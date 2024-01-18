中建一局基于BIM技术发明的嵌入式釉面砖装饰技术减少了所需的墙体厚度，助力提高了适用群体的建筑空间利用率。同时，减少了钢材生产所产生的碳排放，避免了干挂作业中钢材切割所产生的噪音污染。据中建一局的统计数据显示，釉面砖的BIM布置技术减少了19.4%的材料浪费， 节约材料成本169.32万元，节省了团队各方70% 的沟通时间。

在陶溪明珠项目的施工过程中，除了波浪形的混凝土拱廊外，中建一局还利用BIM的三维可视化模拟功能，优化了钢结构如何贯穿异型拱廊节点的结构方案，引入三维扫描技术，将结构的物理云点模型与机电管线的BIM模型进行对比， 确认优化方案的可行性。除此外，利用混合现实技术，在可穿戴设备上展示优化后的管道系统， 让工程师们能够将数字模型与施工现场的真实结构相结合，有效减少或避免可能出现的误差与错误，从而助力减少材料浪费。

综上，中建一局利用Revit高效多样的模型传输功能，并与云协作平台、工业切割机、BIM三维（3D）设置、混合现实可穿戴设备、三维扫描等数字化技术相结合，成功解决了陶溪明珠项目中遇到的难题。这些数字化技术极大改善了施工人员的工作环境，消除了传统作业中3/4的安全隐患。在整个拱廊施工期间，减少了1077平方米模板、525.48立方米混凝土、1212.5平方米装饰砖辅助材料和13768.6吨碳排放，为同类项目的建设实施提供了可借鉴的经验。