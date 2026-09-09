Autodesk 产品中的附加模块和扩展

附加模块和扩展通过提供额外的功能和定制来增强 Autodesk 产品。但是，如果附加模块和扩展过时、不兼容或与其他扩展冲突，它们有时也会导致崩溃、功能缺失或意外行为等问题。

在许多情况下，问题并非由单一附加模块引起，而是多种因素共同作用的结果，例如版本兼容性问题、多个扩展之间的相互作用，或先前安装残留的配置。

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您识别并解决附加模块和扩展问题。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是由特定附加模块、配置还是系统交互引起的。

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。