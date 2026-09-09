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Autodesk 产品出现崩溃、卡顿和运行缓慢可能由各种原因所致。这些问题通常与系统配置、图形设置、文件复杂度或与计算机上运行的其他软件发生冲突有关。在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如驱动程序过时、系统资源有限，或正在处理较大或已损坏的文件。
本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您快速识别并解决最常见的稳定性和性能问题。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与您的系统、文件或软件配置有关。
接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：重新启动系统
|
1 保存所有打开的工作。
2 关闭您的 Autodesk 产品。
3 重新启动您的计算机。
4 再次启动该产品。
|重启可以清除临时内存问题，并重置可能导致崩溃或运行缓慢的后台进程。
|第 2 步：更新您的 Autodesk 产品
|
1 打开 Windows“开始”菜单。
2 搜索并打开 Autodesk Access。
3 在“更新”部分，查看可用更新列表。
4 单击您要更新的每个产品旁边的“更新”。
5 等待安装完成。
6 重启 Autodesk 产品。
|
Autodesk Access 是一款桌面应用程序，旨在让您直接从系统快速、便捷地安装更新，而无需手动下载。
注意：更新可以通过 Autodesk Access 获取，也可以从 Autodesk 帐户下载。有关更多详细信息，请参见更新软件。
|第 3 步：更新显卡驱动程序
|
1 确定您的显卡 (GPU)。
2 转到制造商网站（NVIDIA、AMD 或 Intel）。
3 下载最新的推荐驱动程序。
4 安装驱动程序。
5 重新启动您的计算机。
|驱动程序过时或不兼容是导致崩溃和显示问题的常见原因。
|第 4 步：关闭后台应用程序
|
1 按“Ctrl + Shift + Esc”打开任务管理器。
2 查看正在运行的应用程序。
3 选择不必要的程序。
4 单击“结束任务”。
5 重新启动 Autodesk 产品。
|其他应用程序可能会占用系统资源，从而降低性能并影响稳定性。
|第 5 步：验证系统要求
|
1 查看您的 Autodesk 产品的系统要求。
2 与您的系统规格进行比较：
- RAM
- CPU
- GPU
- 磁盘空间
3 如有必要，升级硬件。
|低于推荐的系统要求运行可能会导致性能问题和崩溃。
|第 6 步：使用其他文件进行测试
|
1 打开 Autodesk 产品。
2 创建一个新文件，或打开一个已知可以正常使用的文件。
3 执行基本操作。
|
这有助于判断问题是由损坏或复杂的文件引起，还是由系统本身引起。
如果问题只出现在某一个文件上，那么很可能是该文件中的某些内容导致了问题；请尝试保存新的版本、简化文件，或使用本地副本进行操作。如果问题在多个文件中都出现，则更可能与您的系统或设置有关；请继续按照疑难解答步骤进行操作，以更新、重置和优化您的环境。如果您仍然遇到问题，尤其是出现特定错误消息时，请访问 Autodesk 支持中心以获取更具针对性的帮助。
|第 7 步：清除临时文件
|
1 关闭所有应用程序。
2 打开文件资源管理器。
3 导航到：C:\Users\<您的用户名>\AppData\Local\Temp
4 尽量多选择并删除文件。
注意：如果您看到某个文件无法删除的提示，通常表示该文件当前正被 Windows 或其他应用程序使用。这属于正常现象。跳过这些文件，继续删除其余文件。
5 重新启动您的计算机。
|临时文件会不断累积并占用系统资源，从而导致不稳定或运行缓慢。
|第 8 步：将文件移至本地驱动器
|
1 找到您正在使用的文件。
2 将其复制到本地文件夹（例如“桌面”或“文档”）。
3 从新位置打开该文件。
|从网络位置或云同步位置打开文件可能会导致延迟和性能问题。
|第 9 步：调整图形设置
|
A 部分：在 Autodesk 产品内调整图形设置。
A1 打开您的 Autodesk 产品。
A2 打开“选项/首选项”菜单：
- 按 Ctrl + Shift + P（或在命令栏中输入 OPTIONS，如果可用）
- 或者从顶部工具栏进入“设置/首选项/选项”菜单
A3 导航到“图形”或“性能”选项卡。
A4 打开“图形性能/硬件设置”部分。
A5 设置硬件加速：
- 如果遇到崩溃或显示问题，则将其关闭
- 如果运行缓慢且系统支持，则将其开启
A6 应用更改。
A7 关闭并重新启动 Autodesk 产品。
B 部分：确保正在使用独立显卡。
B1 右键单击桌面，然后选择“显示设置”
B2 向下滚动并单击“图形设置”
B3 在“图形性能首选项”下，单击“浏览”
B4 找到并选择您的 Autodesk 产品可执行文件 (.exe)（通常位于 Program Files > Autodesk 文件夹中）
B5 添加后，在列表中单击该应用程序。
B6 单击“选项”。
B7 选择“高性能”（独立显卡）
B8 单击“保存”。
B9 重启 Autodesk 产品。
|
A：硬件加速依赖于您的 GPU。如果 GPU、驱动程序或配置不完全兼容，可能导致崩溃、画面闪烁或卡顿。
B：某些系统默认使用集成显卡 (iGPU)，而不是性能更强的独立显卡 (dGPU)。这会显著影响性能并导致不稳定。
|第 10 步：重置产品设置
|
1 关闭 Autodesk 产品。
2 使用“开始”菜单或产品工具中的“将设置重置为默认值”选项。
3 重新打开产品。
|设置损坏或配置错误可能会导致意外行为和运行不稳定。
|步骤
|指南
|我们为什么需要这一步
|第 1 步：重新启动 Mac
|
1 单击 Apple 菜单。
2 选择“重新启动”。
3 重新启动后重新打开您的 Autodesk 产品。
|重启可以清除可能导致不稳定的临时系统进程和内存冲突。
|第 2 步：更新您的 Autodesk 产品 (Mac)
|
转到：https://manage.autodesk.com
1 登录您的 Autodesk 帐户。
2 转到“产品和服务”。
3 选择“产品更新”。
4 找到您的产品和版本。
5 单击“下载”。
6 打开下载的文件（.dmg 或安装程序）。
7 执行安装步骤。
8 重新启动您的产品。
|
在 macOS 上，更新通常从您的 Autodesk 帐户下载，而不是通过 Autodesk Access（后者主要基于 Windows）。
|第 3 步：更新 macOS 和系统组件
|
1 单击 Apple 菜单。
2 转到“系统设置”。
3 选择“通用”>“软件更新”。
4 安装任何可用更新。
|macOS 更新包含系统级修复，可提升与应用程序的兼容性和性能。
|第 4 步：关闭后台应用程序
|
1 按“Command + Option + Esc”。
2 选择所有不必要的应用程序。
3 单击“强制退出”。
4 重新启动 Autodesk 产品。
|后台应用会占用系统内存和 CPU 资源，从而影响性能。
|第 5 步：检查系统要求
|
1 单击 Apple 菜单。
2 选择“关于本机”。
3 查看：
- macOS 版本
- 内存 (RAM)
- 芯片/处理器
4 查看 Autodesk 产品的兼容性，请参见系统要求。
|如果您的系统未达到所需规格，可能会遇到崩溃或运行缓慢的问题。
|第 6 步：使用其他文件进行测试
|
1 打开您的 Autodesk 产品。
2 创建一个新文件，或打开一个已知可以正常使用的文件。
3 测试基本操作。
|
判断问题是否由损坏或复杂的文件引起。
如果问题只出现在某一个文件上，那么很可能是该文件中的某些内容导致了问题；请尝试保存新的版本、简化文件，或使用本地副本进行操作。如果问题在多个文件中都出现，则更可能与您的系统或设置有关；请继续按照疑难解答步骤进行操作，以更新、重置和优化您的环境。如果您仍然遇到问题，尤其是出现特定错误消息时，请访问 Autodesk 支持中心以获取更具针对性的帮助。
|第 7 步：清除临时文件 (Mac)
|
1 关闭所有应用程序。
2 打开“访达”。
3 单击“前往”>“前往文件夹”。
4 输入 ~/Library/Caches
5 打开该文件夹，删除不必要的缓存文件（删除文件夹内的文件，而不是文件夹本身）。
6 对以下路径重复相同操作：/Library/Caches
7 重新启动 Mac。
|临时文件和缓存文件会随着时间不断累积，占用磁盘空间并降低性能。
|第 8 步：使用本地文件进行工作
|
1 将您的文件复制到本地文件夹（“桌面”或“文档”）。
2 从您的 Mac 本地打开文件（而不是从 iCloud/网络位置打开）。
|存储在云端或网络驱动器上的文件可能会带来延迟和不稳定。
|第 9 步：调整图形/显示设置 (Mac)
|
1 打开您的 Autodesk 产品。
2 转到“首选项/设置”。
3 找到“图形/显示设置”（如果有）。
4 调整：
- 降低视觉效果（如果有此选项）
- 降低显示质量/性能设置
5 重新启动该产品。
|
Mac 上的图形性能问题通常与系统管理的 GPU 行为或显示设置有关，而不是手动选择 GPU。
|第 10 步：重置产品设置
|
1 关闭 Autodesk 产品。
2 在重新打开产品时按住重置快捷键（如果支持）（因产品而异）
3 使用内置选项恢复默认设置
|损坏的偏好设置或设置可能导致崩溃或意外行为。
如果问题只出现在某一个文件上，那么很可能是与该文件相关的问题
如果问题在多个文件中都出现，则很可能是系统或配置问题
将文件保存为新版本
简化文件或降低文件复杂度
尝试打开备份或恢复版本
文件损坏或过于复杂是导致崩溃和运行缓慢的常见原因。
不需要，请按顺序执行步骤，问题解决后即可停止。 本文旨在帮助您逐步排查并定位问题。
不会，这些步骤通常会：
重置偏好设置或设置
移除临时/缓存文件
它们不会删除您的项目文件，但自定义设置可能会被重置。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。