创新+产业融合，造就叹为观止的迪士尼乐园

1955年，华特·迪士尼在美国加州阿纳海姆开设了他的第一个主题公园——最早的迪士尼乐园，希望它能给人们带来欢乐。然而，他最终创造的远不止这些，迪士尼乐园确实很欢乐，它还非常富有魅力、引人入胜、鼓舞人心、令人沉醉，确实让人难忘！

迪士尼本人可能会把他那种独特的创造性称为“神奇魔法”，而现在它被赋予一个新的名词——创新。这是雄心勃勃的工程师、富有创意的艺术家和尖端技术共同作用下的产物，它总是这么引人入胜，让人不禁想问：这个“充满欢乐的地方”，也可能是个富有创造力和远见的地方吗？

迪士尼乐园（包括其11个分部）总是那么富有创意，各种新鲜的想法就像树上的苹果一样生长——多汁、美味、成熟。它不仅富有创意，还能把新颖的想法变成现实，取得卓越非凡的成就。

负责构思、设计、建造景点的迪士尼幻想工程部（WDI）副总裁兼技术工作室执行官杨北（音译）说：“我们的工作是要为游客打造非同寻常的体验。华特·迪士尼曾说，‘我不希望人们在乐园里看到他们平时生活的世界，而是希望他们感觉置身于另一个完全不同的世界’。我们一直竭尽所能，利用当时所有的一切技术去实现这一理念。”

迪士尼的“魔法工具锦囊”中包括建筑、设计、工业制造、数字媒体、动画、电子动画和3D建模等多个行业的十八般兵器，都用来各施其能，以取得最理想的效果。

“我们的部门是个融合了多种行业的地方”，杨北说。“我们必须综合利用所有这些行业，才能实现想要的效果。”

迪士尼幻想工程部并非产业 融合这个概念的创始者，但它以意义深远的、开创性的方式将之发挥到极致。如果了解这一方法，便可帮助各行各业中各种规模的企业实现像迪士尼那种规模的创新。