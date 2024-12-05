娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
当数字世界的蓝图与现实世界的创造者邂逅，一场关于未来的对话就此展开。近日，在美国圣地亚哥举办的Autodesk University 2024上，隆重举行了2024年Autodesk Design & Make Awards颁奖典礼。此次，共有7个中国企业项目获得大中华区奖项，展示了中国工程建设与运营行业、制造业等不断攀登高峰的最新进展，展现了中国企业在创新与技术应用方面的强大实力与无限潜能。
作为一项具有国际影响力的行业大赛，Autodesk Design & Make Awards为全球企业搭建了一个展示其创新能力和技术实力的舞台，照亮了更多行业参与者探索数字化转型的广阔道路。多年来，Autodesk Design & Make Awards持续表彰那些通过前沿技术将创新构想落地实践的项目，推动企业在全球竞技场中磨砺锋芒、提升竞争力。
纵观此次获奖项目，它们不仅为企业注入强大竞争力，使其在激烈的市场竞争中如虎添翼，也为整个行业树立了新的标杆。其中，荣获 “大中华区加速转型奖（Accelerating Transformation - Greater China）”、 “大中华区年度创新奖（Innovator of the Year - Greater China）” 的项目彰显了中国企业在推动数字化进程、展现卓越创新能力方面取得的显著成就。
此外，Autodesk Design & Make Awards还设立了“大中华区可持续发展类杰出贡献奖（Making a Better World, Greater China）”，以表彰对改变现实世界有突出贡献的企业，从而推动业界继续运用先进的设计与制造工具创造价值，共同谱写数字时代的行业新篇章。
面对客户对项目交付质量和交付效率的高标准、严要求，多家工程建设与运营领域的企业正在以前所未有的热情，积极探索如何通过数字化技术来提升效率、降低成本并减少对环境的影响。与此同时，设计师们也在积极拥抱先进的技术，优化设计流程。Autodesk不断推出功能强大且兼具灵活性的设计软件，以期提高设计师们的创造力与效率，让最终产品在开发初期就展现出前非凡的细节精度。基于Autodesk坚实的技术支持，我们见证了许多令人瞩目的创新案例诞生。
Autodesk始终致力于推动设计与制造领域的数字化变革，不断推出创新的软件解决方案，以支持用户实现更加高效、精确和可持续的工作流程。
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