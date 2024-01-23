上海是拥有2500万人口的超大型城市，传统的污泥填埋处理方式正在严重影响城市环境。如果不及时采取进一步措施，上海可能会面临“污泥困境”。

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（以下简称“上海市政总院”）负责的上海白龙港污水处理厂污泥处置二期工程位于上海白龙港污水处理厂的现址，该厂是亚洲最大的污水处理厂，约占上海污泥处理能力的三分之一。该项目充满挑战和风险，能用于项目开发的土地面积不大，总投资被限制在5.1 亿美元，预算很紧，此外，还有严格的工期限制，只有3年。

为了满足对空间的严格要求，上海市政总院采用了协同设计和BIM工作流程来高效完成设计。BIM的应用在实施精益管理和无缝沟通方面发挥了重要作用，从而使团队在新冠疫情的影响下， 在32个月的时间内完成了看似难以完成的任务。