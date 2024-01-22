再者，项目中的未来花园建在一个采石坑中，如何确保测量数据的准确性是设计师面临的一大难题。工程师采集了近15万平方米山体表面的点云数据，在Autodesk Recap Pro中进行处理和修剪，并导入Civil 3D中创建采石坑表面模型。为设计和施工提供了准确的测量数据，大大提高了协作和沟通的效率，减少了设计人员往返现场的时间；在土方开挖方面，利用Civil 3D精确计算土石方开发工程量，解决了复杂山体开挖工程量的精确计算问题；在工业遗产建筑重建中，利用Recap等软件快速完成遗产建筑和工业设备的逆向建模。工程师将废旧建筑的逆向模型与新建建筑的BIM模型进行整合，解决了新建建筑与原有建筑的冲突与衔接问题，保证了新旧建筑的有机结合，为项目团队节省了30天的时间。



另外，城市展区是整个项目的核心工程之一。项目团队利用Revit及其他软件建立了LOD400精度模型，辅助仿古建筑的精细化施工和管理，并利用虚拟施工技术充分展示了施工进度。土建工程师利用Civil 3D建立设计完成面的地形模型，并通过Recap Photo照片对无人机获取的倾斜摄影数据进行建模，也为景观工程的土方开挖、运输和景观地形塑造提供了支持，基本实现了现场土方平衡。除此外，各种新技术还助力了项目的生态修复，为建设生命多样性家园提供了支持。