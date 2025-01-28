NASA的进化结构利用衍生式设计来协助执行新的太空任务

从原始黑洞和流浪行星到超新星和反物质，太空充满了迷人的现象。然而，对于我们普通的地球人来说，太空中最迷人的特点之一想必大家并不陌生：失重。

从技术层面来看，太空中也存在着地心引力。然而，对于地心引力的影响，宇航员是感觉不到的，因为随着距离的增加，这种引力就会减弱。人离开地球越远，离地心引力的距离也就越远。

以国际空间站为例，宇航员翻筋斗张开嘴接住漂浮食物的画面让许多太空爱好者大饱眼福，这是因为空间站的人员处于自由落体状态：零重力感。空间站，包括机组人员和空间站内的所有物体，都以相同的速度从太空向地球坠落，这使它们看起来处于漂浮状态。绕行地球而不实际碰撞是可能的，这是因为空间站以很快的速度行驶，从而形成了一条精确匹配地球曲率的曲线路径。

如果我们仔细想想，人们对失重的痴迷似乎有几分滑稽。尽管太空中物体的存在似乎与地面物理无关，但机械工程师知道，物体的重量实际上是设计航天器时最重要的考量因素之一。

“在航天世界中，物体的重量就等于成本，”Newton工程与产品开发公司的首席机械工程师Alex Miller说道。

航天器及其组件必须轻量化，以确保经济高效的发射、燃料和能源效率，以及结构完整性，更不用说为完成任务必须最大程度地提高各种仪器的功能了。

但减轻物体的重量并不是一项简单的任务。为了更轻松、更快速地设计轻型航天器，NASA和Newton等公司正在采用一种由人工智能驱动的特殊工具：衍生式设计。