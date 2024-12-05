数字工厂

在工厂的整个生命周期内更大限度地提高效率

借助 Autodesk，在整个工厂价值链中实现更多创新、利益相关方的顺畅协作以及数据驱动的决策。

数字工厂：制造业的互联愿景

从人工智能 (AI) 到自动化再到数据驱动的见解，当今的制造工具和流程空前强大。在数字化转型的推动下，企业正在积极拥抱数字工厂，以便在工厂生命周期的各个阶段将团队联系起来。高效协作将取代各自为政的工作流。部门之间不会出现数据丢失，而是可以获得更好、更强大的见解。

在工厂的整个生命周期内实现价值
两名工程师在查看数字工厂模型

从一开始就具有灵活性

借助 Autodesk 数字工厂解决方案，您可以将工厂设计直接转化为制造产出。您可以让建筑师与生产和制造工程师共同创造，然后帮助施工团队与不断发展的生产线保持一致，从而提高制造灵活性。

两名生产工程师穿过工厂，查看机器人和生产系统

快速敏捷地启动并运行

借助 Autodesk 数字工厂解决方案，更快、更高效地将您的计划付诸实践。与生产工程师、建筑师、建筑工程师和承包商共享相同的建筑信息模型 (BIM) 数据，以加快施工和车间设计。

数字工厂中的生产系统和数控机床

降低整个生命周期的成本

工厂整个生命周期的大部分成本都发生在运营阶段，但关键信息却往往被束之高阁。Autodesk 数字工厂解决方案可在远程服务中捕捉和连接数据，以记录、跟踪和管理运营的每一步。

帮助优化工厂设计的数字工厂解决方案

工厂设计

借助强大的二维和三维 CAD 工作流，帮助您在优化工厂设计的同时使计划保持正轨，从而在制造工艺开发过程中提高效率、产量和质量。

探索工厂设计

机器设计

借助专用工具和工作流，帮助您更高效地将卓越创意推向市场，从而提高产品开发敏捷性、增强创新能力并扩大产品/服务范围。

探索机器设计

面向制造商的 BIM 协作

通过建筑和基础设施客户使用的相同互联 BIM 生态系统，改善协作、减少代价高昂的错误，并在更多项目中指定您的产品。

探索 BIM（英文）

帮助提高产量的数字工厂解决方案

工厂仿真

通过对各种场景进行建模和仿真来可视化生产流程并找出瓶颈，利用结果来完善和优化工厂设计以提高制造产量。

探索仿真（英文）

制造生产管理

借助专为各级制造和生产而设计的高级数字规划工具，提高资源规划效率、制造灵活性和产量。

探索生产管理（英文）

数字孪生

利用连续、实时的数据和真实资产的虚拟表示，帮助预测和优化性能，从而做出更明智的决策、改善客户服务并减少等待时间。

探索数字孪生（英文）

帮助缩短上市时间的数字工厂解决方案

产品生命周期管理 (PLM)

改善协作、提高开发敏捷性、加快上市速度并实现供应链透明度 - 单一数据源与多 CAD 集成可让所有人保持一致。

探索 PLM

设备安装

在为工厂调试新机器时，通过稳健的安装流程，减少缺陷和不合格情况、改善交接体验并提高机器效率。

探索设备安装（英文）

通用数据环境 (CDE)

通过单一数据源，将数据置于整个项目团队（从建筑师和承包商到工程师和设施经理）的中心，从而提高效率、改善质量并降低风险。

阅读文章（英文）
戴着安全眼镜的生产工程师

为什么数字工厂是制造业的未来

数字工厂可实现跨职能部门协调，提高敏捷性以适应日新月异的世界，并为公司带来显著的竞争优势。了解领先企业如何利用数字化技术为整个价值链做出更明智的决策提供信息。

数字工厂软件如何提高效率

借助 Autodesk 实现更加数字化的未来

机器人在工厂生产线上组装车辆

制造愿景 

推动创造和创新

聆听 Autodesk 领导者预测基于远程服务的平台、AI 和高度互联的工作流将如何打造欣欣向荣的未来。

 

观看视频（4 分 40 秒）
类似眼睛的蓝色入口插图

人工智能

增强、自动化、分析

了解 Autodesk AI 如何帮助您提高工作效率并突破设计与制造中可能的界限。

 

探索 AI
工程师正在研究机器人

FUSION 行业远程服务

进入互联互通的新时代

了解 Autodesk Fusion 行业远程服务如何加速数字化转型，集中项目数据以增强协作、提高效率和创新能力。

 

探索远程服务（英文）

借助 Autodesk 从工厂中获得更多价值

立即与业务代表联系，了解 Autodesk 集成式数字工厂技术如何为您提供所需的关键信息，以便更好地设计、建造和运营设施。

有关数字工厂的常见问题解答 (FAQ)

什么是数字工厂？

数字工厂是一个共享的数字模型，可帮助您深入了解如何设计、建造和运营工厂设施，如何根据产品和流程的变更重新配置工厂设施，如何更大限度地提高整体效率和生产力。

数字工厂有哪些优势？

数字工厂可为每个利益相关方提供他们所需的关键信息，以便更好地设计、建造和运营他们的设施。

  • 制定创纪录的项目时间表：面对不断变化的市场，不要放慢脚步。快速运转工厂，更快地重新配置工厂，循环往复。
  • 提高协作标准：通过跨专业领域互联的工作流，将效率、适应性和创新性提升到新的水平。
  • 努力避免代价高昂的错误：在开始安装之前，整体了解建筑系统与工业设备，及早发现问题以避免造成浪费和返工。

数字工厂解决方案通常包含哪些技术？

集成式数字工厂技术（如布局和设计工具组合、仿真、数据和流程管理以及数字孪生）为组织提供了所需的关键信息，以便更好地设计、建造和运营设施。Autodesk 提供全面、强大且集成的数字工厂软件基础，包括：

  • 产品设计与制造软件集：一套功能强大的应用程序，具有适用于 Inventor 和 AutoCAD 的扩展功能，专为设计复杂产品、设备和系统的工程师打造，其中包括：
    • Factory Design Utilities：用于规划、设计和构建高效工厂布局的集成工具
    • AutoCAD：用于快速概念化和设计的专用二维软件，包括优化工厂车间的运输和能耗
    • Inventor：在三维空间中以关联方式打开二维布局，以改善协作。 在三维环境中继续您的设计流程，并快速生成设备清单
    • Navisworks：将建筑、工厂布局和设施基础设施整合到单个数据模型中，以便进行冲突检测和安装规划
    • Vault：用于管理设计文件的产品数据管理软件
    • Recap：现实捕捉以及三维扫描软件和服务
       
  • Prodsmart：生产管理和生产车间跟踪软件
  • FlexSim：用于建模以及改进现有系统和建议系统的仿真软件
  • BIM Collaborate Pro：在一个位置组织项目数据并与团队协作
  • Revit：供建筑师、工程师和施工专业人员设计建筑和基础设施的完整三维建模软件
  • Autodesk Construction Cloud：在安全的协作环境中按时按预算交付项目

什么是集成式工厂建模？

集成式工厂建模 (IFM) 可连接、组织和优化工厂项目的各个阶段。IFM 能够汇聚有关设施的信息，例如机电 (MEP) 以及生产线上的所有机器。通过集中管理，消除数据孤岛，让每个团队都能实时访问数据，从而简化协作并更快地做出数据驱动的决策。

如需进一步了解贵组织如何从集成式工厂建模中获益，请联系您的客户团队。

数字工厂解决方案如何帮助提高生产效率？

数字工厂解决方案可以自动执行手动任务，优化生产计划，实时监控设备性能，实现预测性维护，并为持续流程改进提供可行见解。

数字工厂解决方案是否适合所有类型的制造业？

是的，数字工厂解决方案可以根据不同制造业的具体需求进行定制，包括汽车、电子、制药、消费品等行业。

数字工厂软件的未来是什么？

数字工厂软件可简化多专业领域项目团队之间的二维和三维工作流。例如，您可以使用 Autodesk Factory Design Utilities 同时创建具有适当细节级别的二维和三维模型，而无需分别在 AutoCAD 和 Inventor 中设计工厂。数字工厂软件的更高级应用利用了设备模型、工厂布局、现实捕捉数据和建筑模型之间的互操作性。所有数据和流程都集成在一个数字工厂模型中。在最成熟的状态下，这样的模型可以用作生产设施的数字孪生。

什么是智能工厂？

与数字工厂类似，智能工厂依赖于设备的集成。然而，数字工厂主要是指将工厂生命周期中涉及的所有数据和流程集成到一个数字模型中，而智能工厂主要是指通过自动化、人工智能和机器学习来增强设备与计算系统之间的连接。

数字工厂的用途是什么？

数字工厂可用于加快工厂设计流程，捕捉设备和建筑特征之间的碰撞等错误，改善多专业领域项目参与者之间的协作，以及创建数字孪生来支持工厂运营。

未来的工厂将如何变化？

汽车行业引领着工厂数字化的发展，但其他行业也有很多这样的示例。工厂主、设备制造商、完整解决方案提供商，甚至工程建设和运营公司都在采用数字工厂解决方案来推动业务成果。

数字工厂的示例有哪些？

汽车行业引领着工厂数字化的发展，但其他行业也有很多这样的示例。工厂主、设备制造商、完整解决方案提供商，甚至工程建设和运营公司都在采用数字工厂软件来推动业务成果。采用数字工厂的 Autodesk 客户包括：

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