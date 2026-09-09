排查安装问题、许可证激活、崩溃及文件问题。

安装问题

Autodesk 产品出现安装错误的原因很多。这些问题通常与系统更新、用户权限、安全软件、安装程序组件损坏、网络限制或下载不完整/损坏有关。在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如：待处理的操作系统更新加上杀毒软件干扰，或者过时/损坏的安装程序服务加上下载包损坏。

 

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您快速识别并解决最常见的安装失败问题。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后重新尝试安装，即可判断问题是否与您的设备、安装程序组件、下载方法或环境限制有关。

 

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。

对于 Windows

步骤 指南 我们为什么需要这一步
第 1 步：确认 Windows 与硬件兼容性

1 检查您的 Windows 版本。 

2 确认该产品支持您的 Windows 版本并满足硬件要求。请参见系统要求。  

3 如果不兼容，则安装该产品受支持的版本，或升级到受支持的组合。 

 操作系统/硬件不兼容是 Windows 上安装失败的一个已知原因。
第 2 步：安装待装的 Windows 更新并重启

1 打开“设置”。 

2 转到“Windows 更新”。 

3 安装所有待装的更新。 

4 重新启动计算机（某些更新可能需要多次重启）。 

5 再次尝试运行 Autodesk 安装程序。 

 待装的操作系统更新或重启可能会阻止 Autodesk 安装程序启动或完成安装。
第 3 步：以管理员身份运行安装程序

1 找到安装程序文件（通常是 setup.exe 或 Autodesk 生成的安装程序可执行文件）。 

2 右键单击文件。 

3 选择“以管理员身份运行”。 

4 批准“用户帐户控制”提示。 

5 重试安装。  

 权限不足可能会阻止安装程序启动或写入所需文件。
第 4 步：暂时禁用杀毒软件/安全工具

1 暂时禁用杀毒软件防护（如有需要，可请 IT 人员执行此操作）。 

2 再次运行 Autodesk 安装程序。 

3 安装完成后，重新启用杀毒软件。  

 安全软件可能会阻止安装程序进程，或在安装过程中隔离安装程序组件。
第 5 步：切换下载方法（安装、下载、直接下载或自定义安装）

1 登录您的 Autodesk 帐户，并打开“产品和服务”区域。 

2 为同一产品选择不同的下载方法（例如，使用“下载”而不是“安装”，或者如果有“直接下载”，则使用该方法）。请参见安装产品。 

3 重新下载安装程序并重试。

 不同的下载方法适用于不同的用例（单台设备、离线安装或灵活安排时间），切换下载方法有助于避开下载/安装程序生成方面的问题。
第 6 步：清理临时安装文件（解决安装包损坏的常用方法）

1 删除以下文件夹中的内容：C:\Autodesk\WI

2 清理您的用户临时文件夹：C:\Users<您的用户名>\AppData\Local\Temp 

3 清空 ODIS 缓存文件夹：C:\Users<您的用户名>\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 如果看不到“AppData”，则启用显示隐藏文件和文件夹，然后重试

5 再次尝试运行安装程序。 

 缓存或部分下载的安装程序数据可能会损坏，从而导致安装程序界面无法显示或安装无法完成。
第 7 步：重新安装 Autodesk 安装程序组件 (ODIS/AdODIS)

这仅适用于使用“全新安装体验”的产品（通常为 2022 及更高版本）。   步骤： 

1 浏览到：C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 

2 右键单击“RemoveODIS.exe”，然后选择“以管理员身份运行”。 

3 移除完成后，下载最新的“AdODIS-installer.exe”（ODIS 安装程序），并以管理员身份运行。 

4 重新启动计算机。 

5 重试 Autodesk 产品安装。 

 按需安装服务 (ODIS/AdODIS) 负责管理较新产品的安装。如果该服务过时或损坏，安装程序可能无法启动，或在安装过程中出错。
第 8 步：移除阻止安装的“Debugger”注册表项（安装程序无法运行/立即关闭）

1 按“Windows + R”，输入 regedit，然后以管理员身份运行。 

2 导航到：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3 查找与 Autodesk/ODIS 相关的可执行文件（例如：AdskAccessServiceHost.exe）。 

4 如果您看到“Debugger”值且数据为“Blocked”，则删除该“Debugger”值。 

5 对 ODIS 安装路径下列出的其他 ODIS 相关可执行文件重复此操作。 

6 重新启动计算机，然后重试安装。  

 被阻止的调试器项可能会阻止安装程序和安装服务启动。
第 9 步：检查网络/代理限制以及所需的 URL

1 如果您使用了 VPN/代理/公司防火墙，请尽可能暂时断开 VPN 进行测试。 

2 确保所需的 Autodesk URL/协议未被阻止（如有需要，请联系 IT 人员处理）。 

3 确认网络访问正常后，重试安装。

 网络限制可能会阻止安装程序下载、验证或完成安装所需的组件和服务。
第 10 步：释放磁盘空间

1 确保您有足够的可用磁盘空间用于：安装程序解压文件夹、临时文件以及最终的产品安装

2 重试安装。 

 磁盘空间不足是导致安装失败的直接原因之一。
第 11 步：执行完全卸载，然后重新安装 (Windows)

1 执行 Autodesk 软件的完全卸载。请参见 Autodesk 完全卸载。  

2 重新启动系统。 

3 从 Autodesk 帐户重新下载安装程序。 

4 重新安装。 

 标准卸载可能会留下先前安装的残留文件，从而阻止新的安装。Autodesk 特别指出，当残留文件无法通过常规卸载或 Microsoft 疑难解答程序移除时，可能需要在重新安装前执行完全卸载。
第 12 步：如果安装仍然失败，请尝试新建一个本地管理员 Windows 配置文件

1 创建一个新的本地管理员 Windows 帐户。 

2 登录该帐户。 

3 重新下载安装程序（全新下载）。 

4 重试安装。  

 损坏或受限的 Windows 配置文件可能会阻止安装程序创建文件夹、写入文件或正常启动用户界面。

对于 Mac

步骤 指南 我们为什么需要这一步
第 1 步：确认 macOS 与硬件兼容性

1 检查您的 macOS 版本。 

2 确认该产品支持您的 macOS 版本并满足硬件要求。请参见系统要求。  

3 如果不兼容，则安装该产品受支持的版本，或升级到受支持的组合。

 操作系统/硬件不兼容是 macOS 上安装失败的一个已知原因。
第 2 步：确保您安装的是完整的产品安装程序（而不是仅用于更新的软件包）

1 检查已下载的文件名称。 

2 如果它看起来像更新包，请从 Autodesk 帐户下载完整安装程序。 

3 先安装完整产品，然后再应用更新。[autodesk.com

 如果用户在未安装基础产品的情况下尝试安装独立更新，macOS 上会出错。 
第 3 步：尝试从管理员帐户进行安装

1 确认您已登录 macOS 管理员用户。 

2 如有必要，请创建一个新的管理员帐户，然后从该帐户进行安装。

 权限有限或用户配置文件受限可能会阻止安装。
第 4 步：以安全模式启动 macOS 并重试

1 在安全模式下启动 Mac。 

2 重试安装。

 安全模式有助于排除阻止安装程序运行的第三方冲突（包括字体或后台服务）。
第 5 步：执行完全卸载和重新安装

1 执行 Autodesk 软件的完全卸载。请参见 Autodesk 完全卸载。 

2 重新启动 Mac。 

3 从 Autodesk 帐户重新下载安装程序。 

4 重新安装。

 先前安装中的残留文件是导致反复安装失败的一个已知原因。

常见问题解答 (FAQ)

为什么我单击 setup.exe/安装程序时，安装程序没有任何反应？

常见原因包括： 

  • 待处理的操作系统更新或需要系统重启 

  • 用户权限不足（未以管理员身份运行） 

  • 杀毒软件或安全软件阻止了安装程序 

  • 安装程序组件 (ODIS/AdODIS) 损坏或过时

     

我应该从 Autodesk 帐户使用哪种下载方法？

Autodesk 会根据您的需求提供多种下载方法： 

  • 安装：最适合单台设备、快速安装 

  • 下载：先下载再安装（更可靠） 

  • 直接下载：离线安装程序（适用于网络不稳定的情况） 

  • 自定义安装：用于部署或受管环境

如果安装失败，请尝试使用其他下载方法；这通常可以解决问题。

为什么我会看到“产品下载包含多个文件...”或提示缺少部分文件？

这通常表示下载不完整：

  • 一个或多个必需文件未下载完成 

  • 文件不在同一文件夹中 

  • 浏览器阻止了部分下载（弹窗、安全设置等） 

修复： 

  • 确保所有文件都完整下载 

  • 将所有文件保存在同一个文件夹中 

  • 尝试使用其他下载方法 

什么是 ODIS/AdODIS？为什么它很重要？

ODIS（按需安装服务）负责管理较新 Autodesk 产品的安装。

它负责处理安装程序设置、依赖项以及安装工作流。

如果 ODIS： 

  • 过时 

  • 已损坏 

  • 缺失

安装程序可能会： 

  • 无法启动

  • 立即关闭

  • 报错失败（例如，错误 4000） 

为什么我会遇到错误 4000？

此错误与较新的 Autodesk 安装程序系统有关，通常有以下原因：

  • 安装程序组件 (ODIS/AdODIS) 损坏

  • Public Documents 文件夹缺失或配置不正确

  • 杀毒软件或安全软件干扰 

为什么 macOS 会提示“安装失败”或“无法打开安装程序”？

出现这种情况可能是因为：

  • 您下载的是更新包，而不是完整的安装程序 

  • 基础产品尚未安装

  • 您没有足够的权限

  • 您的 macOS 版本或硬件不受支持

请始终先安装完整产品，然后再应用更新。

查看更多的常见问题解答

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