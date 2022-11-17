只有合约经理可以更新经销商信息。新经销商必须是活跃的 Autodesk 合作伙伴。
如果在固定期限使用许可期限到期之前转换经销商，请通过输入新经销商的帐号 (CSN) 在您的帐户中申请更新。
如果您有多个经销商，此更新将替换所有经销商信息。如果您有多个经销商但只想更新其中一个，请联系技术支持。
只有合约经理可以更新经销商信息。新经销商必须是活跃的 Autodesk 合作伙伴。
如果在固定期限使用许可期限到期之前转换经销商，请通过输入新经销商的帐号 (CSN) 在您的帐户中申请更新。
如果您有多个经销商，此更新将替换所有经销商信息。如果您有多个经销商但只想更新其中一个，请联系技术支持。
联系新经销商，了解其帐号。
注意：您可能已收到 Autodesk 的电子邮件，其中包含新经销商的信息。
登录 Autodesk Account (manage.autodesk.com)，然后单击“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”。
选择一个固定期限使用许可。
从“操作”下拉菜单中，选择“更新经销商信息”。
输入新经销商的帐号，然后单击“查找”。
确认显示正确的经销商，然后单击“下一步”。
验证更新的内容，然后单击“提交”。
单击“完成”关闭确认窗口。更新至少可能需要一小时才能显示在“帐户合约”详细信息中。
注意：在以下情况下，“更新经销商信息”选项不可用：
您的合约是自动续展的。
您拥有使用 Token Flex 的企业业务协议。
您的合约已过期或将在 90 天内到期。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。