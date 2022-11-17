只有合约经理可以更新经销商信息。新经销商必须是活跃的 Autodesk 合作伙伴。

如果在固定期限使用许可期限到期之前转换经销商，请通过输入新经销商的帐号 (CSN) 在您的帐户中申请更新。

如果您有多个经销商，此更新将替换所有经销商信息。如果您有多个经销商但只想更新其中一个，请联系技术支持。