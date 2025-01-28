创新+产业融合，造就叹为观止的迪士尼乐园

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
1955年，华特·迪士尼在美国加州阿纳海姆开设了他的第一个主题公园——最早的迪士尼乐园，希望它能给人们带来欢乐。然而，他最终创造的远不止这些，迪士尼乐园确实很欢乐，它还非常富有魅力、引人入胜、鼓舞人心、令人沉醉，确实让人难忘！
迪士尼本人可能会把他那种独特的创造性称为“神奇魔法”，而现在它被赋予一个新的名词——创新。这是雄心勃勃的工程师、富有创意的艺术家和尖端技术共同作用下的产物，它总是这么引人入胜，让人不禁想问：这个“充满欢乐的地方”，也可能是个富有创造力和远见的地方吗？
迪士尼乐园（包括其11个分部）总是那么富有创意，各种新鲜的想法就像树上的苹果一样生长——多汁、美味、成熟。它不仅富有创意，还能把新颖的想法变成现实，取得卓越非凡的成就。
负责构思、设计、建造景点的迪士尼幻想工程部（WDI）副总裁兼技术工作室执行官杨北（音译）说：“我们的工作是要为游客打造非同寻常的体验。华特·迪士尼曾说，‘我不希望人们在乐园里看到他们平时生活的世界，而是希望他们感觉置身于另一个完全不同的世界’。我们一直竭尽所能，利用当时所有的一切技术去实现这一理念。”
迪士尼的“魔法工具锦囊”中包括建筑、设计、工业制造、数字媒体、动画、电子动画和3D建模等多个行业的十八般兵器，都用来各施其能，以取得最理想的效果。
“我们的部门是个融合了多种行业的地方”，杨北说。“我们必须综合利用所有这些行业，才能实现想要的效果。”
迪士尼幻想工程部并非产业 融合这个概念的创始者，但它以意义深远的、开创性的方式将之发挥到极致。如果了解这一方法，便可帮助各行各业中各种规模的企业实现像迪士尼那种规模的创新。
虽然迪士尼因其电影和主题公园而闻名，但其核心产品是故事。
“迪士尼公司是一家讲故事的公司，”杨北说,“自从古人仰望星空、试图了解这个世界以来，人类就一直通过故事来提供经验教训、表达建议，把知识代代相传。这是人类相互沟通和联系的根本方式，也是我们用来为人们打造全新体验的工具。”
迪士尼的故事通常具有一个经典的模式——英雄之旅：主人公本是普通人，忽然天降大任，召唤他们进行非凡的壮举。通常会有位导师来培训他们，帮助他们提高各种技能。然后他们去到一个神奇虚幻的地方，应对巨大的挑战，最终取得胜利，凯旋而归。
“迪士尼乐园为游客提供这样的体验”，杨北说，以迪士尼乐园为例，游客的旅程从最普通的地方——美国大街——开始，游客受远方美轮美奂的睡美人城堡吸引，进入乐园，展开各种探索和历险。
上海迪士尼乐园的《加勒比海盗：沉没宝藏之战》展现了迪士尼的游乐设施在新一代技术、、互动电子动画和沉浸式数字媒体等方面的进步。华特迪士尼公司供图。这座城堡是产业融合的最佳实例，它将过去的单一叙述故事发展到现在的三维塑造故事，把故事讲得更好、更引人入胜。
“你如果看看迪士尼建造的第一座城堡，就会发现它（只是）起到吸引游客走入公园的作用——也就是英雄故事中的召唤作用”，杨北说。“但在后来建造的上海迪士尼乐园中，奇幻童话城堡内部几乎完全实现了幻境成真，游客可以真的进入城堡，体验这个奇幻之境。”
这要归功于建筑师、艺术家、工程师、技术专家、数字媒体制作人等多方的融合。
此外，还有上海迪士尼乐园的《加勒比海盗：沉没宝藏之战》项目。美国迪士尼乐园的第一个《加勒比海盗》之旅是完全建立在动画场景的基础上，但上海的新版本则采用了磁力船、互动而非被动的下一代动画技术、沉浸式的数字媒体——所有这些都经过精心编排，做到精确同步。
“这个项目非常复杂”，杨北说，“这就意味着一件事，我们必须整合，别无他法。”
佛罗里达州奥兰多的迪士尼世界规模宏大，融合的成果更显突出。
迪士尼幻想工程部的执行创意总监阿萨·卡拉马（Asa Kalama）说：“它占地面积约111平方公里，是曼哈顿的两倍，包括四个主题公园，每个都像个小型城市，包括骑乘项目和游乐项目，还有发电厂、水草造景、交通系统。要建造这些城市般大小的项目对建筑设计提出了巨大的挑战。”
最大的挑战是迪士尼乐园和迪士尼世界的《星球大战：银河边缘》。《奇幻童话城堡》和《加勒比海盗：沉没宝藏之战》都是非常吸引人的游玩项目，而《星球大战：银河边缘》是基于_《星球大战》_系列电影的完全沉浸式主题公园，卡拉马说，“其场景之精致可与电影相媲美。它是迪士尼乐园史上最大的单一主题乐园。无论在创意上、技术上和后勤上都是迪士尼史上最宏大的项目之一。”
这个乐园的标志景点是一个按实际尺寸打造的千年隼复制品，游客可乘坐它展开穿越银河的虚拟旅程，仿佛置身于《星球大战》电影里一般。
卡拉马说：“这个千年隼有约33.5米，非常巨大，因为整个公园都很宏大。设计它的团队阵容也很壮观，他们分布于全球各地，分属140多个不同行业领域，包括概念艺术家、设计师、设施建筑师、景观设计师、室内设计师、舞台布景设计师、平面设计师、媒体设计师、骑乘设施工程师、软件开发人员以及众多出色的合作伙伴。”
卡拉马表示，要协调这么多跨行业、跨时区的人员协同工作是一项“无比艰巨的任务”，要成功地进行这种大规模的融合，秘诀在于BIM 建筑信息模型）。“我们用了600多种不同模型，全部集成到一个包括设计、制造和安装的单一来源中，最终建造出这个成果，让游客尽享这样的体验。”他说。“围绕这个模型来工作成为让我们清楚地与各方交流的主要方式，它能清楚地表明我们在构建什么、如何构建。我用它实时跟踪工程进度，以便让团队重新专注于某些特定问题，或者在出现突发性冲突时进行应对，做出设计决策。”
在大多数情况下，BIM能加快进度。“在一个共享的BIM模型中开展合作，最直接的好处是进度较快”，卡拉马继续说，“我们能打乱顺序，让多个行业同时平行地工作，这往往是处理不同程度的各种细节，或者是一些本来需按顺序来做的工作。这是我们做过的技术难度最大的景点之一，但最后，竣工时间竟然提前了几个月。”
可见，产业融合前景光明：通过BIM和其他数字技术，可以精心组织许多不同的专家来从事巨型的、大规模的、错综复杂的项目，而且能实现前所未有的竣工速度和质量。
迪士尼幻想工程部的最新融合项目是以漫威超级英雄为主题的“复仇者联盟园区”，它于2021年6月在迪士尼乐园首次亮相，并且已在进行重大的扩建。杨北说，主题公园仅仅是一个开端，各种新兴技术——从增强现实到自动驾驶到智能城市——都需要如迪士尼工程般大规模的整合。
无论从事哪个行业，“都需要更多、更紧密的整合”，杨北总结道：“这将是未来十年中的重大挑战。”
Matt Alderton是一名芝加哥作家。他所涉猎的领域包括商务、设计、饮食、旅游和技术。Matt毕业于中西部大学麦迪尔新闻学院。他曾写过的题材有：豆豆娃、超大桥梁、机器人和鸡肉三明治。您可以通过Matt的网站和他联系：MattAlderton.com。
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