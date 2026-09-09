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Autodesk 产品出现安装错误的原因很多。这些问题通常与系统更新、用户权限、安全软件、安装程序组件损坏、网络限制或下载不完整/损坏有关。在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如：待处理的操作系统更新加上杀毒软件干扰，或者过时/损坏的安装程序服务加上下载包损坏。
本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您快速识别并解决最常见的安装失败问题。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后重新尝试安装，即可判断问题是否与您的设备、安装程序组件、下载方法或环境限制有关。
接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：确认 Windows 与硬件兼容性
|
1 检查您的 Windows 版本。
2 确认该产品支持您的 Windows 版本并满足硬件要求。请参见系统要求。
3 如果不兼容，则安装该产品受支持的版本，或升级到受支持的组合。
|操作系统/硬件不兼容是 Windows 上安装失败的一个已知原因。
|第 2 步：安装待装的 Windows 更新并重启
|
1 打开“设置”。
2 转到“Windows 更新”。
3 安装所有待装的更新。
4 重新启动计算机（某些更新可能需要多次重启）。
5 再次尝试运行 Autodesk 安装程序。
|待装的操作系统更新或重启可能会阻止 Autodesk 安装程序启动或完成安装。
|第 3 步：以管理员身份运行安装程序
|
1 找到安装程序文件（通常是 setup.exe 或 Autodesk 生成的安装程序可执行文件）。
2 右键单击文件。
3 选择“以管理员身份运行”。
4 批准“用户帐户控制”提示。
5 重试安装。
|权限不足可能会阻止安装程序启动或写入所需文件。
|第 4 步：暂时禁用杀毒软件/安全工具
|
1 暂时禁用杀毒软件防护（如有需要，可请 IT 人员执行此操作）。
2 再次运行 Autodesk 安装程序。
3 安装完成后，重新启用杀毒软件。
|安全软件可能会阻止安装程序进程，或在安装过程中隔离安装程序组件。
|第 5 步：切换下载方法（安装、下载、直接下载或自定义安装）
|
1 登录您的 Autodesk 帐户，并打开“产品和服务”区域。
2 为同一产品选择不同的下载方法（例如，使用“下载”而不是“安装”，或者如果有“直接下载”，则使用该方法）。请参见安装产品。
3 重新下载安装程序并重试。
|不同的下载方法适用于不同的用例（单台设备、离线安装或灵活安排时间），切换下载方法有助于避开下载/安装程序生成方面的问题。
|第 6 步：清理临时安装文件（解决安装包损坏的常用方法）
|
1 删除以下文件夹中的内容：C:\Autodesk\WI
2 清理您的用户临时文件夹：C:\Users<您的用户名>\AppData\Local\Temp
3 清空 ODIS 缓存文件夹：C:\Users<您的用户名>\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 如果看不到“AppData”，则启用显示隐藏文件和文件夹，然后重试
5 再次尝试运行安装程序。
|缓存或部分下载的安装程序数据可能会损坏，从而导致安装程序界面无法显示或安装无法完成。
|第 7 步：重新安装 Autodesk 安装程序组件 (ODIS/AdODIS)
|
这仅适用于使用“全新安装体验”的产品（通常为 2022 及更高版本）。 步骤：
1 浏览到：C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1
2 右键单击“RemoveODIS.exe”，然后选择“以管理员身份运行”。
3 移除完成后，下载最新的“AdODIS-installer.exe”（ODIS 安装程序），并以管理员身份运行。
4 重新启动计算机。
5 重试 Autodesk 产品安装。
|按需安装服务 (ODIS/AdODIS) 负责管理较新产品的安装。如果该服务过时或损坏，安装程序可能无法启动，或在安装过程中出错。
|第 8 步：移除阻止安装的“Debugger”注册表项（安装程序无法运行/立即关闭）
|
1 按“Windows + R”，输入 regedit，然后以管理员身份运行。
2 导航到：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 查找与 Autodesk/ODIS 相关的可执行文件（例如：AdskAccessServiceHost.exe）。
4 如果您看到“Debugger”值且数据为“Blocked”，则删除该“Debugger”值。
5 对 ODIS 安装路径下列出的其他 ODIS 相关可执行文件重复此操作。
6 重新启动计算机，然后重试安装。
|被阻止的调试器项可能会阻止安装程序和安装服务启动。
|第 9 步：检查网络/代理限制以及所需的 URL
|
1 如果您使用了 VPN/代理/公司防火墙，请尽可能暂时断开 VPN 进行测试。
2 确保所需的 Autodesk URL/协议未被阻止（如有需要，请联系 IT 人员处理）。
3 确认网络访问正常后，重试安装。
|网络限制可能会阻止安装程序下载、验证或完成安装所需的组件和服务。
|第 10 步：释放磁盘空间
|
1 确保您有足够的可用磁盘空间用于：安装程序解压文件夹、临时文件以及最终的产品安装
2 重试安装。
|磁盘空间不足是导致安装失败的直接原因之一。
|第 11 步：执行完全卸载，然后重新安装 (Windows)
|
1 执行 Autodesk 软件的完全卸载。请参见 Autodesk 完全卸载。
2 重新启动系统。
3 从 Autodesk 帐户重新下载安装程序。
4 重新安装。
|标准卸载可能会留下先前安装的残留文件，从而阻止新的安装。Autodesk 特别指出，当残留文件无法通过常规卸载或 Microsoft 疑难解答程序移除时，可能需要在重新安装前执行完全卸载。
|第 12 步：如果安装仍然失败，请尝试新建一个本地管理员 Windows 配置文件
|
1 创建一个新的本地管理员 Windows 帐户。
2 登录该帐户。
3 重新下载安装程序（全新下载）。
4 重试安装。
|损坏或受限的 Windows 配置文件可能会阻止安装程序创建文件夹、写入文件或正常启动用户界面。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：确认 macOS 与硬件兼容性
|
1 检查您的 macOS 版本。
2 确认该产品支持您的 macOS 版本并满足硬件要求。请参见系统要求。
3 如果不兼容，则安装该产品受支持的版本，或升级到受支持的组合。
|操作系统/硬件不兼容是 macOS 上安装失败的一个已知原因。
|第 2 步：确保您安装的是完整的产品安装程序（而不是仅用于更新的软件包）
|
1 检查已下载的文件名称。
2 如果它看起来像更新包，请从 Autodesk 帐户下载完整安装程序。
3 先安装完整产品，然后再应用更新。[autodesk.com]
|如果用户在未安装基础产品的情况下尝试安装独立更新，macOS 上会出错。
|第 3 步：尝试从管理员帐户进行安装
|
1 确认您已登录 macOS 管理员用户。
2 如有必要，请创建一个新的管理员帐户，然后从该帐户进行安装。
|权限有限或用户配置文件受限可能会阻止安装。
|第 4 步：以安全模式启动 macOS 并重试
|
1 在安全模式下启动 Mac。
2 重试安装。
|安全模式有助于排除阻止安装程序运行的第三方冲突（包括字体或后台服务）。
|第 5 步：执行完全卸载和重新安装
|
1 执行 Autodesk 软件的完全卸载。请参见 Autodesk 完全卸载。
2 重新启动 Mac。
3 从 Autodesk 帐户重新下载安装程序。
4 重新安装。
|先前安装中的残留文件是导致反复安装失败的一个已知原因。
常见原因包括：
待处理的操作系统更新或需要系统重启
用户权限不足（未以管理员身份运行）
杀毒软件或安全软件阻止了安装程序
安装程序组件 (ODIS/AdODIS) 损坏或过时
Autodesk 会根据您的需求提供多种下载方法：
安装：最适合单台设备、快速安装
下载：先下载再安装（更可靠）
直接下载：离线安装程序（适用于网络不稳定的情况）
自定义安装：用于部署或受管环境
如果安装失败，请尝试使用其他下载方法；这通常可以解决问题。
这通常表示下载不完整：
一个或多个必需文件未下载完成
文件不在同一文件夹中
浏览器阻止了部分下载（弹窗、安全设置等）
修复：
确保所有文件都完整下载
将所有文件保存在同一个文件夹中
尝试使用其他下载方法
ODIS（按需安装服务）负责管理较新 Autodesk 产品的安装。
它负责处理安装程序设置、依赖项以及安装工作流。
如果 ODIS：
过时
已损坏
缺失
安装程序可能会：
无法启动
立即关闭
报错失败（例如，错误 4000）
此错误与较新的 Autodesk 安装程序系统有关，通常有以下原因：
安装程序组件 (ODIS/AdODIS) 损坏
Public Documents 文件夹缺失或配置不正确
杀毒软件或安全软件干扰
出现这种情况可能是因为：
您下载的是更新包，而不是完整的安装程序
基础产品尚未安装
您没有足够的权限
您的 macOS 版本或硬件不受支持
请始终先安装完整产品，然后再应用更新。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。