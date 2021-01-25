通过高级版许可方案实现扩展和简化

获得高级功能和附加权益，在复杂的工作环境中更高效地运行。

高级版许可方案。高级版权益。

通过访问自动化工具、高级数据见解和增强的客户支持，积极主动地管理您的投资。

节省时间

利用通讯录同步自动分配群组和产品，高效顺畅地进行用户管理。

做出明智决策

通过详细的高级报告获得宝贵的见解，并通过使用情况报告 API 自动执行分析工作流。

优化团队工作效率

通过面向管理员和最终用户的高级版辅导，了解关键提示和最佳实践，以充分利用您的技术和工作流。

通过高级版许可方案迎合团队的需求

了解高级版许可方案如何在标准版许可方案权益的基础上，进一步提高业务效率和安全性。

查看高级版许可方案的实际应用

“用户管理大大简化。现在，我们可以明确看到谁在使用什么软件、在哪里使用、用了多长时间，以及企业具体承担多少成本。”

- Darren Pickford，RPS Group 服务交付经理

常见问题解答 (FAQ)

高级版许可方案的费用*是多少？

所有产品固定期限使用许可都包含标准版许可方案，并以您所在地区的当地价格*提供。升级到高级版许可方案需要在 SRP* 的基础上每年为每个符合条件的产品固定期限使用许可额外支付 200 美元左右。

每个许可方案要求的最少固定期限使用许可数是多少？

所有产品固定期限使用许可都自动包含标准版功能和服务，而不管固定期限使用许可数量如何。如果您拥有 10 个或更多符合高级版许可方案条件的产品的固定期限使用许可，则可以使用高级版许可方案。

哪些产品符合高级版许可方案的条件？

请在此处查看符合条件的产品列表。我们正在积极制定适用于其他 Autodesk 产品的高级版许可方案。

何时可以将当前许可方案升级为高级版许可方案？

如果您已订购标准版许可方案，并想要升级到高级版许可方案，可以随时进行升级，也可以等到固定期限使用许可续展时再进行升级。

以后可以降级吗？

高级版许可方案是一种按年预付费的许可方案。在 1 年期限结束时，您可以选择续展高级版许可方案，也可以选择降级到标准版许可方案，但降级后将无法享受高级版许可方案的权益。

如何订购高级版许可方案？

通过经销商或 Autodesk 业务代表在线订购的任何产品固定期限使用许可都将包含标准版许可方案。要升级到高级版许可方案，请直接与您的 Autodesk 经销商或业务代表联系，或者填写下方表单与我们联系。 

查看更多的常见问题解答

准备好订购高级版许可方案了吗？

使用高级版许可方案，除了标准版许可方案的权益外，您还可以获得额外的管理、安全和支持功能，例如：

  • 通讯录同步
  • 高级报告
  • 高级版辅导

请联系您的经销商了解更多信息，或者只需填写表单，我们的业务专家将与您联系。