构预览。

原生 OpenUSD 支持

在常用 Maya 编辑器（如大纲视图、属性编辑器和通道盒）中直接使用 USD 数据。

视口中的 OpenUSD

在视口中与 Maya 数据一同本地查看 USD。

开源且完全可自定义

Maya USD 插件作为开源项目提供，工作室可以根据需要进行自定义。

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流程

Unreal Live Link

将动画数据从 Maya 实时流式传输到 Unreal Engine，这样，您就可以在 Maya 中处理角色资产，同时在 Unreal 中查看预览。

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脚本

使用 Python 3 创建 Maya 脚本并编写插件。

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场景集合

创建大型复杂世界，而不会降低工作流速度。

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自定义

自定义界面、热键、搜索等，以根据您的首选项和工作流定制 Maya。

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插件管理器

轻松识别和管理加载到 Maya 中的插件。

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Adobe 实时链接

在 Maya 和 Adobe After Effects 中同时查看和更新场景。

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Flow Production Tracking 集成

通过 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）固定期限使用许可，直接在 Maya 中访问制作管理工具。

了解更多 （英文）