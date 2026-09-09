排查安装问题、许可证激活、崩溃及文件问题。

Autodesk 产品的云访问和同步问题

在使用 Forma Data Management、BIM 360、Autodesk Forma 或其他云连接工作流时，Autodesk 产品可能会出现云访问和同步问题。这些问题通常与权限、网络连接、项目配置或本地系统与云端之间的同步行为有关。

 

在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如缺少访问权限、大文件操作、网络延迟或同步组件过时。

 

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您识别并解决云访问和同步问题的最常见原因。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与您的帐户、项目访问权限、同步过程或系统配置有关。

 

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。

对于 Windows

步骤 指南 我们为什么需要这一步
第 1 步：重新启动系统

1 重新启动您的计算机

2 再次启动 Autodesk 产品

 重置同步进程并清除临时问题。
第 2 步：注销并重新登录

1 打开您的 Autodesk 产品或 Desktop Connector。

2 注销您的 Autodesk 帐户。

3 关闭并重新打开产品。

4 重新登录。

 刷新身份验证，并确保您的帐户与云服务正确同步。
第 3 步：确认云项目的访问权限和权限设置

1 使用 Web 浏览器访问 Forma Data Management/BIM 360

2 打开您的项目

3 确认：

- 您能看到文件夹和文件

- 您能打开或下载文件

4 如果不能：

- 联系您的项目管理员

- 请他们确认您的访问权限

 云访问问题通常是由权限缺失或权限不正确引起的。
第 4 步：确认使用的是正确的帐户和项目

1 打开您的 Autodesk 产品。

2 确保您登录的是正确的 Autodesk 帐户。

3 选择正确的云中心或帐户。

4 打开正确的项目。

 使用错误的帐户或中心会导致无法访问云项目。
第 5 步：检查 Desktop Connector 状态

1 找到 Autodesk Desktop Connector 图标。

2 确认它正在运行。

3 检查同步状态图标：

绿色 → 已同步

蓝色 → 正在同步

红色 → 同步失败

 Desktop Connector 负责管理本地系统与云存储之间的同步。
第 6 步：确认 Desktop Connector 是最新版本

1 打开 Autodesk Access

2 检查 Desktop Connector 更新

3 安装最新版本

4 重新启动系统

 较新版本包含同步行为的可靠性改进和错误修复。
第 7 步：检查同步问题（文件不同步/卡住）

1 查找标记为以下状态的文件：

- 待同步

- 同步失败

2 尝试：

- 重新编辑并保存文件

- 手动刷新 Desktop Connector

3 重启 Desktop Connector。

 由于缓存问题或操作中断，文件可能会在同步时卡住。
第 8 步：降低文件复杂度或减小批大小

1 避免一次性上传或修改大量文件

2 分批上传文件，每批数量少一些

3 等待一个同步完成后再开始下一个

 同时进行大量操作可能会导致同步失败或延迟。
第 9 步：检查文件和文件夹设置

1 检查云项目中的文件夹名称。

2 确保文件夹名称不包含：

- 前导空格

- 尾随空格

3 避免重命名系统文件夹。

 无效的文件夹名称或结构问题可能会阻止同步。
第 10 步：检查网络连接和性能

1 测试您的网速

2 尝试使用其他网络（如果可用）

3 暂时禁用 VPN

4 重试同步

 网络缓慢或不稳定可能会中断同步和云访问。
第 11 步：检查是否存在服务中断

1 在 Autodesk“运行状况”面板上查看 Autodesk 云服务状态。

2 尝试通过浏览器访问项目

3 如果问题仍然存在，请稍后重试

 云服务可能会因服务中断而暂时不可用。

对于 Mac

步骤 指南 我们为什么需要这一步
第 1 步：重新启动 Mac

1 重新启动 Mac

2 重新打开 Autodesk 产品

 清除缓存的会话并刷新系统进程。
第 2 步：注销并重新登录

1 打开您的 Autodesk 产品。

2. 单击您的个人资料或用户图标。

3 选择“注销”。

4 关闭并重新打开产品。

5 重新登录。

 解决会话和身份验证问题。解决身份验证和会话问题。
第 3 步：在浏览器中验证云访问

1 转到 Forma Data Management/BIM 360。

2 打开您的项目。

3 确认您可以访问文件。

 确认问题是与帐户相关，还是特定于应用程序。
第 4 步：检查权限

1 确认您已被添加到该项目中。

2 如有需要，请联系项目管理员。

3 如有必要，请他们移除并重新添加您的帐户。

 权限可能未正确同步或分配有误。
第 5 步：确认帐户和区域是否正确

1 确保您访问的是正确的云区域（美国、欧盟等）。

2 确认登录电子邮箱与您被分配的帐户一致。

 使用错误的帐户或区域会导致无法访问。
第 6 步：清除浏览器缓存（适用于网页访问问题）

1 打开浏览器设置。

2 清除缓存和 Cookie。

3 重新启动浏览器。

 浏览器问题可能会阻止对 Autodesk 云服务的访问。
第 7 步：更新 Autodesk 产品

1 转到 https://manage.autodesk.com

2 下载并安装更新。

3 重新启动该产品。

 确保与云服务兼容。
第 8 步：检查网络连接和性能

1 测试您的网速。

2 尝试使用其他网络（如果可用）。

3 暂时禁用 VPN。

4 重试同步。

 网络缓慢或不稳定可能会中断同步和云访问。
第 9 步：检查是否存在服务中断

1 在 Autodesk“运行状况”面板上查看 Autodesk 云服务状态。

2 尝试通过浏览器访问项目。

3 如果问题仍然存在，请稍后重试。

 云服务可能会因服务中断而暂时不可用。

常见问题解答 (FAQ)

为什么我无法访问云项目？

这通常是因为：

  • 缺少权限

  • 帐户或登录信息不正确

  • 未被添加到项目中

为什么我的文件没有同步？

常见原因包括：

  • 网络问题或网速过慢

  • 大文件操作

  • 同步过程中断

  • Desktop Connector 问题

为什么 Desktop Connector 中的文件夹显示为空？

出现这种情况可能是因为：

  • 文件夹名称无效（例如，末尾有空格）

  • 缺少权限

  • 同步失败或正在等待同步

为什么同步很慢或失败？

这可能是由于：

  • 大批量上传

  • 高延迟或连接质量差

  • 多个项目名称相似

  • 一次性更改的文件过多

为什么我在浏览器中可以访问，但在产品中却不行？

这通常表示：

  • 权限同步问题

  • 在产品中选择了错误的帐户

  • 本地配置问题

使用云功能需要联网吗？

是的，云工作流需要有效的 Internet 连接。某些工具可能允许有限的离线工作。

查看更多的常见问题解答

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