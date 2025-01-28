注塑模具冷却和衍生式设计为松下工程师解决难题

注塑成型工艺对于批量生产形状复杂的塑料零件至关重要。为了以较低的成本生产出更优质的产品，业界一直优先考虑为熔融材料开发先进的冷却系统。但即使对于熟练的工程师而言，这也是一项艰巨而耗时的工作。用于模具冷却水道的自动化设计能否帮助工程师应对这一挑战？

在日本，松下集团的生活方案公司正押注于此，该公司使用世界上第一台混合金属3D打印机LUMEX Avance-25，针对模具冷却水道开发了一种新的制造方法。该方法将增材制造和铣削相结合，形成了一个共形冷却系统。这种系统中冷却通道与产品形状吻合，与直接从模具中钻出冷却通道的传统方法相比，冷却时间减少了20％。

该公司的制造工程中心负责设计和制造模具。Seiichi Uemoto是该中心的分析师。他开设了模具设计课程，支持计算机辅助工程（CAE）技能开发，以传授设计模具所需的先进技术。

在优化盒形金属模具的冷却回路设计（此设计曾在2014年的InterMold展览会上展出）时，Uemoto使用成型产品的翘曲数据分析冷却通道之间的间隙。这项工作启发了他尝试使金属模具设计自动化。

Uemoto说：“我认为，只要有正确的设置，我就可以使用衍生式设计自动创建模具冷却通道。”他看到了衍生式设计如何运用结构分析，有效地实现形状的轻量化。

他还说：“拓扑优化只能按照提供给系统的条件中产生一种解决方案，很难从结果中生成具有平滑轮廓的东西。但我明显看到，衍生式设计会固有地产生更平滑的形状。我觉得通过衍生式设计，我们能够有效地产生顾及制造原则的多个概念。”