制造业中的 AI

AI 正在促进设计与制造行业扩大产能，以更少的资源实现更多成果，引发了该行业的变革。 Autodesk AI 功能有助于自动执行繁琐且耗时的任务，从而提高工作效率，并使设计师和工程师能够专注于创新。 

AI 在制造业中有什么价值？

人工智能在制造业的数字化转型中发挥着关键作用，有助于提升工作速度和效率。它可自动执行重复性任务、提高设计质量并简化生产流程，从而节省时间和资金。例如，AI 可以自动执行计算机辅助制造 (CAM) 任务，从而减少错误并加快生产速度。AI 也可用于汽车行业，自动优化车辆的空气动力学和结构完整性，同时保持满足美学和功能要求。这使工程师和设计师能够腾出时间专注于创新，从而加速推出新产品和改进产品。 

AI 在制造业中的优势

扩大产能

AI 可自动执行重复性任务、减少人为错误和缩短生产时间，从而简化制造流程。

成本消减

通过提高效率、减少浪费和最大限度地减少停机时间，AI 能够显著降低制造业的运营成本。

质量控制

制造业中的 AI 可通过使用机器视觉技术，实时检测生产过程中的已知问题与瑕疵，从而提升产品质量。

助力可持续发展

制造业中的 AI 可用于解决可持续性问题、减轻供应链中断并优化对资源的使用。 

适用于 Fusion 的 CloudNC CAM Assist 自动化附加模块

面向设计与制造业的 Autodesk AI

十多年来，Autodesk 始终优先布局 AI 领域投资，因为我们深知这项技术对设计与制造行业具有变革性影响力。Autodesk AI 技术能够支持创意探索和高效地解决问题，自动完成繁琐重复的任务，并在最终用户面对海量复杂数据时提供切实可行的见解。

面向制造业的 Autodesk AI 功能

Autodesk Fusion 中的衍生式设计

Autodesk Fusion

衍生式设计

使用衍生式设计，根据您的要求、约束、材料和制造选项生成可即时投入制造的设计备选方案。

Autodesk Fusion 中的自动化建模

Autodesk Fusion

自动化建模

使用自动化建模（英文），可在设计初期实现快速探索，并在数分钟内为您应对特定设计难题发掘全新可能性。

Autodesk Fusion 中的自动化刀具路径

AutoDESK Fusion

自动化刀具路径

通过刀具路径自动化（英文），可瞬间完成重复性 CAM 编程任务，包括策略制定与预估，这在以前需要数小时甚至数天的时间才能实现。

Autodesk Fusion 中的自动化图纸

Autodesk Fusion

自动化工程图

通过在 Fusion 中利用 AI 支持的自动化功能制定图纸标准、标注尺寸和图纸布局，从而简化耗时的任务，通过自动化图纸（英文）提高设计效率。

Autodesk Fusion 中的草图自动约束

Autodesk Fusion

草图自动约束

AI 支持的 Fusion 中自动约束（英文）可自动检测和应用设计草图中的关键尺寸约束，从而节省时间并减少错误。

 

Autodesk Fusion 中的制造顾问

Autodesk Fusion

制造顾问

该助手可在 Fusion 中提供情境化信息与指导，通过推送帮助文档、论坛及其他数据源链接来提供建议。该技术甚至能够与项目进行交互，并代表用户执行操作。

 

Autodesk Fusion 中的紧固件更换

Autodesk Fusion

紧固件更换

紧固件更换工具利用 Autodesk AI，可在需求变更时自动检测并更新整个设计中的紧固件尺寸。您可编辑单个紧固件或一次性编辑整组零件，确保所有尺寸、连接件及 BOM 表始终保持一致且符合规范。

 

Autodesk Alias 中的 Form Explorer

Autodesk ALIAS

Form Explorer

Form Explorer 通过 AI 驱动的设计提示词加速三维概念探索。使用智能术语和属性定义生成和优化概念，然后将其转换为细分模型以进行精确的几何图形控制。

 

Autodesk Fusion 行业远程服务

Autodesk Fusion：
设计、AI 与制造展望

Autodesk Fusion 行业远程服务开创了互联数据与协作的新纪元，赋能各种事物的设计与制造。

Autodesk 项目 Bernini

通过研究培育 AI 专业能力

Autodesk AI Lab 是全球领先的同行评审原创研究发布机构，专注于针对 CAD 几何图形训练的生成式 AI 模型。我们的全球研究科学家团队致力于推进基础和应用人工智能研究。

设计与制造业领导者对 AI 的真实看法是什么？

2025 年设计与制造现状报告

AI 的炒作周期遭遇现实

我们的全球 2025 年《设计与制造现状报告》显示，行业整体情绪出现下滑，这表明 AI 正在遵循经典的技术炒作周期规律——随着行业领导者面临落地实施的实际挑战、持续的技术人才短缺以及当前技术的局限性，市场预期正回归理性。尽管存在这些挑战，但大多数领导者表示，他们将在未来几年增加对 AI 技术的投资。

新兴科技前沿见解

制造业中的 AI

通过 Autodesk 进行设计与制造

制造业中的 AI：提升工厂智能化水平和效率的关键所在

未来工厂将具备直观易控、高度智能且配备大量传感器的特点——这一切均归功于 AI 在制造业的应用。探究这对于未来工厂为何如此重要。

Fusion 及其合作伙伴推动行业向前发展

Fusion 博客

Fusion 及其合作伙伴如何推动行业发展

通过与行业领导者合作并集成先进的 AI 驱动型制造解决方案，Autodesk Fusion 正在彻底变革产品设计与制造方式。

 

起亚全球设计部探索生成式 AI

通过 Autodesk 进行设计与制造

起亚全球设计部探索将生成式 AI 应用于汽车设计领域

在起亚全球设计部，生成式 AI 正在帮助汽车设计师更快地进行构思和创新，从而加快设计从初始概念到最终成型的过程。

Autodesk Fusion AI 制造解决方案

Autodesk Fusion

用于产品设计的基于远程服务的三维 CAD/CAM/CAE 软件

Fusion for Manufacturing

扩展高级制造功能

Alias

用于绘制草图、概念建模、曲面建模和可视化的工业设计软件。有 Alias Concept、Alias Surface、Alias Design 和 Alias AutoStudio 可供选择

制造业中的 AI 的常见问题解答 (FAQ)

AI 在制造业的常见应用有哪些？

 AI 可用于产品开发、预测性维护、质量控制等领域。还可创建物理实体的数字孪生模型，用于测试与优化。

AI 对制造和效率有何作用？

AI 可以提升制造的速度、精度和质量控制，还可推动建立全自主工厂，由 AI 系统指挥机器人生产线运作。

AI 在制造业中的实际用例有哪些？

AI 可用于预测性维护、机器生成的事件监控等，还可帮助增加收入、降低转化成本并改善客户服务和质量。

AI 能否在问题发生之前预测问题？

能，AI 能够在潜在产品故障实际发生前进行识别并修正。

Autodesk Fusion 目前提供哪些 AI 支持的功能？

Autodesk Fusion 中 Autodesk AI 支持的功能包括工程图自动化自动约束衍生式设计
Autodesk Fusion 中的
工程图自动化功能可自动生成视图、尺寸和标注，从而简化二维制造工程图的创建，帮助节省时间、减少错误并提高设计到生产的准确性。
Autodesk Fusion 中的
自动约束功能可自动应用相关的几何约束，帮助提升精确度并减少手动调整，从而提高设计效率。这有助于简化草图绘制过程，提高一致性并加快设计迭代。
Autodesk Fusion 中的
衍生式设计功能利用 AI 驱动的算法来探索优化的设计解决方案，减少材料使用、提高性能并加快创新，同时满足工程约束和制造要求。

Autodesk 采取了哪些措施来确保以负责任和合乎道德的方式使用 AI 和机器学习 (ML)？

某些 Autodesk AI 功能不会用到机器学习，因此不需要数据来训练基础模型。当 AI 功能确实需要数据进行训练时，Autodesk 会根据相应的功能使用不同的数据源。您可以查看相应功能的 AI 透明度卡（位于 Autodesk 信任中心的“可信 AI”部分），详细了解 Autodesk AI 功能是否依赖于机器学习以及哪些数据源可用于训练。注意：即将推出其他更多透明度卡。

