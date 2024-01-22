中建八局文旅博览投资发展有限公司
项目名称：中建八局文旅博览投资发展有限公司江苏园博园项目
项目特点及难点：在紧迫的工程进度和复杂的工程协调条件下，如何实现精益施工和快速施工。
技术亮点：依靠集成的BIM模型消除沟通障碍，利用 Autodesk Civil 3D® 进行场地设计，利用 Autodesk Revit® 创建建筑工程模型， 利用 Autodesk InfraWorks® 整合了项目的多专业 BIM 模型和地形数据、利用 Autodesk Navisworks® 解决处冲突等。
图片由中建八局文旅博览投资发展有限公司提供
江苏园博园项目占地面积3.45平方公里，利用复杂丰富的地形资源和地貌特征，通过对山体环境和地形地貌的塑造以及对悬崖峭壁形态和肌理的修复、水系和泥潭的生态景观恢复，探索矿坑再利用，将工业场地建筑改造与中国传统园林园艺传承的融合发展，旨在打造高品质的园博园。该项目总投资约 17亿美元，市政、景观、建筑施工采用EPC（总包）模式，由中国建筑第八工程局有限公司（以下简称 "中建八局"）牵头的联合体承建。
在项目的建设过程中，中建八局面临重重挑战， 首先是需要在短时间内完成多个建筑、道路、桥梁、园林及景观等的设计和施工；其次，需要协调分布在10个城市的25家设计单位，需要进行多专业，多人员及多设备等的协作。在如此紧迫的工程进度和复杂的工程协调条件下，如何实现精益施工和快速施工成为该项目一个巨大的挑战。
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首先，在项目规划和设计阶段，对于这样一个庞大而复杂的项目，只有依靠集成的BIM模型才能消除沟通障碍，减少信息丢失。因此，设计团队利用无人机斜射摄影和情境捕捉创建了现状地形模型，利用Civil 3D进行场地设计，读取现有GIS数据，创建了园区道路和铁路，利用Revit创建了园区市政管线、桥梁以及建筑、结构、机电等312个建筑单元的多专业模型。项目团队利用InfraWorks整合了项目的多专业BIM模型和地形数据，协调园区的各类空间规划，划定城市、农业和生态空间的保护红线，并通过集成模型管理各参与方的工作范围和合作边界，用于跟踪园区设施建设进度。
在设计协调方面，Navisworks集成了地形、道路、桥梁和市政管线，解决了市政管网中的380 多处冲突，避免了147处管线变更，为项目节省了至少25天的施工时间。除此外，项目团队自主开发部署的江苏园博园项目管理平台，可以方便分散在多个城市的设计团队协同工作。
其次，在快节奏的施工进度下，传统的施工技术缺乏更快的灵活性。2号入口游客中心的胶合木天花板是模仿山丘起伏地质纹理而设计的大型异形曲面，每个构件的尺寸和规格都不相同。传统的木结构加工技术难以在规定时间内完成加工和安装。在这部分任务中，中建八局的项目团队利用Recap® Pro读取激光扫描仪获取的施工前状况点云模型，再结合计算建模和机器人加工的高效率和高精度，保证了构件制作的时间要求和施工质量的精度要求，缩短了工期，提高了效率，颠覆了传统的建筑施工工艺。
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再者，项目中的未来花园建在一个采石坑中，如何确保测量数据的准确性是设计师面临的一大难题。工程师采集了近15万平方米山体表面的点云数据，在Autodesk Recap Pro中进行处理和修剪，并导入Civil 3D中创建采石坑表面模型。为设计和施工提供了准确的测量数据，大大提高了协作和沟通的效率，减少了设计人员往返现场的时间；在土方开挖方面，利用Civil 3D精确计算土石方开发工程量，解决了复杂山体开挖工程量的精确计算问题；在工业遗产建筑重建中，利用Recap等软件快速完成遗产建筑和工业设备的逆向建模。工程师将废旧建筑的逆向模型与新建建筑的BIM模型进行整合，解决了新建建筑与原有建筑的冲突与衔接问题，保证了新旧建筑的有机结合，为项目团队节省了30天的时间。
另外，城市展区是整个项目的核心工程之一。项目团队利用Revit及其他软件建立了LOD400精度模型，辅助仿古建筑的精细化施工和管理，并利用虚拟施工技术充分展示了施工进度。土建工程师利用Civil 3D建立设计完成面的地形模型，并通过Recap Photo照片对无人机获取的倾斜摄影数据进行建模，也为景观工程的土方开挖、运输和景观地形塑造提供了支持，基本实现了现场土方平衡。除此外，各种新技术还助力了项目的生态修复，为建设生命多样性家园提供了支持。
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