当工具、命令或功能未按预期运行时，Autodesk 产品中可能会出现功能或工作流问题。这些问题通常与产品配置、用户设置、环境设置或应用程序内部冲突有关。

在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如设置配置错误、产品版本过旧，或自定义配置文件干扰了默认工作流。

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您快速识别并解决功能或工作流问题的最常见原因。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与您的设置、环境或系统配置有关。

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。