从数字愿景到创新落地：中国制造及建筑企业荣获 Autodesk Design & Make Awards国际大奖

数字化浪潮席卷全球，设计与制造技术更迭日新月异，企业如何才能勇立潮头？近日，于美国圣地亚哥盛大开幕的Autodesk University 2024上，隆重举办了Autodesk Design & Make Awards颁奖典礼，两个中国企业分别在制造业与工程建设领域获得全球大奖，向世界展示了智能工厂和绿色建造的故事。

Autodesk Design and Make Awards是业内声望极高的赛事之一，奖项涵盖加速数字化转型、年度创新、缔造美好世界（影响与可持续）、建筑（建造）设计、基础设施设计、施工、产品工程与制造、社区以及教育九大类别。该大奖表彰来自全球各地最具创新性、鼓舞人心的制造业、工程建设行业，以及传媒娱乐行业的杰出项目，为全球设计与制造行业设立了新的典范与标准，激励从业者向着更高更远的目标迈进。今年，共有来自全球超过35个国家的270多个优秀项目参与评比，展示了世界各地的企业和领导者惊人的才华与远见。