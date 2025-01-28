看本田如何实现发动机曲轴轻量化设计

欧特克采用Netfabb和Fusion 360制备了首批满足本田要求的曲轴模型。Todaka说：“我们与欧特克的团队分享本田的专业知识，提供了重量和各种运行限制方面的数据，然后在模型形成后与他们进行深入探讨。”

以往在设计两轮和四轮车辆发动机部件时，Todaka都是先依据自身经验进行设计，再来分析修正。第一次看到结果后，他简直是震撼极了。他说：“那部件具有有机形状，就像人的骨头一样，这超出了我最大的想象力。”

本田技术研究院的项目团队成员远赴英国伦敦接受衍生式设计方面的培训、参观英格兰伯明翰市的欧特克技术中心，并与欧特克人员一起讨论增材制造技术等设计领域外的议题。Todaka表示，在欧特克技术中心，“我们可以很快地根据设计制作出原型，我觉得那是一个很理想的工作环境，任何反馈都可以快速地落实到设计中。”

各种原型的数据使本田重新考虑对布局和强度的要求，为曲轴创造了一组新型边界条件。该团队继续研究，并设计了第二批模型。Uozumi 说：“欧特克的团队成员来自各种背景，甚至包括航天领域人员。他们看到我们的设计，就能一眼看出设计的方向，而我们也可以在相对较短的时间内实践我们的想法。”