虚拟之旅重现巴黎圣母院昔日荣光

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
2019年4月15日傍晚，浓浓的烟雾笼罩在巴黎的上空。正在燃烧的竟是巴黎圣母院，这是世界上最具标志性的大教堂之一，也是见证拿破仑加冕的大教堂，18世纪的画家雅克-路易·大卫（Jacques-Louis David）通过绘画让这一时刻成为了永恒。在那一个灾难性的夜晚，这段拥有着九个世纪的法国历史陷入一片火海，巴黎这座备受人们喜爱的大教堂遭遇了灭顶之灾。
这场火灾是因为大教堂的阁楼起火引起的，一时间，建筑师欧仁·维奥莱-勒-杜克（Eugène Violet-le-Duc）在19世纪设计的橡木和铅制的塔尖变成了一把火炬。塔尖在高温下变形，然后轰然倒下，房顶的其他部分也没有逃过这场灭顶之灾。
其实，在悲剧发生前170多年，维克多·雨果就在他的小说《巴黎圣母院》中道出了他的一种不祥预感：“所有人都抬起头，把目光投向了教堂的塔尖。他们此时看到的是一个从未见过的画面。在最高的那座门廊的顶部，比中央的玫瑰窗还要高一些，两座塔楼之间有一股巨大的火焰随着火花的旋转而升起。”
数百年后，这一可怕的场景还是上演了，巴黎人亲眼目睹了500名消防队员与大火展开的十多个小时的搏斗。最后，教堂的塔楼虽然得救，但大部分房顶被毁。这座地标性建筑被迫关闭，巴黎发誓要重建这座大教堂。
巴黎圣母院的大火所引起的悲情传到法国边界以外，来自世界各地的公司和个人都作出了声援和捐赠的姿态。在火灾发生前，除了教堂的忠诚信徒外，这座大教堂每天要接待的游客超过三万名。法国总统埃马纽埃尔·马克龙向公众庄严宣誓，大教堂将在2024年底前完成重建。
为了应对这一悲剧，“体验巴黎圣母院”项目打算让这座有着900年历史的大教堂再现昔日的荣光。这种体验是对大教堂历史的虚拟沉浸，由Histovery制作，这是一家专门提供沉浸式和增强现实（AR）巡回展的法国初创公司。
到目前为止，该公司已经将展览带到了法国和德国近20个博物馆和纪念馆。通过欧莱雅集团的独家赞助，该展览在迪拜世界博览会法国馆开幕，于2022年4月至7月在巴黎伯纳丁学院展出；并于2022年4月至9月在华盛顿特区的国家建筑博物馆展出。在接下来的两年里，它将前往德国的德累斯顿和美国的新奥尔良，然后前往其他十几个城市。
该公司的联合创始人兼首席执行官Bruno de Sa Moreira说：“Histovery为人们深入了解大教堂的历史和修复工作的进展提供了机会。我们的目标是充分利用现代科学知识，通过增强现实和人景交互让观众看到巴黎圣母院。”
实际上，游客需要使用名为HistoPad的交互式平板电脑才能开始虚拟之旅。有了这种设备，人们可以从不同角度对这一场历史性的修复工程进行三维探索，选择视觉细节的级别，移动虚拟对象，把门打开，沉浸在对不同历史时期细致入微的场景的欣赏之中；但如果没有这种设备，像那些角落和缝隙的细节是无法看到的。当参观者漫步在展览中时，他们可以扫描作为进入其他时代门户的终端回到过去，并与重现的历史场景进行互动。
“当游客积极参与时，他们就可以更轻松地满足对知识的渴望，”巴黎圣母院HistoPad的共同创始人兼设计师Edouard Lussan说。Histoverey基于欧特克3ds Max和Maya开发了其数字工具。
Lussan说：“这类工具可以解释更复杂的元素，而且由于它包含更多详细信息，这一可视化产品可以提供更多信息。”
这些数字技术和在工作室进行创作的12位艺术家的专业知识使得Histovery能够为观众提供一个独特的体验巴黎圣母院的视角。该展览提供了前所未有的访问大量建筑细节、历史轶事和科学现实的机会，而这些都是公众以前不知道的。所有这些是通过将虚拟现实与现代科学知识的准确性相结合，并通过与负责巴黎圣母院维护和修复工作的公共机构合作实现的。
“艺术团队和科学团队之间在项目上的协调至关重要，因为展览的准确性取决于他们之间的完美合作，”de Sa Moreira说。
Lussan说：“管理大量的历史资料和不少于七个科学委员会（视不同的历史阶段而定）是一个必须克服的重大挑战。其他主要问题包括选择要解决的主题以及必须以项目生产和开发所允许的速度前进。”
在展览中重新制作21个场景花费了一年多的工作。前期制作（概念和研究）在同时进行，时间跨度超过了六个月。“由于展览是以数字形式存在的，所以不用担心运输过程中会遭受损坏或丢失的风险，”de Sa Moreira说，“此外，它可以被复制，这就是为何它能以同样的面貌在巴黎和华盛顿同时展览的原因。”
Histovery自2013年起就开始生产HistoPad平板电脑，并为简化生产和开发不断改进流程。Lussan说：“这种游览体验使我们在这个项目上取得了成功。鉴于在参观过程中需要访问多个有不同特点的历史阶段，以及按时为HistoPad重新创建所有这些场景所需要的出色和完美的团队合作，展览的规模可谓是前所未有的。”
在“体验巴黎圣母院”的过程中，他们首次向公众再现了原始面貌。这是一座人们从未见过的巴黎圣母院大教堂。HistoPad为公众提供了快速获取信息的途径，提供了一个直观的界面，通过激发参观者的好奇心增强他们对不同文化的了解。这种“增强现实之旅”使他们能够按照自己的节奏与展览进行互动，畅游在五彩缤纷的世界中，犹如在打一场好玩的游戏。
“在‘体验巴黎圣母院’之旅中，我们不断了解施工现场的最新进展，随时更新展览的内容，”de Sa Moreira说。
观众对展览的评价表现出他们的热情：“这是一个非常有教育意义和多功能的工具……非常棒的互动！”法国《艺术知识》杂志在一篇特别的在线文章中报道称，“短短30天内迪拜就迎来了近150,000名参观者，这说明这个展览吸引了众多国际观众的关注。”
Histovery实现这个项目依靠的是欧特克的技术。欧特克还通过向负责保护和修复大教堂的公共机构提供支持，参与了对巴黎圣母院的重建工作。欧特克的工程建设软件集与BIM 360一起用于创建大教堂及其周边地区的数字模型。这些技术加快了大教堂的重建速度，其有效性已在法国和世界各地的其他教堂中得到证实。
这座建筑的修复方式表现出工程的多样性和复杂性，通过对不同修复阶段的探索，人们在“体验巴黎圣母院”之旅中对艺术行业数百年的专业知识有了更加深刻的了解。通常鲜为人知的石匠、石材切割工、玻璃大师和其他维护修复师的工作成为人们关注的焦点。这一非凡的展览提高了这些行业的知名度，并将其变成了一项活生生的遗产供人欣赏，就像这座大教堂一样。
Maxime Thomas是法国电台的全国性专业新闻编辑，他最喜欢探讨的课题包括数字化转型及其对贸易的具体影响。
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