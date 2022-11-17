作为逐个用户管理产品访问权限的替代方法，您可以为整个团队设置对产品和服务的默认访问权限。选择默认指定设置后，现有用户和新用户将访问同一组选定产品。

注意：默认指定将自动对来宾用户禁用，Autodesk 建议将其保留禁用状态。但是，如果需要为来宾用户启用（或禁用）默认指定，可以联系 Autodesk 技术支持来执行此操作。

设置默认指定的步骤：

登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com。 在“帐户”页面上，选择“用户管理”>“按用户”。 选择要为其管理默认指定的 Flex 团队。 单击右上角的“团队设置”齿轮图标。 在“用户管理”>“默认指定”下，单击“设置默认指定”。 在“管理默认指定”对话框中，单击“Flex”。 选择要为其指定默认访问权限的产品。当 Autodesk 将新产品添加到 Flex 时，对于具有默认指定的用户，新产品不会自动变为可访问。编辑默认指定列表以指定对新产品的访问权限。 单击“保存更改”以激活默认指定。

禁用默认指定的步骤：

在“管理默认指定”对话框中，清除所有产品。

注意：对于默认指定的变更，不会向用户发送电子邮件通知。

固定期限使用许可和试用版优先级

将用户指定给单（人）用户固定期限使用许可和 Flex 代币时，不会使用代币。例如，如果您指定 AutoCAD 固定期限使用许可，则该用户不会使用 AutoCAD 的代币。

同样，试用期内的用户不会使用该产品的代币。告诉用户忽略即将到期的试用消息。试用期结束后，他们将开始使用代币。

注意：仅当使用相同的 Autodesk ID 进行登录身份验证时，固定期限使用许可和试用版优先级才适用。