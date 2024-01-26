上海及瑞工业设计有限公司汽车轮毂轻量化设计项目

该项目作为真实的商务案例，相关产品自2022年已在中国投入使用。上海及瑞设计团队利用其独特的数字孪生正向设计流程和方法论进行产品轻量化设计，并采用Autodesk的先进的软件设计工具和数据协同工作流，将轮毂的上市时间和设计周期分别提前和缩短约1.5个月，已投放到中国本土市场，实现了ESG（环境、社会、治理）效益。另外，这些技术和方法大大降低了研发投入和风险，节省了25.2%的材料，减少了样机制作的次数和数量，降低了生产能耗。同时，提高了车辆承载能力，降低了运行能耗和保养成本。