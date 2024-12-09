从数字愿景到创新落地：中国制造及建筑企业荣获 Autodesk Design & Make Awards国际大奖

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数字化浪潮席卷全球，设计与制造技术更迭日新月异，企业如何才能勇立潮头？近日，于美国圣地亚哥盛大开幕的Autodesk University 2024上，隆重举办了Autodesk Design & Make Awards颁奖典礼，两个中国企业分别在制造业与工程建设领域获得全球大奖，向世界展示了智能工厂和绿色建造的故事。
Autodesk Design and Make Awards是业内声望极高的赛事之一，奖项涵盖加速数字化转型、年度创新、缔造美好世界（影响与可持续）、建筑（建造）设计、基础设施设计、施工、产品工程与制造、社区以及教育九大类别。该大奖表彰来自全球各地最具创新性、鼓舞人心的制造业、工程建设行业，以及传媒娱乐行业的杰出项目，为全球设计与制造行业设立了新的典范与标准，激励从业者向着更高更远的目标迈进。今年，共有来自全球超过35个国家的270多个优秀项目参与评比，展示了世界各地的企业和领导者惊人的才华与远见。
在制造业领域，宝钢工程技术集团有限公司（以下简称“宝钢工程”）、宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）着力打造的“数字化设计交付数字孪生工厂”项目脱颖而出，荣获“数字工厂创新全球大奖（Digital Factory Innovation）”，为行业打造了示范标杆，更为中国企业扬帆出海铺设了基石。
在新一轮技术革命的推动下，中国钢铁行业正在积极拥抱新技术的浪潮，从传统的规模化生产迈向高质高效的智能制造新时代。宝钢工程、宝钢股份及其兄弟单位共同打造的“数字化设计交付数字孪生工厂”创新项目，通过先进的数字化技术促进传统钢铁制造业的转型升级，释放生产效率、提高产品质量、增强企业可持续发展能力。
宝钢工程、宝钢股份基于自主研发的数据模型应用宝数云平台，带动下游中外产业链供应商一起实施数字化设计、交付和数字孪生工厂建设。在宝山基地2号连铸机工程的连铸数字孪生工厂项目中，团队应用数字孪生场景构建技术，对智能工厂全生命周期进行设计优化、设备功能精度改善、产量和质量改进，提升了核心设备寿命，以及安全生产改进等。在宝钢股份宝山基地圆方坯电炉低碳节能改造项目中，数字孪生工厂与实体工程可实时监控供电、供氧、喷碳、底吹等电炉冶炼过程以及设备运行状态，分析设备劣化趋势和优化现场管理。
通过引入Autodesk数字化工厂解决方案，不但帮助提升了设计效率，优化了设计成果，也缩短了交付周期。该项目成功地将物理世界的工厂与虚拟模型紧密相连，实现了生产过程中的实时监控与智能优化，从而有效地提升了整个产业链条的价值创造水平。
在工程建设领域，中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）牵头实施的“重庆广阳岛生态修复及绿色建筑工程”独占鳌头，赢得工程建设行业“全球优选大奖（Outstanding Recognition）”，展示了其在创新技术应用和生态保护上的卓越成就，为未来的绿色建筑实践树立了新的典范。
广阳岛是长江上游最大的江心绿洲，犹如一颗璀璨的绿宝石。然而近年来大规模的开发活动侵蚀了这片土地原有的宁静与和谐，对岛内原有的自然环境造成了严重的破坏。
中建八局以生态保护为价值取向，通过引入BIM技术，实现了从设计到施工全过程的高效管理，不仅以绿色建造理念修复了被破坏的山体，还恢复了岛内的生态景观。借助BIM技术，团队不仅精准构建广阳岛生态要素的三维模型并实施生态修复，通过环境模拟优化设计，提升建筑舒适度和能效，还能在施工上通过BIM碰撞分析和深化设计，让流程更加高效和高质量。此外，项目还在运营层面结合BIM与碳管理，精准控制碳排放，显著降低运维成本。
重庆广阳岛如今已是一派鸟语花香的景象，在长江沿岸绘就了一幅绿意盎然、充满诗意的画卷，也再次唱响了“绿水青山就是金山银山”、人与自然和谐共处的美好乐章。该项目由中建八局牵头，联合重庆广阳岛绿色发展有限责任公司和同炎数智科技（重庆）有限公司共同打造，此次获奖也是中建八局第三次在这项彰显工程建设和生产制造行业综合技术实力与创新水平的顶级赛事中摘得桂冠，中建八局也由此成为全国唯一一家三次获得该殊荣的工程建筑企业。
欧特克公司大中华区总经理孙志伟代表Autodesk向获奖企业致以最热烈的祝贺，他表示：“中国正以前所未有的速度迈向智能化、绿色化发展之路，而这些成功案例正是这一进程中不可或缺的里程碑。通过不断推动先进技术的应用与价值实现，设计与制造行业的转型步伐都将加速。未来，我们将继续携手像宝钢工程、宝钢股份与中建八局这样在制造业与工程建设行业有突出贡献的领军企业，共同探索更多可能性。”
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