One Click Metal公司让中小型制造商用得起金属3D打印

One Click Metal公司原为国际激光器和制造工具巨头通快（Trumpf）集团的研发单位。后来，通快集团的管理层看到了商机，认为可以将该集团在激光领域的专业知识转化为颠覆性的商业黄金，于是把研发单位拆分出来，成立独立的公司。

大多数3D打印机的原材料选自含量丰富的可模塑聚合物，也就是说，材料的组成成分与塑料相同。然而，尼龙、聚碳酸酯、苯乙烯等聚合物形成的多孔材料具有相对较弱的基础化学特性。金属打印就不一样了，像涡轮叶片和汽车发动机之类的重工业产品要求非常坚固的材料。只有金属才有可能提供坚固且可耐受工业级应力、热量和压力的晶状微结构。

One Click Metal的机器就像自动售货机那样大，使用的工业级金属粉末安全地装在标准的粉筒中。插入粉筒后，用户只要把在欧特克Netfabb之类的工具中创建的3D设计文件导入，或对设计文件进行调整，然后点击“打印”就搞定了。

其MPRINT 3D打印机具备200瓦的纤维激光器，可以以高生产力和高精度满足复杂的金属加工要求。MPUREpro机器则集两个功能为一体，一是卸下制品并通过直接接触粉末，从制品上除去任何未使用的粉末，二是通过集成的自动超声波筛网将加工剩余的粉末回收到可重复使用的料筒中。此外，MPRINT打印机也是多用途的，还可以制作打印机内部零件。例如，借助欧特克的Fusion 360软件，One Click Metal得以设计并打印出极为复杂的粉筒开关传动件。

“装配区空间有限，电机制造商规定的规格也有限制，所以我们只能用滑键来传送动力，”One Click Metal公司的首席执行官Gerrit Brueggemann说，“要么是用推压或拉削方法开键槽，要么是把滑键铣削到零件上。在这种情况下，增材制造设计和工艺是更好的选择。”

One Click Metal没有一体打印传动件，而是使用Netfabb来分块堆叠。该传动件经过精心设计，确保各分块可以堆叠起来，不会太难支撑。也正是出于这个原因，所有的分块都是一层层往上堆叠，每一层旋转180度，形成易于支撑的表面。“这样做大大减少了生产时间和成本，”Brueggemann说道。