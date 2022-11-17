指名用户许可依赖 Autodesk 的身份和许可服务来为用户提供软件访问权限。我们致力于通过维持高可用性来降低客户受服务中断或性能的影响。

如果我由于 Autodesk 技术问题而无法访问身份服务，会出现什么情况？

如果身份服务关闭并且没有有效的访问代币（该代币有效期最长一小时），您将无法验证身份和访问产品。

如果我由于 Autodesk 技术问题而无法访问许可服务，会出现什么情况？

如果您启动产品进行初始授权，您将收到一个临时许可，该许可最长可使用四小时。如果问题在四小时内未解决，则将向您颁发另一个临时许可。在许可服务重新启动并运行后，系统将自动向您授予许可。