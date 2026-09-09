许可证激活或设备数量限制问题

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Autodesk 产品的许可证激活或设备数量限制问题可能由多种原因引起。这些问题通常与帐户配置、设备使用数量限制、网络连接或系统上的许可组件有关。在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如在多台设备上登录、许可服务过时，或对 Autodesk 服务器的访问受到限制。
本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您快速识别并解决许可证激活和设备数量限制问题的最常见原因。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与您的帐户、设备使用情况或系统配置有关。
接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：重新启动系统
|
1 重新启动您的计算机。
2 重新打开您的 Autodesk 产品。
|清除缓存的许可会话并重置服务。
|第 2 步：注销并重新登录
|
1 打开您的 Autodesk 产品。
2. 单击您的个人资料或用户图标。
3 选择“注销”。
4 关闭并重新打开产品。重新登录。
|刷新会话可以解决临时身份验证问题。
|第 3 步：检查您的设备数量限制
|
1 关闭所有其他设备上的 Autodesk 产品。
2 确保它们没有在后台运行。
3 在当前设备上重新启动该产品。
|同一时间只允许一个活动会话。在其他地方登录可能会触发设备数量限制错误。
|第 4 步：确认您的许可证分配情况
|
1 转到：https://manage.autodesk.com。
2 登录您的 Autodesk 帐户。
3 转到“产品和服务”。
4 确认该产品已分配给您的帐户。
|许可证缺失或已过期会阻止激活。
|第 5 步：检查 Autodesk Licensing Service
|
1 按“Windows + R”。
2 输入：services.msc
3 按“Enter”。
4 找到“Autodesk Desktop Licensing Service”。
5 确保：
- 状态为“正在运行”
- 启动类型为“自动”
6 如果没有运行，请右键点击并选择“启动”。
|此服务是许可证验证所必需的。如果该服务未运行，激活将会失败。
|第 6 步：确保 Autodesk Desktop Licensing Service 是最新版本
|
1 下载并安装最新版本的 Autodesk Desktop Licensing Service。
|许可组件过时可能会导致激活错误。
|第 7 步：确保登录组件是最新版本
|
1 更新登录组件。
- Autodesk 产品 2024 及更高版本
下载并安装最新版本的 Autodesk Identity Manager
- Autodesk 产品 2020 - 2023 版本
下载并安装最新版本的 Autodesk Single Sign-On Component
|这些组件负责处理身份验证。版本过时可能会阻止登录或激活。
|第 8 步：检查网络和所需的 Autodesk URL
|
1 确保可以访问 Autodesk 许可运行所需的 URL。
2 暂时禁用 VPN 或防火墙。
3 重试登录。
4 如果您使用的是公司网络，请联系 IT 人员。
|对 Autodesk 服务器的网络访问被阻止，会导致许可证验证无法进行。
|第 9 步：关闭后台 Autodesk 进程
|
1 按“Ctrl + Shift + Esc”。
2 打开“任务管理器”。
3 结束所有与 Autodesk 相关的进程。
4 重新启动该产品。
|卡住的进程可能会阻止许可刷新。
|第 10 步：更新您的 Autodesk 产品
|
1 打开 Windows“开始”菜单。
2 搜索并打开 Autodesk Access。
3 在“更新”部分，查看可用更新列表。
4 单击您要更新的每个产品旁边的“更新”。
5 等待安装完成。
6 重启 Autodesk 产品。
|
Autodesk Access 是一款桌面应用程序，旨在让您直接从系统快速、便捷地安装更新，而无需手动下载。
注意：更新可以通过 Autodesk Access 获取，也可以从 Autodesk 帐户下载。有关更多详细信息，请参见更新软件。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：重新启动 Mac
|
单击 Apple 菜单
选择“重新启动”
重新打开产品
|清除缓存的会话并刷新系统进程。
|第 2 步：注销并重新登录
|
打开您的 Autodesk 产品。
单击您的个人资料或用户图标。
选择“注销”。
关闭并重新打开产品。
重新登录。
|解决会话和身份验证问题。
|第 3 步：检查您的设备数量限制
|
关闭所有其他设备上的 Autodesk 产品。
确保它们没有在后台运行。
在当前设备上重新启动该产品。
|同一时间只允许一个活动会话。在其他地方登录可能会触发设备数量限制错误。
|第 4 步：确认您的许可证分配情况
|
转到：https://manage.autodesk.com。
登录您的 Autodesk 帐户。
转到“产品和服务”。
确认该产品已分配给您的帐户。
|许可证缺失或已过期会阻止激活。
|第 5 步：确保许可和登录组件是最新版本
|
登录到 https://manage.autodesk.com
为已安装的 Autodesk 产品安装所有可用更新。
重新启动该产品。
|在 macOS 上，许可和登录组件与产品捆绑在一起。
|第 6 步：检查网络和所需的 Autodesk URL
|
确保可以访问 Autodesk 许可运行所需的 URL。
暂时禁用 VPN 或防火墙。
重试登录。
如果您使用的是公司网络，请联系 IT 人员。
|对 Autodesk 服务器的网络访问被阻止，会导致许可证验证无法进行。
|第 7 步：关闭后台应用程序
|
按“Command + Option + Esc”。
强制退出 Autodesk 应用。
重新启动该产品。
|后台进程可能会阻止许可刷新。
这通常意味着该产品已在另一台设备上运行。请在其他设备上关闭该产品，然后重试。
如何解决设备数量限制问题？
从其他设备注销
关闭所有活动会话
重新登录
常见原因包括：
您的帐户未分配许可证
固定期限的使用许可已过期
许可服务未运行 (Windows)
身份或许可组件过时
网络访问被阻止
登录您的 Autodesk 帐户，然后在“产品和服务”下查看。
是的，大多数需要在线验证；许可证验证通过后，产品可以离线工作 30 天。30 天离线期结束后，需要联网重新登录以验证许可证。
不会，这些步骤只会影响许可和身份验证，不会影响您的文件。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。