Autodesk 产品出现安装错误的原因很多。这些问题通常与系统更新、用户权限、安全软件、安装程序组件损坏、网络限制或下载不完整/损坏有关。在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如：待处理的操作系统更新加上杀毒软件干扰，或者过时/损坏的安装程序服务加上下载包损坏。

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您快速识别并解决最常见的安装失败问题。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后重新尝试安装，即可判断问题是否与您的设备、安装程序组件、下载方法或环境限制有关。

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。