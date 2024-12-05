从人工智能 (AI) 到自动化再到数据驱动的见解，当今的制造工具和流程空前强大。在数字化转型的推动下，企业正在积极拥抱数字工厂，以便在工厂生命周期的各个阶段将团队联系起来。高效协作将取代各自为政的工作流。部门之间不会出现数据丢失，而是可以获得更好、更强大的见解。