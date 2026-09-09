Autodesk 产品的云访问和同步问题

在使用 Forma Data Management、BIM 360、Autodesk Forma 或其他云连接工作流时，Autodesk 产品可能会出现云访问和同步问题。这些问题通常与权限、网络连接、项目配置或本地系统与云端之间的同步行为有关。

在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如缺少访问权限、大文件操作、网络延迟或同步组件过时。

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您识别并解决云访问和同步问题的最常见原因。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与您的帐户、项目访问权限、同步过程或系统配置有关。

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。