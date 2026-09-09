Autodesk 产品中的附加模块和扩展

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
附加模块和扩展通过提供额外的功能和定制来增强 Autodesk 产品。但是，如果附加模块和扩展过时、不兼容或与其他扩展冲突，它们有时也会导致崩溃、功能缺失或意外行为等问题。
在许多情况下，问题并非由单一附加模块引起，而是多种因素共同作用的结果，例如版本兼容性问题、多个扩展之间的相互作用，或先前安装残留的配置。
本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您识别并解决附加模块和扩展问题。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是由特定附加模块、配置还是系统交互引起的。
接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：禁用所有附加模块和扩展
|
1 打开您的 Autodesk 产品。
2 导航到附加模块或扩展管理器（位置因产品而异）。
3 禁用或关闭所有附加模块。
4 关闭并重新打开产品。
5 再次测试该问题。
|这可以确认问题是由附加模块或扩展引起，而不是由核心产品引起。
|第 2 步：逐个重新启用附加模块
|
1 重新打开您的 Autodesk 产品。
2 一次启用一个附加模块。
3 每次启用附加模块后都重新启动产品。
4 每次更改后都测试功能或工作流。
|这有助于确定是哪个具体的附加模块导致了问题。
|第 3 步：检查附加模块与您产品版本的兼容性
|
1 确定您的 Autodesk 产品版本。
2 查看附加模块的文档或来源。
3 确认该附加模块支持您的产品版本。
4 禁用所有不受支持或已过时的附加模块。
|为旧版本构建的附加模块可能无法在较新的产品版本中正常运行。
|第 4 步：更新附加模块和扩展
|
1 打开附加模块来源（Autodesk App Store 或第三方提供商）。
2 检查可用的更新。
3 下载并安装最新版本。
4 重启 Autodesk 产品。
|更新通常包含错误修复和兼容性改进。
|第 5 步：移除或卸载有问题的附加模块
|
1 打开“应用和功能”。
2 找到附加模块或扩展。
3 选择并卸载它。
4 重新启动系统。
5 重新打开 Autodesk 产品。
|移除故障或不兼容的附加模块可以解决冲突并恢复稳定性。
|第 6 步：检查是否存在重复或冲突的附加模块
|
1 查看所有已安装的附加模块。
2 查找：同一附加模块的多个版本，以及执行相似功能的附加模块
3 禁用或移除重复项。
|相互冲突的附加模块可能会互相干扰，并导致意外行为。
|第 7 步：重置产品设置
|
1 关闭 Autodesk 产品。
2 打开 Windows“开始”菜单。
3 搜索产品名称，然后选择“将设置重置为默认值”。
4 选择重置选项。
5 确认重置。
6 重新启动该产品。
|清除残留的附加模块配置并恢复默认行为。
|第 8 步：重新启动系统
|
1 重新启动您的计算机。
2 重新打开您的 Autodesk 产品。
3 再次测试该功能。
|确保所有更改生效并清除缓存的进程。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：禁用所有附加模块和扩展
|
1 打开您的 Autodesk 产品。
2 找到附加模块或扩展设置。
3 禁用所有扩展。
4 重新启动该产品。
5 测试功能。
|这可以确认问题是由附加模块或扩展引起，而不是由核心产品引起。
|第 2 步：逐个重新启用扩展
|
1 一次启用一个扩展。
2 每次启用后都重新启动产品。测试功能。
|这有助于确定是哪个具体的附加模块导致了问题。
|第 3 步：检查兼容性
|
1 确定您的 Autodesk 产品版本。
2 查看附加模块的文档或来源。
3 确认该附加模块支持您的产品版本。
4 禁用所有不受支持或已过时的附加模块。
|为旧版本构建的附加模块可能无法在较新的产品版本中正常运行。
|第 4 步：更新附加模块和扩展
|
1 打开附加模块来源（Autodesk App Store 或第三方提供商）。
2 检查可用的更新。
3 下载并安装最新版本。
4 重启 Autodesk 产品。
|更新通常包含错误修复和兼容性改进。
|第 5 步：移除或卸载有问题的附加模块
|
1 找到扩展或应用程序。
2 移除或卸载它们。
3 重新启动 Mac。
|移除故障或不兼容的附加模块可以解决冲突并恢复稳定性。
|第 6 步：重置产品设置
|
1 关闭产品。
2 重置首选项（因产品而异）。
3 重新打开并测试。
|清除扩展残留的配置。
这通常是因为：
附加模块不兼容
多个扩展之间的冲突
插件版本过旧
出现这种情况可能是因为：
某个附加模块覆盖了默认功能
该扩展未能正确加载
存在兼容性问题
可以，但是：
某些附加模块可能会相互冲突
功能重叠可能会导致意外行为
禁用所有附加模块，然后逐个重新启用，以确定问题来源。
不一定，更新或禁用它们可能就能解决问题，无需移除。
不会，附加模块影响的是功能，而不是您的项目文件。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。