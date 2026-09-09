Autodesk 产品出现崩溃、卡顿和运行缓慢可能由各种原因所致。这些问题通常与系统配置、图形设置、文件复杂度或与计算机上运行的其他软件发生冲突有关。在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如驱动程序过时、系统资源有限，或正在处理较大或已损坏的文件。

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您快速识别并解决最常见的稳定性和性能问题。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与您的系统、文件或软件配置有关。

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。