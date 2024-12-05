Autodesk Design & Make Awards

Autodesk Design & Make Awards 2024 Global Recognition

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全球优选大奖

中国建筑第八工程局有限公司

重庆广阳岛绿色发展有限责任公司

同炎数智科技（重庆）有限公司

 

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数字工厂创新全球大奖

宝钢工程技术集团有限公司

宝山钢铁股份有限公司

 

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从数字愿景到创新落地：中国制造及建筑企业荣获 Autodesk Design & Make Awards 国际大奖

Autodesk Design & Make Awards 2024 Greater China Recognition

大中华区加速转型奖

天津城市更新建设发展有限公司
天津市建筑设计研究院有限公司

 

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大中华区年度创新奖

徐辉设计股份有限公司

 

 

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大中华区可持续发展类杰出贡献奖

中国建筑股份有限公司
重庆市铁路（集团）有限公司 
江苏建科和广州市政联合体

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大中华区可持续发展类杰出贡献奖

东风汽车

 

 

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大中华区最佳建筑设计项目奖

重庆市设计院有限公司

 

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大中华区最佳基础设施项目奖

国网上海电力设计有限公司

 

 

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大中华区最佳建设项目奖

中国建筑第五工程局有限公司
湖南省第六工程有限公司

 

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数字化推动创意边界， Autodesk Design & Make Awards 大中华区获奖名单揭晓

Autodesk Design & Make Awards 2023

大中华区可持续发展类杰出贡献奖

广州市城市规划勘测设计研究院

 

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大中华区年度创新奖

中国建筑一局（集团）有限公司

 

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大中华区最佳建设项目奖

中建八局文旅博览投资发展有限公司

 

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大中华区最佳基础设施项目奖

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

 

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大中华区最佳建筑设计项目奖

天津市建筑设计研究院有限公司

 

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大中华区杰出贡献奖 – 制造业

宝钢工程技术集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司

 

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大中华区杰出贡献奖 – 制造业

上海及瑞工业设计有限公司

 

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