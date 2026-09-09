Autodesk 产品的云访问和同步问题

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在使用 Forma Data Management、BIM 360、Autodesk Forma 或其他云连接工作流时，Autodesk 产品可能会出现云访问和同步问题。这些问题通常与权限、网络连接、项目配置或本地系统与云端之间的同步行为有关。
在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如缺少访问权限、大文件操作、网络延迟或同步组件过时。
本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您识别并解决云访问和同步问题的最常见原因。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与您的帐户、项目访问权限、同步过程或系统配置有关。
接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：重新启动系统
|
1 重新启动您的计算机
2 再次启动 Autodesk 产品
|重置同步进程并清除临时问题。
|第 2 步：注销并重新登录
|
1 打开您的 Autodesk 产品或 Desktop Connector。
2 注销您的 Autodesk 帐户。
3 关闭并重新打开产品。
4 重新登录。
|刷新身份验证，并确保您的帐户与云服务正确同步。
|第 3 步：确认云项目的访问权限和权限设置
|
1 使用 Web 浏览器访问 Forma Data Management/BIM 360
2 打开您的项目
3 确认：
- 您能看到文件夹和文件
- 您能打开或下载文件
4 如果不能：
- 联系您的项目管理员
- 请他们确认您的访问权限
|云访问问题通常是由权限缺失或权限不正确引起的。
|第 4 步：确认使用的是正确的帐户和项目
|
1 打开您的 Autodesk 产品。
2 确保您登录的是正确的 Autodesk 帐户。
3 选择正确的云中心或帐户。
4 打开正确的项目。
|使用错误的帐户或中心会导致无法访问云项目。
|第 5 步：检查 Desktop Connector 状态
|
1 找到 Autodesk Desktop Connector 图标。
2 确认它正在运行。
3 检查同步状态图标：
绿色 → 已同步
蓝色 → 正在同步
红色 → 同步失败
|Desktop Connector 负责管理本地系统与云存储之间的同步。
|第 6 步：确认 Desktop Connector 是最新版本
|
1 打开 Autodesk Access
2 检查 Desktop Connector 更新
3 安装最新版本
4 重新启动系统
|较新版本包含同步行为的可靠性改进和错误修复。
|第 7 步：检查同步问题（文件不同步/卡住）
|
1 查找标记为以下状态的文件：
- 待同步
- 同步失败
2 尝试：
- 重新编辑并保存文件
- 手动刷新 Desktop Connector
3 重启 Desktop Connector。
|由于缓存问题或操作中断，文件可能会在同步时卡住。
|第 8 步：降低文件复杂度或减小批大小
|
1 避免一次性上传或修改大量文件
2 分批上传文件，每批数量少一些
3 等待一个同步完成后再开始下一个
|同时进行大量操作可能会导致同步失败或延迟。
|第 9 步：检查文件和文件夹设置
|
1 检查云项目中的文件夹名称。
2 确保文件夹名称不包含：
- 前导空格
- 尾随空格
3 避免重命名系统文件夹。
|无效的文件夹名称或结构问题可能会阻止同步。
|第 10 步：检查网络连接和性能
|
1 测试您的网速
2 尝试使用其他网络（如果可用）
3 暂时禁用 VPN
4 重试同步
|网络缓慢或不稳定可能会中断同步和云访问。
|第 11 步：检查是否存在服务中断
|
1 在 Autodesk“运行状况”面板上查看 Autodesk 云服务状态。
2 尝试通过浏览器访问项目
3 如果问题仍然存在，请稍后重试
|云服务可能会因服务中断而暂时不可用。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：重新启动 Mac
|
1 重新启动 Mac
2 重新打开 Autodesk 产品
|清除缓存的会话并刷新系统进程。
|第 2 步：注销并重新登录
|
1 打开您的 Autodesk 产品。
2. 单击您的个人资料或用户图标。
3 选择“注销”。
4 关闭并重新打开产品。
5 重新登录。
|解决会话和身份验证问题。解决身份验证和会话问题。
|第 3 步：在浏览器中验证云访问
|
1 转到 Forma Data Management/BIM 360。
2 打开您的项目。
3 确认您可以访问文件。
|确认问题是与帐户相关，还是特定于应用程序。
|第 4 步：检查权限
|
1 确认您已被添加到该项目中。
2 如有需要，请联系项目管理员。
3 如有必要，请他们移除并重新添加您的帐户。
|权限可能未正确同步或分配有误。
|第 5 步：确认帐户和区域是否正确
|
1 确保您访问的是正确的云区域（美国、欧盟等）。
2 确认登录电子邮箱与您被分配的帐户一致。
|使用错误的帐户或区域会导致无法访问。
|第 6 步：清除浏览器缓存（适用于网页访问问题）
|
1 打开浏览器设置。
2 清除缓存和 Cookie。
3 重新启动浏览器。
|浏览器问题可能会阻止对 Autodesk 云服务的访问。
|第 7 步：更新 Autodesk 产品
|
1 转到 https://manage.autodesk.com。
2 下载并安装更新。
3 重新启动该产品。
|确保与云服务兼容。
|第 8 步：检查网络连接和性能
|
1 测试您的网速。
2 尝试使用其他网络（如果可用）。
3 暂时禁用 VPN。
4 重试同步。
|网络缓慢或不稳定可能会中断同步和云访问。
|第 9 步：检查是否存在服务中断
|
1 在 Autodesk“运行状况”面板上查看 Autodesk 云服务状态。
2 尝试通过浏览器访问项目。
3 如果问题仍然存在，请稍后重试。
|云服务可能会因服务中断而暂时不可用。
这通常是因为：
缺少权限
帐户或登录信息不正确
未被添加到项目中
常见原因包括：
网络问题或网速过慢
大文件操作
同步过程中断
Desktop Connector 问题
出现这种情况可能是因为：
文件夹名称无效（例如，末尾有空格）
缺少权限
同步失败或正在等待同步
这可能是由于：
大批量上传
高延迟或连接质量差
多个项目名称相似
一次性更改的文件过多
这通常表示：
权限同步问题
在产品中选择了错误的帐户
本地配置问题
是的，云工作流需要有效的 Internet 连接。某些工具可能允许有限的离线工作。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。