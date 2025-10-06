娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
人工智能在制造业的数字化转型中发挥着关键作用，有助于提升工作速度和效率。它可自动执行重复性任务、提高设计质量并简化生产流程，从而节省时间和资金。例如，AI 可以自动执行计算机辅助制造 (CAM) 任务，从而减少错误并加快生产速度。AI 也可用于汽车行业，自动优化车辆的空气动力学和结构完整性，同时保持满足美学和功能要求。这使工程师和设计师能够腾出时间专注于创新，从而加速推出新产品和改进产品。
AI 可自动执行重复性任务、减少人为错误和缩短生产时间，从而简化制造流程。
通过提高效率、减少浪费和最大限度地减少停机时间，AI 能够显著降低制造业的运营成本。
制造业中的 AI 可通过使用机器视觉技术，实时检测生产过程中的已知问题与瑕疵，从而提升产品质量。
制造业中的 AI 可用于解决可持续性问题、减轻供应链中断并优化对资源的使用。
十多年来，Autodesk 始终优先布局 AI 领域投资，因为我们深知这项技术对设计与制造行业具有变革性影响力。Autodesk AI 技术能够支持创意探索和高效地解决问题，自动完成繁琐重复的任务，并在最终用户面对海量复杂数据时提供切实可行的见解。
该助手可在 Fusion 中提供情境化信息与指导，通过推送帮助文档、论坛及其他数据源链接来提供建议。该技术甚至能够与项目进行交互，并代表用户执行操作。
紧固件更换工具利用 Autodesk AI，可在需求变更时自动检测并更新整个设计中的紧固件尺寸。您可编辑单个紧固件或一次性编辑整组零件，确保所有尺寸、连接件及 BOM 表始终保持一致且符合规范。
Form Explorer 通过 AI 驱动的设计提示词加速三维概念探索。使用智能术语和属性定义生成和优化概念，然后将其转换为细分模型以进行精确的几何图形控制。
Autodesk Fusion 行业远程服务开创了互联数据与协作的新纪元，赋能各种事物的设计与制造。
Autodesk AI Lab 是全球领先的同行评审原创研究发布机构，专注于针对 CAD 几何图形训练的生成式 AI 模型。我们的全球研究科学家团队致力于推进基础和应用人工智能研究。
我们的全球 2025 年《设计与制造现状报告》显示，行业整体情绪出现下滑，这表明 AI 正在遵循经典的技术炒作周期规律——随着行业领导者面临落地实施的实际挑战、持续的技术人才短缺以及当前技术的局限性，市场预期正回归理性。尽管存在这些挑战，但大多数领导者表示，他们将在未来几年增加对 AI 技术的投资。
未来工厂将具备直观易控、高度智能且配备大量传感器的特点——这一切均归功于 AI 在制造业的应用。探究这对于未来工厂为何如此重要。
通过与行业领导者合作并集成先进的 AI 驱动型制造解决方案，Autodesk Fusion 正在彻底变革产品设计与制造方式。
在起亚全球设计部，生成式 AI 正在帮助汽车设计师更快地进行构思和创新，从而加快设计从初始概念到最终成型的过程。
AI 可用于产品开发、预测性维护、质量控制等领域。还可创建物理实体的数字孪生模型，用于测试与优化。
AI 可以提升制造的速度、精度和质量控制，还可推动建立全自主工厂，由 AI 系统指挥机器人生产线运作。
AI 可用于预测性维护、机器生成的事件监控等，还可帮助增加收入、降低转化成本并改善客户服务和质量。
能，AI 能够在潜在产品故障实际发生前进行识别并修正。
Autodesk Fusion 中 Autodesk AI 支持的功能包括工程图自动化、自动约束和衍生式设计。
Autodesk Fusion 中的
工程图自动化功能可自动生成视图、尺寸和标注，从而简化二维制造工程图的创建，帮助节省时间、减少错误并提高设计到生产的准确性。
Autodesk Fusion 中的
自动约束功能可自动应用相关的几何约束，帮助提升精确度并减少手动调整，从而提高设计效率。这有助于简化草图绘制过程，提高一致性并加快设计迭代。
Autodesk Fusion 中的
衍生式设计功能利用 AI 驱动的算法来探索优化的设计解决方案，减少材料使用、提高性能并加快创新，同时满足工程约束和制造要求。
某些 Autodesk AI 功能不会用到机器学习，因此不需要数据来训练基础模型。当 AI 功能确实需要数据进行训练时，Autodesk 会根据相应的功能使用不同的数据源。您可以查看相应功能的 AI 透明度卡（位于 Autodesk 信任中心的“可信 AI”部分），详细了解 Autodesk AI 功能是否依赖于机器学习以及哪些数据源可用于训练。注意：即将推出其他更多透明度卡。