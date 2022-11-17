指名用户使用其 Autodesk ID 或公司 ID（如果启用了单点登录）登录以验证其身份并授权软件使用。
是的。首次使用产品时，许可服务必须连接到 Internet，以确保您获得授权。
在您每次联机时和产品重新启动时，产品都会检查授权。如果产品保持打开和运行状态，则每 24 小时检查一次许可授权。这是确认您仍被指定到相应产品，固定期限使用许可仍有效，以及座席使用情况报告数据已刷新。
如果您登录并在产品打开时保持联机状态，则每天会自动刷新您的缓存凭据。
访问单（人）用户固定期限使用许可中包含的指名用户许可时，您最多可以脱机 30 天，而不会中断。脱机时，不会记录使用情况数据以用于使用情况报告。
在这 30 天内，您将收到产品内消息，告知您可以再保持脱机状态的天数。在最后三天，当您启动软件时，将显示不同的消息。这是警告消息，告知您需要在三天内连接到 Internet，否则产品将停止工作。
指名用户许可依赖 Autodesk 的身份和许可服务来为用户提供软件访问权限。我们致力于通过维持高可用性来降低客户受服务中断或性能的影响。
如果我由于 Autodesk 技术问题而无法访问身份服务，会出现什么情况？
如果身份服务关闭并且没有有效的访问代币（该代币有效期最长一小时），您将无法验证身份和访问产品。
如果我由于 Autodesk 技术问题而无法访问许可服务，会出现什么情况？
如果您启动产品进行初始授权，您将收到一个临时许可，该许可最长可使用四小时。如果问题在四小时内未解决，则将向您颁发另一个临时许可。在许可服务重新启动并运行后，系统将自动向您授予许可。
如果您已打开产品，则您最长可以继续使用产品 24 小时。如果问题在 24 小时内未解决，则将向您颁发一个临时许可。在许可服务重新启动并运行后，系统将自动向您授予许可。
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