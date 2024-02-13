宝钢工程技术集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司
项目名称： 连铸数字孪生工厂创新实践项目
项目特点及难点： 连铸产线是钢铁工序链的关键环节， 是钢铁从液态变为固态的“咽喉”。高温钢水直接连续浇铸成固态坯的复杂工艺过程中，发生的系列物理变化与化学变化，直接影响铸坯质量。由于缺乏海量数据支撑， 具有典型的“黑箱”特征，是整个行业面临的难题。
技术亮点： 使用AutoCAD®、Autodesk Revit®、Autodesk Inventor®、Autodesk Factory Design Utilities（FDU）和Autodesk Navisworks®的工程师可在基于存储在Autodesk Vault®云端的同一个数据集并行工作；使用定制的智能资产库，通过FDU 软件快速且精确地设计工厂布局；依托Vault和Navisworks， 使用设计深化和五步法提高跨学科协调，满足项目排期的要求；将 "TAG "和"元数据"写入 AutoCAD、Inventor、Revit和Navisworks文件，在工厂的整个生产周期中进行跟踪，从而实现打破数据壁垒的目的。
图片由宝钢工程技术集团有限公司提供
宝钢工程技术集团有限公司和宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢工程”、“宝钢股份”） 致力于为钢铁厂提供服务。宝钢工程和宝钢股份完成的连铸数字孪生工厂创新实践项目是中国数字孪生工厂的灯塔项目之一，实现了实体工厂与虚拟工厂的连接与互动。该厂基于 IFM（集成式工厂建模），辅以宝钢工程和宝钢股份的独特创新，通过协同设计、数字交底和数字孪生运营管理，实现了工厂的数字化运行。
连铸产线是钢铁工序链的关键环节，是钢铁从液态变为固态的“咽喉”。高温钢水直接连续浇铸成固态坯的复杂工艺过程中，发生的系列物理变化与化学变化，直接影响铸坯质量。由于缺乏海量数据支撑，具有典型的“黑箱”特征，是整个行业面临的难题。为解决这一行业难题，并贯彻国家推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展的要求，宝钢工程和宝钢股份在钢铁行业开发了 "基于云的数字化协同设计 "创新实践，起到了行业示范作用。
图片由宝钢工程技术集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司提供
具体说来，宝钢工程和宝钢股份的这次创新实践通过五个方面来实现，首先是云端协同设计。使用AutoCAD、Revit、Inventor、Factory Design Utilities 和 Navisworks 的工程师可在基于存储在Autodesk Vault云端的同一个数据集并行工作；其次，使用定制的智能资产库，通过Autodesk Factory Design Utilities（FDU） 软件快速且精确地设计工厂布局；再次是跨学科设计团队的协同。依托 Autodesk Vault 和 Navisworks，宝钢工程使用了设计深化和五步法（包括规划准备、模型组合、权限分配、专业建模和沟通控制），以提高跨学科协调，满足项目排期的要求；第四，实现了数据、模型、图纸、文档和价值的同步数字化交底。建立了工厂物品识别代码（TAG）和元数据的标准，在项目开始时就将 "TAG "和 "元数据 "写入 AutoCAD、Inventor、Revit和Navisworks文件，并在工厂的整个生产周期中进行跟踪，以实现打破数据壁垒的目的；最后，打造闭环数字孪生，提升实体工厂与数字工厂连接和互动的实时性。工厂业主可借助数字孪生，根据历史数据和实时数据分析并预测设备状态，降低劳动强度，通过虚拟巡检避免安全隐患，最终推动现场管理的变革。
可以说，宝钢工程和宝钢股份的连铸数字孪生工厂创新实践项目实现了从数字化设计、交付到数字化孪生运行的闭环工厂生命周期突破。最终使工厂设计效率提升超过 60%，工期缩短 21%，创下大型连铸工厂改造的新纪录。同时，宝钢工程和宝钢股份这一做法已成功应用于其他多个数字工厂项目。