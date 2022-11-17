管理员的帐户管理

用户许可授权

以下是有关 Autodesk 转换至指名用户和 Autodesk 托管许可的一些常见问题解答。有关数据安全性和隐私性的信息，请参见用户许可数据安全性

用户身份验证和授权 (FAQ)

如何授权软件？

指名用户使用其 Autodesk ID 或公司 ID（如果启用了单点登录）登录以验证其身份并授权软件使用。

首次启动产品时是否需要 Internet 连接？

是的。首次使用产品时，许可服务必须连接到 Internet，以确保您获得授权。

登录后，必须多长时间重新授权一次？

在您每次联机时和产品重新启动时，产品都会检查授权。如果产品保持打开和运行状态，则每 24 小时检查一次许可授权。这是确认您仍被指定到相应产品，固定期限使用许可仍有效，以及座席使用情况报告数据已刷新。

如果在产品打开时保持联机状态，需要多长时间登录一次？

如果您登录并在产品打开时保持联机状态，则每天会自动刷新您的缓存凭据。

如果在产品打开时未连接到 Internet，会出现什么情况？

访问单（人）用户固定期限使用许可中包含的指名用户许可时，您最多可以脱机 30 天，而不会中断。脱机时，不会记录使用情况数据以用于使用情况报告。

我如何知道我是否即将达到 30 天限制？

在这 30 天内，您将收到产品内消息，告知您可以再保持脱机状态的天数。在最后三天，当您启动软件时，将显示不同的消息。这是警告消息，告知您需要在三天内连接到 Internet，否则产品将停止工作。

如果我同时登录到多个设备，会出现什么情况？

对于单（人）用户固定期限使用许可中包含的软件，您最多可以在三台设备上安装，但一次只能运行一个活动会话。如果不同设备上存在多个活动的并发会话，这种情况不合规并视为违反使用条款

中断协议

指名用户许可依赖 Autodesk 的身份和许可服务来为用户提供软件访问权限。我们致力于通过维持高可用性来降低客户受服务中断或性能的影响。

 

如果我由于 Autodesk 技术问题而无法访问身份服务，会出现什么情况？ 
如果身份服务关闭并且没有有效的访问代币（该代币有效期最长一小时），您将无法验证身份和访问产品。

 

如果我由于 Autodesk 技术问题而无法访问许可服务，会出现什么情况？

  • 如果您启动产品进行初始授权，您将收到一个临时许可，该许可最长可使用四小时。如果问题在四小时内未解决，则将向您颁发另一个临时许可。在许可服务重新启动并运行后，系统将自动向您授予许可。 

  • 如果您已打开产品，则您最长可以继续使用产品 24 小时。如果问题在 24 小时内未解决，则将向您颁发一个临时许可。在许可服务重新启动并运行后，系统将自动向您授予许可。

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