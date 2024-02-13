项目名称： 连铸数字孪生工厂创新实践项目

项目特点及难点： 连铸产线是钢铁工序链的关键环节， 是钢铁从液态变为固态的“咽喉”。高温钢水直接连续浇铸成固态坯的复杂工艺过程中，发生的系列物理变化与化学变化，直接影响铸坯质量。由于缺乏海量数据支撑， 具有典型的“黑箱”特征，是整个行业面临的难题。

技术亮点： 使用AutoCAD®、Autodesk Revit®、Autodesk Inventor®、Autodesk Factory Design Utilities（FDU）和Autodesk Navisworks®的工程师可在基于存储在Autodesk Vault®云端的同一个数据集并行工作；使用定制的智能资产库，通过FDU 软件快速且精确地设计工厂布局；依托Vault和Navisworks， 使用设计深化和五步法提高跨学科协调，满足项目排期的要求；将 "TAG "和"元数据"写入 AutoCAD、Inventor、Revit和Navisworks文件，在工厂的整个生产周期中进行跟踪，从而实现打破数据壁垒的目的。