Autodesk Flex 允许非经常性用户使用代币对 Flex 随附的任何产品进行一次性访问，有效期为 24 小时。购买 Flex 代币后，可以指定用户并指定他们可以访问哪些产品。有关概述，请参见 Autodesk Flex（英文）。
重要信息：为了避免针对闲置时间而收取费用，用户应在不使用产品时退出或关闭产品。
Flex 快速入门的三个步骤（视频：2 分 44 秒 英文）
Autodesk Flex 允许非经常性用户使用代币对 Flex 随附的任何产品进行一次性访问，有效期为 24 小时。购买 Flex 代币后，可以指定用户并指定他们可以访问哪些产品。有关概述，请参见 Autodesk Flex（英文）。
重要信息：为了避免针对闲置时间而收取费用，用户应在不使用产品时退出或关闭产品。
Flex 快速入门的三个步骤（视频：2 分 44 秒 英文）
请按照以下步骤设置 Flex 并邀请您的非经常性用户访问 Flex 随附的 Autodesk 产品。
购买 Flex 代币。请参见购买代币（英文）。
登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com，然后单击“用户管理”>“按产品”。
选择“Flex”，然后单击“指定用户”。
根据您是指定现有用户还是邀请新用户，选择以下选项之一。
现有用户：开始键入其名称。当列表显示时，从列表中选择现有用户。请参见添加和删除用户。
新用户：输入其全名，后跟一个用尖括号括起的电子邮件地址（例如，John Doe <john.doe@email.com>）。
注意：如果新用户没有 Autodesk 帐户，则系统会要求他们创建一个 Autodesk 帐户。如果新用户在 7 天内未接受邀请，则需要重新发送邀请。
查看 Flex 使用情况报告。请参见获取 Flex 使用信息。
您可以指定非经常性用户可以使用 Flex 的哪些产品。
登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com，然后单击“用户管理”>“按产品”。
在产品列表中，选择“Flex”。
在“已指定的用户”下，选择要管理的用户，以显示产品和服务列表。
选择要指定的产品和服务，或清除要取消指定的任何产品和服务。
注意：如果选择了所有产品（未清除任何产品），当 Autodesk 将新产品添加到 Flex 时，新产品会自动变为可访问。如果您不希望自动访问新产品，必须主动取消指定。
单击“保存更改”。
用户在被逐一指定产品时都将收到一封电子邮件，通知他们有权访问产品。如果使用“导入”进行指定，则不会发送电子邮件通知。
作为逐个用户管理产品访问权限的替代方法，您可以为整个团队设置对产品和服务的默认访问权限。选择默认指定设置后，现有用户和新用户将访问同一组选定产品。
注意：默认指定将自动对来宾用户禁用，Autodesk 建议将其保留禁用状态。但是，如果需要为来宾用户启用（或禁用）默认指定，可以联系 Autodesk 技术支持来执行此操作。
设置默认指定的步骤：
登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com。
在“帐户”页面上，选择“用户管理”>“按用户”。
选择要为其管理默认指定的 Flex 团队。
单击右上角的“团队设置”齿轮图标。
在“用户管理”>“默认指定”下，单击“设置默认指定”。
在“管理默认指定”对话框中，单击“Flex”。
选择要为其指定默认访问权限的产品。当 Autodesk 将新产品添加到 Flex 时，对于具有默认指定的用户，新产品不会自动变为可访问。编辑默认指定列表以指定对新产品的访问权限。
单击“保存更改”以激活默认指定。
禁用默认指定的步骤：
注意：对于默认指定的变更，不会向用户发送电子邮件通知。
固定期限使用许可和试用版优先级
将用户指定给单（人）用户固定期限使用许可和 Flex 代币时，不会使用代币。例如，如果您指定 AutoCAD 固定期限使用许可，则该用户不会使用 AutoCAD 的代币。
同样，试用期内的用户不会使用该产品的代币。告诉用户忽略即将到期的试用消息。试用期结束后，他们将开始使用代币。
注意：仅当使用相同的 Autodesk ID 进行登录身份验证时，固定期限使用许可和试用版优先级才适用。
当购买额外的代币时，它们将被添加到团队的代币余额中。每次 Flex 购买的代币自购买之日起一年内有效，先使用较旧的代币。这可确保使用代币的时间最长。
如果您管理多个团队，请确认 Flex 购买的代币已添加到正确的团队。如果没有，则可以将其移至您在 Autodesk Account 中管理的其他团队。请参见 Flex 代币和团队。
面向非经常性用户的安装和登录
Flex 代币用户可以下载和安装产品。
登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com，然后单击“所有产品和服务”。
在产品名称列表中，选择“Flex”。单击“查看项目”。
如果从 Flex 转换至单（人）用户固定期限使用许可，或已通过先前的固定期限使用许可或试用版安装了受支持的版本，则无需重新安装。
单（人）用户固定期限使用许可和 Flex 都是指名用户访问权限的形式。单（人）用户固定期限使用许可是专用的固定期限使用许可，一次仅指定给一个指名用户使用。它们最适合经常访问产品的用户。另一方面，Flex 不是专用的固定期限使用许可。它旨在由无限数量的用户共享，这些用户通过使用代币来访问产品，并“支付”每日费用。Flex 最适合偶尔使用产品的用户。
尽管每次 Flex 购买都会生成一个或多个新的 Flex 代币包，但每次购买的代币都会添加到团队的单代币余额中。当您的团队访问产品时，最先使用结束日期最早的 Flex 代币包的代币，以便在每个 Flex 代币包到期之前您拥有最长的使用期限。此外，如果您的团队有多个结束日期相同的 Flex 代币包，则 Flex 会首先使用最小包中的代币。例如，Flex 会先使用 500 包中的代币，然后再使用 5000 包中的代币。这样可确保先使用您支付较高价格的代币，再使用折扣包中的代币。
是的。使用完产品后，最好将产品关闭，不过大多数 Flex 产品的最新版本都包含空闲感知功能，该功能会检测是否缺乏有效使用，从而在您忘记关闭时延迟下一次代币购买。
检查支持空闲感知的 Flex 产品了解您的产品是否支持空闲感知功能。
处于非活动状态 15 分钟以后，支持此功能的 Autodesk 产品将进入空闲状态，并暂停后续的代币购买。当用户未在执行有效操作（每个产品会确定哪些操作是有效的）时，会检测确认处于非活动状态。暂停后，将延迟下一次的每日代币消耗。如果检测到恢复有效操作，产品使用将重新认定为处于活动状态，许可会话将继续，在使用五分钟以后，将恢复每日代币消耗。
当您登录到产品时，Flex 会确认团队具有足够的代币来覆盖产品新会话的每日费用。如果代币余额不足，则 Flex 会通过消息通知您。在团队具有足够的代币之前，您将无法运行产品。注意：如果团队余额小于您尝试运行的产品的每日代币费用，如果团队余额为零，或者如果 Flex 固定期限使用许可已达到其 12 个月到期日期，您会看到此消息。
当打开产品并登录时，无法指定用于代币消耗的团队。在这种情况下，Autodesk 将选择团队。
是的，当您的团队获得 Flex 时，Flex 用户将继承该团队中已有的单（人）用户固定期限使用许可的许可方案和权益。
如果在五分钟内登录和注销，则不会收取代币费用。
每个 Flex 代币包自购买之日起一年内有效。如果 Flex 代币包达到其结束日期时代币余额为正，则剩余的代币将过期。来自过期固定期限使用许可的代币不会结转，未使用的过期代币不会退款。
更改时区对 24 小时期限没有影响。由于是在您登录到产品时开始，无论时钟上反映的时区如何，从该开始时间起的 24 小时内您都不会再产生费用。
在访问某些产品插件时会产生每日代币费用（而某些插件则不会产生费用）。 对于需要支付每日费用的那些插件，如果插件配置为在主机产品启动时启动，则会针对产品和插件两者收取每日代币费用。为了避免无意中对插件收取费用，请勿将插件配置为在主机产品启动时加载。请参见 Flex 收费表（英文）。
是的。您必须每 24 小时连接到 Internet 一次。首次登录到产品时，需要 Internet 连接。之后，您最多可以离线 24 小时。当接近 24 小时标记时，会显示一条产品内消息，通知您需要再次在线登录。
不可以。Flex 遵循与单（人）用户固定期限使用许可相同的使用条款。指定给 Flex 随附产品的每个用户最多可以在 3 台设备上安装该产品，并且一次可以从一台设备运行该产品。
否。Flex 每 24 小时仅对每个指名用户、每个产品收取一次每日代币费用，而不管用户使用哪台设备访问产品。
否。Flex 每 24 小时仅对每个指名用户、每个产品收取一次每日代币费用，而不管产品版本如何。
否。您可以限制每个用户可以访问的产品。但是，不能为特定用户或一组用户设置代币限制。
对于在 Linux 上运行的 Flex 随附产品（例如 Flame、Maya、MotionBuilder 和 Mudbox），Flex 仅支持 2020 版本及更高版本。
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