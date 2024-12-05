娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
从人工智能 (AI) 到自动化再到数据驱动的见解，当今的制造工具和流程空前强大。在数字化转型的推动下，企业正在积极拥抱数字工厂，以便在工厂生命周期的各个阶段将团队联系起来。高效协作将取代各自为政的工作流。部门之间不会出现数据丢失，而是可以获得更好、更强大的见解。
借助 Autodesk 数字工厂解决方案，您可以将工厂设计直接转化为制造产出。您可以让建筑师与生产和制造工程师共同创造，然后帮助施工团队与不断发展的生产线保持一致，从而提高制造灵活性。
借助 Autodesk 数字工厂解决方案，更快、更高效地将您的计划付诸实践。与生产工程师、建筑师、建筑工程师和承包商共享相同的建筑信息模型 (BIM) 数据，以加快施工和车间设计。
工厂整个生命周期的大部分成本都发生在运营阶段，但关键信息却往往被束之高阁。Autodesk 数字工厂解决方案可在远程服务中捕捉和连接数据，以记录、跟踪和管理运营的每一步。
借助强大的二维和三维 CAD 工作流，帮助您在优化工厂设计的同时使计划保持正轨，从而在制造工艺开发过程中提高效率、产量和质量。
借助专用工具和工作流，帮助您更高效地将卓越创意推向市场，从而提高产品开发敏捷性、增强创新能力并扩大产品/服务范围。
通过建筑和基础设施客户使用的相同互联 BIM 生态系统，改善协作、减少代价高昂的错误，并在更多项目中指定您的产品。
通过对各种场景进行建模和仿真来可视化生产流程并找出瓶颈，利用结果来完善和优化工厂设计以提高制造产量。
借助专为各级制造和生产而设计的高级数字规划工具，提高资源规划效率、制造灵活性和产量。
利用连续、实时的数据和真实资产的虚拟表示，帮助预测和优化性能，从而做出更明智的决策、改善客户服务并减少等待时间。
改善协作、提高开发敏捷性、加快上市速度并实现供应链透明度 - 单一数据源与多 CAD 集成可让所有人保持一致。
在为工厂调试新机器时，通过稳健的安装流程，减少缺陷和不合格情况、改善交接体验并提高机器效率。
通过单一数据源，将数据置于整个项目团队（从建筑师和承包商到工程师和设施经理）的中心，从而提高效率、改善质量并降低风险。
数字工厂可实现跨职能部门协调，提高敏捷性以适应日新月异的世界，并为公司带来显著的竞争优势。了解领先企业如何利用数字化技术为整个价值链做出更明智的决策提供信息。
– Fredrik Englund，Northvolt BIM 经理
立即与业务代表联系，了解 Autodesk 集成式数字工厂技术如何为您提供所需的关键信息，以便更好地设计、建造和运营设施。
数字工厂可为每个利益相关方提供他们所需的关键信息，以便更好地设计、建造和运营他们的设施。
集成式数字工厂技术（如布局和设计工具组合、仿真、数据和流程管理以及数字孪生）为组织提供了所需的关键信息，以便更好地设计、建造和运营设施。Autodesk 提供全面、强大且集成的数字工厂软件基础，包括：
集成式工厂建模 (IFM) 可连接、组织和优化工厂项目的各个阶段。IFM 能够汇聚有关设施的信息，例如机电 (MEP) 以及生产线上的所有机器。通过集中管理，消除数据孤岛，让每个团队都能实时访问数据，从而简化协作并更快地做出数据驱动的决策。
如需进一步了解贵组织如何从集成式工厂建模中获益，请联系您的客户团队。
数字工厂解决方案可以自动执行手动任务，优化生产计划，实时监控设备性能，实现预测性维护，并为持续流程改进提供可行见解。
数字工厂软件可简化多专业领域项目团队之间的二维和三维工作流。例如，您可以使用 Autodesk Factory Design Utilities 同时创建具有适当细节级别的二维和三维模型，而无需分别在 AutoCAD 和 Inventor 中设计工厂。数字工厂软件的更高级应用利用了设备模型、工厂布局、现实捕捉数据和建筑模型之间的互操作性。所有数据和流程都集成在一个数字工厂模型中。在最成熟的状态下，这样的模型可以用作生产设施的数字孪生。
与数字工厂类似，智能工厂依赖于设备的集成。然而，数字工厂主要是指将工厂生命周期中涉及的所有数据和流程集成到一个数字模型中，而智能工厂主要是指通过自动化、人工智能和机器学习来增强设备与计算系统之间的连接。
数字工厂可用于加快工厂设计流程，捕捉设备和建筑特征之间的碰撞等错误，改善多专业领域项目参与者之间的协作，以及创建数字孪生来支持工厂运营。
汽车行业引领着工厂数字化的发展，但其他行业也有很多这样的示例。工厂主、设备制造商、完整解决方案提供商，甚至工程建设和运营公司都在采用数字工厂解决方案来推动业务成果。