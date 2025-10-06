人工智能在制造业的数字化转型中发挥着关键作用，有助于提升工作速度和效率。它可自动执行重复性任务、提高设计质量并简化生产流程，从而节省时间和资金。例如，AI 可以自动执行计算机辅助制造 (CAM) 任务，从而减少错误并加快生产速度。AI 也可用于汽车行业，自动优化车辆的空气动力学和结构完整性，同时保持满足美学和功能要求。这使工程师和设计师能够腾出时间专注于创新，从而加速推出新产品和改进产品。