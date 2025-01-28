可持续性和包容性成为巴黎圣母院新景观设计的重要考量因素

2019年4月，巴黎圣母院遭受了一场无情的火灾，不过，在过去三年里，由于工作人员出色的修复工作，昔日的辉煌正在逐渐得以恢复。巴黎圣母院是世界上最著名的大教堂之一，这次修复工程还包括对教堂周围4公顷的环境进行美化，期望恢复整个地区往日的光彩。

为了落实这一大型项目，在2021年春季，巴黎市政府发起了一场国际竞标，同年9月，从参加竞标的候选单位中选出四支队伍进行大教堂广场的重建工作。评委选择的设计团队将由获奖者Bas Smets景观设计事务所领导，并与GRAU Architects、Neufville-Gayet Architects、 Ingérop、Franck Boutté Consultants、Les Eclaireurs、BLD Waterdesign和Cronos Conseil协调工作。

该项目计划于2024年动工，将包括大量的绿化工作，并在前院的地下（原来的停车场）建造一个室内长廊。由整个团队制作并由工程公司Ingérop试用的建筑信息模型（BIM）文件为了解景观设计事务所Bas Smets和整个团队所设想的未来的开发结果提供了一个精确的预览。

建筑信息模型的信息对于数字化施工过程至关重要。数据是一切工作的核心，因此，数据通过3D模型被结构化并得到共享，并被用作信息和可视化工具的来源：在建模技术和文档交换方面，欧特克的InfraWorks、Civil 3D以及Autodesk Docs软件发挥了重要的作用。

赢得该工程的所有公司都需要满足一定的要求，例如达到2050年的气候目标、恢复该区域的自然环境并努力再现巴黎圣母院建设初期的状态，以及重新思考行人在走过这座欧洲访问量最大的历史古迹时的感觉。