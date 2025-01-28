可持续性和包容性成为巴黎圣母院新景观设计的重要考量因素

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2019年4月，巴黎圣母院遭受了一场无情的火灾，不过，在过去三年里，由于工作人员出色的修复工作，昔日的辉煌正在逐渐得以恢复。巴黎圣母院是世界上最著名的大教堂之一，这次修复工程还包括对教堂周围4公顷的环境进行美化，期望恢复整个地区往日的光彩。
为了落实这一大型项目，在2021年春季，巴黎市政府发起了一场国际竞标，同年9月，从参加竞标的候选单位中选出四支队伍进行大教堂广场的重建工作。评委选择的设计团队将由获奖者Bas Smets景观设计事务所领导，并与GRAU Architects、Neufville-Gayet Architects、 Ingérop、Franck Boutté Consultants、Les Eclaireurs、BLD Waterdesign和Cronos Conseil协调工作。
该项目计划于2024年动工，将包括大量的绿化工作，并在前院的地下（原来的停车场）建造一个室内长廊。由整个团队制作并由工程公司Ingérop试用的建筑信息模型（BIM）文件为了解景观设计事务所Bas Smets和整个团队所设想的未来的开发结果提供了一个精确的预览。
建筑信息模型的信息对于数字化施工过程至关重要。数据是一切工作的核心，因此，数据通过3D模型被结构化并得到共享，并被用作信息和可视化工具的来源：在建模技术和文档交换方面，欧特克的InfraWorks、Civil 3D以及Autodesk Docs软件发挥了重要的作用。
赢得该工程的所有公司都需要满足一定的要求，例如达到2050年的气候目标、恢复该区域的自然环境并努力再现巴黎圣母院建设初期的状态，以及重新思考行人在走过这座欧洲访问量最大的历史古迹时的感觉。
塞纳河上的西岱岛是大教堂所在的岛屿，是巴黎城区的起源。巴黎圣母院的前院被看作是法国首都的发源地：距离入口仅45米处就是人们常说的“零公里”，是法国每条道路的起点，也是计算巴黎与其他城市之间距离的位置。
西岱岛见证了800多年城市建设的历史变迁，为了体现对环境的关注，再次开发塞纳河上这4公顷土地无疑是一种挑战，但同时也是一个重建和塑造祥和、包容和可持续发展城市的契机。
Bas Smets设计事务所提议的第一项保护生态的重大行动是为该地区脱碳的计划。说到脱碳，还有什么工程能比对前院正下方的两层地下停车场进行改造，展示市区复兴更有象征意义呢？
本着恢复这一历史遗址原貌的精神，完全重新设计后的这一空间可以通往相邻的考古地穴，也将有通向塞纳河的出口。在20世纪60年代修建停车场之前的挖掘中，发现了一座码头遗址，这说明这里原来是通往塞纳河的。
“用户体验是巴黎市选择这个项目的决定性因素，”Carine Dunogier说。作为Ingérop集团城市发展的负责人，她所受雇的集团曾成功帮助巴黎挑选出一个竞标的获胜者，对埃菲尔铁塔周围的公园进行了重新设计。“每天除了来教堂参观的三万名游客之外，还有成千上万的其他行人经过这里，包括工人和当地的居民。但是，这个地区的公共设施并不完善，没有充分考虑到行动不便的人群。”
这个被覆盖的空间目前仍通向外部，项目完成后，新的地下广场将提供包括团体接待区、咖啡餐厅和公共厕所在内的相关设施，还将突出60年前发现的码头遗址。
3D模型可提供真实的图像，显示这个耗资3300万美元（折合人民币大约2.3亿元）的项目在2027年完成后的模样。这些模型是由Ingérop创建的，使用了欧特克的InfraWorks、Civil 3D、3ds Max和AutoCAD。
在巴黎圣母院广场设计竞赛的整个过程中，欧特克利用自己的专业特长给巴黎市提供了支持。工程的场地位于大教堂周围，为它创建一个3D模型可以帮助四个团队更好地理解工程的需求（这也是任何设计的关键部分）并相应地对计划做出调整。团队能够通过远程的Autodesk Docs快速并直接访问模型。在新冠疫情期间，大教堂周围的铅污染需要根据法国环境和能源管理局（ADEME）的建议制定严格的健康规程，某些地区成为禁区，在这种情况下，远程访问就显得格外重要。
通过开辟一直通向大教堂脚下的阶梯，这座历史古迹将重现在过去的几个世纪中因城建的不断发展而被一层一层抹去的辉煌。
巴黎第一副市长Emmanuel Grégoire说：“候选人使用欧特克的技术完成了项目的3D可视化，使评审团能够对巴黎这个历史街区的重建提案有一个深刻的理解，并从中选出最佳设计。我们希望，在施工完成后，数以百万计的游客会对这一非凡的景点格外喜欢。”
“远程工作和协作可以让所有项目合作伙伴进行通畅的交流，”负责Ingérop Grand Ouest数字中心的项目经理Vincent Duloup介绍说。“数字模型使我们与巴黎市教区和公民委员会进行建设性对话成为可能。”
作为这个城市重建的另一个亮点，西岱岛将看到更多的绿荫回归大地。之前，前院的地面多半是用砖石铺设的，但不久将被改造成一个绿树成荫的广场。Dunogier介绍说，“夏天的时候会很热，事实上，我们过去看到这样的场面，游客为了避暑，排队进入大教堂时会沿着建筑物投下的阴影前行。为了把自然带回这个每年要举办大约100场文化活动的空间，工程设计融入了自然阴影的因素。”
为了给炎热的夏天降温，广场的地面将被一层大约1厘米厚的滴水所覆盖。具体的操作方法是利用回收的雨水和一个封闭的回路，主要目的是让水分尽可能蒸发，从而给过往的行人带来凉爽的感觉。
在3D建模的帮助下，并通过虚拟现实的访问，现在全世界都可以看到巴黎圣母院周围的重建项目，该项目将突出表现构成具有深厚历史沉淀的多个空间。以BIM为数据基础，对现代建筑技术的高效利用将帮助团队把大教堂建设得更加灿烂辉煌，并有更多的绿色相伴。
Maxime Thomas是法国电台的全国性专业新闻编辑，他最喜欢探讨的课题包括数字化转型及其对贸易的具体影响。
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