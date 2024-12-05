数字化推动创意边界，Autodesk Design & Make Awards 大中华区获奖名单揭晓

当数字世界的蓝图与现实世界的创造者邂逅，一场关于未来的对话就此展开。近日，在美国圣地亚哥举办的Autodesk University 2024上，隆重举行了2024年Autodesk Design & Make Awards颁奖典礼。此次，共有7个中国企业项目获得大中华区奖项，展示了中国工程建设与运营行业、制造业等不断攀登高峰的最新进展，展现了中国企业在创新与技术应用方面的强大实力与无限潜能。

 

作为一项具有国际影响力的行业大赛，Autodesk Design & Make Awards为全球企业搭建了一个展示其创新能力和技术实力的舞台，照亮了更多行业参与者探索数字化转型的广阔道路。多年来，Autodesk Design & Make Awards持续表彰那些通过前沿技术将创新构想落地实践的项目，推动企业在全球竞技场中磨砺锋芒、提升竞争力。

 

纵观此次获奖项目，它们不仅为企业注入强大竞争力，使其在激烈的市场竞争中如虎添翼，也为整个行业树立了新的标杆。其中，荣获 “大中华区加速转型奖（Accelerating Transformation - Greater China）”、 “大中华区年度创新奖（Innovator of the Year - Greater China）” 的项目彰显了中国企业在推动数字化进程、展现卓越创新能力方面取得的显著成就。

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从左到右：“天津市海河柳林城市更新智汇中心大厦”、“数字复兴：借助Autodesk 在龙门石窟虚拟世界中掌控文化遗产”

 

  • “天津市海河柳林城市更新智汇中心大厦”项目荣获“大中华区加速转型奖”，该项目包括主体及展示中心两部分，由天津城市更新建设发展有限公司与天津市建筑设计研究院有限公司携手合作。借助BIM技术，主体部分从方案阶段即采用BIM技术进行模拟分析，施工图阶段通过BIM进行全专业协同，以模型为基础出具图纸，并向施工阶段传递模型数据。展示中心部分为快速投入使用，采用了EPC模式，使得设计施工一体化，成功实现120天竣工。设计-加工-制造全过程的新模式将在天津柳林街区未来的城市更新工程中继续应用, 为天津市打造具有国际影响力和创新力的新社区形态，让老旧城区焕发新活力。
  • “数字复兴：借助Autodesk 在龙门石窟虚拟世界中掌控文化遗产”项目荣获“大中华区年度创新奖”。在该项目中，徐辉设计股份有限公司运用了Autodesk AutoCAD、Autodesk Maya、Autodesk Revit及Autodesk Platform Service (APS)等解决方案，成功创建了一个由300多万个多边形组成的高精度元宇宙模型，在复制龙门石窟的建筑特征方面达到了95%的准确率。其中，APS的应用使设计迭代时间减少了60%，实现了Revit模型基于网络的高效导航，让持续优化项目设计成为可能。该项目丰富了龙门石窟的教育和文化影响，还为技术在文化遗产保护和提升中的应用树立了标杆。

此外，Autodesk Design & Make Awards还设立了“大中华区可持续发展类杰出贡献奖（Making a Better World, Greater China）”，以表彰对改变现实世界有突出贡献的企业，从而推动业界继续运用先进的设计与制造工具创造价值，共同谱写数字时代的行业新篇章。

 

  • 中国建筑承建的“重庆轨道交通27号线土建工程第三合同段”项目被授予工程建设行业“大中华区可持续发展类杰出贡献奖（Making a Better World - AEC, Greater China）”。项目团队依托Autodesk解决方案建立了综合BIM系统，将南坪站的沟通效率提升了70%，实现了辅助结构与主要结构的同步施工；同时，还对铜锣山隧道的通风、排水和材料运输进行优化，协调了广福路至重庆东站区间的多个施工单位的高效沟通，提前实现了进度目标，并在东车辆运输段减少了30%的机械设备投入。
  • 制造业“大中华区可持续发展类杰出贡献奖（Making a Better World - D&M, Greater China）”颁发给了东风汽车设计的“猛士917”。借助Autodesk解决方案，该项目以“东方醒狮”为灵感打造了全新的高端越野新能源形象，成功塑造了一款既彰显中国美学又充满现代科技感的车型。凭借卓越的功能和灵活性，Autodesk Alias和Autodesk Maya等建模软件显著加速了东风汽车的设计流程。同时，Autodesk VRED所带来的逼真的实时评审功能，则极大提升了评审的真实性，实现了数字验证的目的。从最初的创意草图到最终的产品落地，Autodesk的技术始终贯穿其中，为猛士917的辉煌亮相保驾护航。

面对客户对项目交付质量和交付效率的高标准、严要求，多家工程建设与运营领域的企业正在以前所未有的热情，积极探索如何通过数字化技术来提升效率、降低成本并减少对环境的影响。与此同时，设计师们也在积极拥抱先进的技术，优化设计流程。Autodesk不断推出功能强大且兼具灵活性的设计软件，以期提高设计师们的创造力与效率，让最终产品在开发初期就展现出前非凡的细节精度。基于Autodesk坚实的技术支持，我们见证了许多令人瞩目的创新案例诞生。

 

  • 带领“重庆东南医院二期EPC项目BIM正向设计”赢得“大中华区最佳建筑设计项目奖 （Best Building Design Project - Greater China）”的重庆市设计院有限公司运用了BIM技术，成功地融合了原有医院结构与全新的建筑设计，构建了一个综合性的医疗和物流生活区。项目团队基于BIM多专业协同设计模型，改善了数据共享和跨团队协作，通过模拟施工过程、优化施工方案，有效地预测了潜在问题并制定应对方案，结合实时监控改进施工质量管理。BIM技术在本项目提高效率、降低成本等方面发挥了巨大的作用。
  • 由国网上海电力设计有限公司提交的“BIM技术加速上海市电力工程建设数字化转型”项目荣获“大中华区最佳基础设施项目奖（Best Infrastructure Project - Greater China）”。在推动上海地区电网数字化智能化的过程中，该项目采用了基于Autodesk Revit进行二次开发的D-Grid数字化设计软件，这是一款可以实现变电站电气工程、土建工程、架空线路和电缆工程等设计的专业软件，它集总图设计、电气设备布置、三维布线、防雷接地、线路设计、工程量统计等多功能于一体，极大提升了工程设计精度和施工效率，确保了项目按时高质完成。
  • 获得“大中华区最佳建设项目奖（Best Construction Project - Greater China）”的“长沙机场改扩建项目综合交通枢纽工程”，由中国建筑第五工程局有限公司与湖南省第六工程有限公司负责。作为一个整合了五个轨道交通系统的综合交通枢纽，该项目涉及近 400 万立方米的土方开挖，超过 30 个相互连接的坑和相当于 30 个足球场的基础面积。借助 Autodesk 产品与解决方案，并结合信息技术服务，该项目实现了统一协调、数据分析和智能调度，确保了纵向和横向的控制。同时，还将高精度模型用于分析三维中的位置关系，解决了复杂施工顺序问题。

Autodesk始终致力于推动设计与制造领域的数字化变革，不断推出创新的软件解决方案，以支持用户实现更加高效、精确和可持续的工作流程。

 

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