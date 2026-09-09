许可证激活或设备数量限制问题

Autodesk 产品的许可证激活或设备数量限制问题可能由多种原因引起。这些问题通常与帐户配置、设备使用数量限制、网络连接或系统上的许可组件有关。在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如在多台设备上登录、许可服务过时，或对 Autodesk 服务器的访问受到限制。

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您快速识别并解决许可证激活和设备数量限制问题的最常见原因。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与您的帐户、设备使用情况或系统配置有关。

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。