当数字世界的蓝图与现实世界的创造者邂逅，一场关于未来的对话就此展开。近日，在美国圣地亚哥举办的Autodesk University 2024上，隆重举行了2024年Autodesk Design & Make Awards颁奖典礼。此次，共有7个中国企业项目获得大中华区奖项，展示了中国工程建设与运营行业、制造业等不断攀登高峰的最新进展，展现了中国企业在创新与技术应用方面的强大实力与无限潜能。

作为一项具有国际影响力的行业大赛，Autodesk Design & Make Awards为全球企业搭建了一个展示其创新能力和技术实力的舞台，照亮了更多行业参与者探索数字化转型的广阔道路。多年来，Autodesk Design & Make Awards持续表彰那些通过前沿技术将创新构想落地实践的项目，推动企业在全球竞技场中磨砺锋芒、提升竞争力。