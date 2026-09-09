排查安装问题、许可证激活、崩溃及文件问题。

功能或工作流问题

当工具、命令或功能未按预期运行时，Autodesk 产品中可能会出现功能或工作流问题。这些问题通常与产品配置、用户设置、环境设置或应用程序内部冲突有关。

 

在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如设置配置错误、产品版本过旧，或自定义配置文件干扰了默认工作流。

 

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您快速识别并解决功能或工作流问题的最常见原因。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与您的设置、环境或系统配置有关。

 

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。

对于 Windows

步骤 指南 我们为什么需要这一步
第 1 步：重新启动系统

1 重新启动您的计算机。

2 再次打开您的 Autodesk 产品。

3 测试受影响的功能或工作流。

 重启可以清除临时内存并重置可能影响功能行为的后台进程。
第 2 步：重新启动 Autodesk 产品

1 完全关闭 Autodesk 产品。

2 确保没有实例在后台运行。

3 重新打开产品。

4 再次测试该工作流。

 应用程序级别的临时问题可能会导致功能无法正常运行。
第 3 步：将产品设置重置为默认值

1 关闭 Autodesk 产品。

2 打开 Windows“开始”菜单。

3 搜索产品名称，然后选择“将设置重置为默认值”。

4 选择重置选项。

5 确认重置。

6 重新启动该产品。

 设置损坏或配置错误是导致功能相关问题的常见原因之一。
第 4 步：更新 Autodesk 产品

1 打开 Windows“开始”菜单。

2 搜索并打开 Autodesk Access。

3 查看可用更新。

4 单击产品对应的“更新”。

5 安装完成后重新启动产品。

 更新包含错误修复和改进，可解决已知的功能和工作流问题。
第 5 步：在新文件或干净环境中进行测试

1 打开您的 Autodesk 产品。

2 创建一个新文件，或打开一个已知可以正常使用的文件。

3 测试功能或工作流。

 这有助于判断问题是与文件有关，还是与产品环境有关。
第 6 步：禁用自定义设置或配置文件

1 打开产品设置或首选项。

2 切换到默认工作空间或配置文件。

3 禁用所有自定义配置。

4 重新启动该产品。

 自定义设置、工作空间或配置可能会覆盖默认行为并导致问题。
第 7 步：检查附加模块或扩展

1 打开 Autodesk 产品。

2 禁用所有已安装的附加模块或插件。

3 重新启动该产品。

4 测试功能。

 附加模块和扩展可能会与内置功能发生冲突，并干扰工作流。
第 8 步：检查用户权限

1 确认您的系统用户帐户拥有该产品的完全访问权限

2 如果使用的是受管环境，请咨询 IT 人员

3 确保已授予所需权限

 某些功能需要特定权限，受限环境可能会阻止功能运行。
第 9 步：关闭后台应用程序和进程

1 按“Ctrl + Shift + Esc”。

2 打开“任务管理器”。

3 结束不必要的应用程序。

4 重新启动 Autodesk 产品。

 其他应用程序可能会干扰功能执行或占用资源。
第 10 步：修复或重新安装产品（如有必要）

1 转到“应用和功能”。

2 找到您的 Autodesk 产品。

3 选择“修改/修复”（如果可用）。

4 如果修复失败，请卸载并重新安装。

 这可以解决安装或产品组件损坏方面的更深层问题。

对于 Mac

步骤 指南 我们为什么需要这一步
第 1 步：重新启动 Mac

1 单击 Apple 菜单。

2 选择“重新启动”。

3 再次打开您的 Autodesk 产品。

 清除系统状态并重置后台进程。
第 2 步：重新启动 Autodesk 产品

1 完全关闭产品。

2 重新打开它。

3 再次测试该功能。

 应用程序的临时问题可能会影响工作流。
第 3 步：重置产品首选项

1 关闭 Autodesk 产品。

2 重新打开，同时触发重置（因产品而异）。

3 恢复默认设置。

 重置损坏或冲突的配置设置。
第 4 步：更新 Autodesk 产品

1 转到：https://manage.autodesk.com

2 下载并安装可用更新。

3 重新启动该产品。

 确保兼容性并解决已知问题。
第 5 步：在新文件中进行测试

1 创建新文件。

2 测试功能。

 确定问题是否特定于文件。
第 6 步：禁用附加模块或自定义配置

1 移除或禁用扩展。

2 重新启动该产品。

 附加模块或自定义设置引起的冲突可能会中断工作流。
第 7 步：检查权限和系统设置

1 验证 macOS 权限

2 检查系统设置

3 确保已授予完全访问权限

 受限权限可能会阻止功能运行。

常见问题解答 (FAQ)

为什么工具或命令未按预期运行？

这通常是因为：

  • 设置配置错误

  • 自定义配置文件或工作空间

  • 产品版本过旧

  • 附加模块冲突

为什么该功能在一个文件中可用，在另一个文件中却不可用？

这通常表示：

  • 文件特定的配置问题

  • 文件损坏

  • 不支持的文件内容

为什么我的工作流与预期不同？

这可能是因为：

  • 自定义工作空间或用户界面布局

  • 产品版本不同

  • 用户配置差异

为什么问题会突然出现？

常见诱因包括：

  • 最新更新

  • 新安装的附加模块

  • 设置或配置发生更改

我需要重置设置来解决功能问题吗？

是的，重置设置可以解决大多数与配置相关的问题，而且不会影响您的文件。

重置或重新安装会删除我的工作内容吗？

不会，这些操作重置的是应用程序，而不是您的项目文件。

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