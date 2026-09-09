排查安装问题、许可证激活、崩溃及文件问题。

Autodesk 产品中的附加模块和扩展

附加模块和扩展通过提供额外的功能和定制来增强 Autodesk 产品。但是，如果附加模块和扩展过时、不兼容或与其他扩展冲突，它们有时也会导致崩溃、功能缺失或意外行为等问题。

 

在许多情况下，问题并非由单一附加模块引起，而是多种因素共同作用的结果，例如版本兼容性问题、多个扩展之间的相互作用，或先前安装残留的配置。

 

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您识别并解决附加模块和扩展问题。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是由特定附加模块、配置还是系统交互引起的。

 

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。

对于 Windows

步骤 指南 我们为什么需要这一步
第 1 步：禁用所有附加模块和扩展

1 打开您的 Autodesk 产品。

2 导航到附加模块或扩展管理器（位置因产品而异）。

3 禁用或关闭所有附加模块。

4 关闭并重新打开产品。

5 再次测试该问题。

 这可以确认问题是由附加模块或扩展引起，而不是由核心产品引起。
第 2 步：逐个重新启用附加模块

1 重新打开您的 Autodesk 产品。

2 一次启用一个附加模块。

3 每次启用附加模块后都重新启动产品。

4 每次更改后都测试功能或工作流。

 这有助于确定是哪个具体的附加模块导致了问题。
第 3 步：检查附加模块与您产品版本的兼容性

1 确定您的 Autodesk 产品版本。

2 查看附加模块的文档或来源。

3 确认该附加模块支持您的产品版本。

4 禁用所有不受支持或已过时的附加模块。

 为旧版本构建的附加模块可能无法在较新的产品版本中正常运行。
第 4 步：更新附加模块和扩展

1 打开附加模块来源（Autodesk App Store 或第三方提供商）。

2 检查可用的更新。

3 下载并安装最新版本。

4 重启 Autodesk 产品。

 更新通常包含错误修复和兼容性改进。
第 5 步：移除或卸载有问题的附加模块

1 打开“应用和功能”。

2 找到附加模块或扩展。

3 选择并卸载它。

4 重新启动系统。

5 重新打开 Autodesk 产品。

 移除故障或不兼容的附加模块可以解决冲突并恢复稳定性。
第 6 步：检查是否存在重复或冲突的附加模块

1 查看所有已安装的附加模块。

2 查找：同一附加模块的多个版本，以及执行相似功能的附加模块

3 禁用或移除重复项。

 相互冲突的附加模块可能会互相干扰，并导致意外行为。
第 7 步：重置产品设置

1 关闭 Autodesk 产品。

2 打开 Windows“开始”菜单。

3 搜索产品名称，然后选择“将设置重置为默认值”。

4 选择重置选项。

5 确认重置。

6 重新启动该产品。

 清除残留的附加模块配置并恢复默认行为。
第 8 步：重新启动系统

1 重新启动您的计算机。

2 重新打开您的 Autodesk 产品。

3 再次测试该功能。

 确保所有更改生效并清除缓存的进程。

对于 Mac

步骤 指南 我们为什么需要这一步
第 1 步：禁用所有附加模块和扩展

1 打开您的 Autodesk 产品。

2 找到附加模块或扩展设置。

3 禁用所有扩展。

4 重新启动该产品。

5 测试功能。

 这可以确认问题是由附加模块或扩展引起，而不是由核心产品引起。
第 2 步：逐个重新启用扩展

1 一次启用一个扩展。

2 每次启用后都重新启动产品。测试功能。

 这有助于确定是哪个具体的附加模块导致了问题。
第 3 步：检查兼容性

1 确定您的 Autodesk 产品版本。

2 查看附加模块的文档或来源。

3 确认该附加模块支持您的产品版本。

4 禁用所有不受支持或已过时的附加模块。

 为旧版本构建的附加模块可能无法在较新的产品版本中正常运行。
第 4 步：更新附加模块和扩展

1 打开附加模块来源（Autodesk App Store 或第三方提供商）。

2 检查可用的更新。

3 下载并安装最新版本。

4 重启 Autodesk 产品。

 更新通常包含错误修复和兼容性改进。
第 5 步：移除或卸载有问题的附加模块

1 找到扩展或应用程序。

2 移除或卸载它们。

3 重新启动 Mac。

 移除故障或不兼容的附加模块可以解决冲突并恢复稳定性。
第 6 步：重置产品设置

1 关闭产品。

2 重置首选项（因产品而异）。

3 重新打开并测试。

 清除扩展残留的配置。

常见问题解答 (FAQ)

为什么安装附加模块后我的产品开始崩溃？

这通常是因为：

  • 附加模块不兼容

  • 多个扩展之间的冲突

  • 插件版本过旧

为什么某个功能缺失或无法正常使用？

出现这种情况可能是因为：

  • 某个附加模块覆盖了默认功能

  • 该扩展未能正确加载

  • 存在兼容性问题

我可以同时使用多个附加模块吗？

可以，但是：

  • 某些附加模块可能会相互冲突

  • 功能重叠可能会导致意外行为

我如何知道是哪个附加模块导致了问题？

禁用所有附加模块，然后逐个重新启用，以确定问题来源。

我需要移除附加模块来解决问题吗？

不一定，更新或禁用它们可能就能解决问题，无需移除。

卸载附加模块会删除我的工作内容吗？

不会，附加模块影响的是功能，而不是您的项目文件。

查看更多的常见问题解答

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