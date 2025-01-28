虚拟之旅重现巴黎圣母院昔日荣光

2019年4月15日傍晚，浓浓的烟雾笼罩在巴黎的上空。正在燃烧的竟是巴黎圣母院，这是世界上最具标志性的大教堂之一，也是见证拿破仑加冕的大教堂，18世纪的画家雅克-路易·大卫（Jacques-Louis David）通过绘画让这一时刻成为了永恒。在那一个灾难性的夜晚，这段拥有着九个世纪的法国历史陷入一片火海，巴黎这座备受人们喜爱的大教堂遭遇了灭顶之灾。

这场火灾是因为大教堂的阁楼起火引起的，一时间，建筑师欧仁·维奥莱-勒-杜克（Eugène Violet-le-Duc）在19世纪设计的橡木和铅制的塔尖变成了一把火炬。塔尖在高温下变形，然后轰然倒下，房顶的其他部分也没有逃过这场灭顶之灾。

其实，在悲剧发生前170多年，维克多·雨果就在他的小说《巴黎圣母院》中道出了他的一种不祥预感：“所有人都抬起头，把目光投向了教堂的塔尖。他们此时看到的是一个从未见过的画面。在最高的那座门廊的顶部，比中央的玫瑰窗还要高一些，两座塔楼之间有一股巨大的火焰随着火花的旋转而升起。”

数百年后，这一可怕的场景还是上演了，巴黎人亲眼目睹了500名消防队员与大火展开的十多个小时的搏斗。最后，教堂的塔楼虽然得救，但大部分房顶被毁。这座地标性建筑被迫关闭，巴黎发誓要重建这座大教堂。

巴黎圣母院的大火所引起的悲情传到法国边界以外，来自世界各地的公司和个人都作出了声援和捐赠的姿态。在火灾发生前，除了教堂的忠诚信徒外，这座大教堂每天要接待的游客超过三万名。法国总统埃马纽埃尔·马克龙向公众庄严宣誓，大教堂将在2024年底前完成重建。