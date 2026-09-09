Autodesk 产品中的文件问题和数据问题可能由文件损坏、文件大小、存储位置或意外系统中断引起。这些问题可能会影响您正常打开、保存或处理文件。

在许多情况下，问题并非由单一因素引起，而是多种因素共同作用的结果，例如从网络位置打开文件、保存不完整，或文件过大、过于复杂。

本文提供了一套分步疑难解答流程，帮助您识别并解决常见的文件和数据问题。按顺序执行以下步骤，并在每一步之后测试产品，即可判断问题是否与文件、存储环境或系统配置有关。

接下来，您将看到适用于 Windows 的故障排除指南，然后是 Mac 的相关内容，最后是与此主题相关的常见问题解答（适用于 Windows 和 Mac）。