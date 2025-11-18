AI 动画

使用 AI 动画软件快速获得结果并完全控制创意

人工智能动画软件的格局正在快速发展。全自动 AI 动画生成器一直因黑匣子式操作、提供的输出无法编辑而受到批评。然而，新一波 AI 三维动画工具为艺术家提供了非凡的工作流效率，同时将创意完全控制在自己手中。

房间里一个女人的剪影，周围是指示运动的灯光条纹。
新的 AI 动画技术可以帮助 VFX 艺术家和动画师更高效地工作。

什么是 AI 动画？

AI 动画是使用人工智能 (AI) 算法创建或增强动画的过程。它可以通过自动执行部分工作流来加快传统动画的流程。AI 动画还可以通过分析和重新创建逼真的运动或视觉特效 (VFX)（如烟、火和水），使动画看起来更逼真。

通过自动执行某些重复性任务，AI 动画使动画更高效，让动画师有时间专注于更具创意的方面，例如角色发展和视觉叙事。它还可以为小型动画工作室在环境、VFX、纹理、照明和制作的其他方面提供一定程度的复杂性，他们可能无法人工实现这一点。一些 AI 动画软件还可以节省传统动画或虚拟制作所需设备的预算，例如动作捕捉设备和绿屏或蓝屏背景。

人们对某些 AI 动画工具有一种误解，认为它们会降低动画师的创造力，或者完全取代动画师。然而，最好的 AI 动画技术可以为动画师带来两全其美的效果，让他们在获得 AI 动画软件强大效率的同时，保留完全的创意控制。

先进的 AI 动画软件可以根据实景视频生成可编辑的三维动画文件。
动画软件的屏幕截图显示了城镇广场的轮廓和渲染视图。

AI 动画如何工作？

AI 动画的工作原理是采用先进的机器学习算法（AI 的一个子集）来自动化或增强传统动画流程。首先，AI 算法是基于大量数据进行训练的，例如人、动物、车辆和其他动画实体的运动和行为。这会训练 AI 了解诸如人类面部表情、手势和其他动作等特定特征。

然后，经过训练的动画 AI 可以接受输入命令，并使用它们自动执行动画过程的各个方面。使用黑匣子方法的生成式 AI 模型执行文本到视频命令。它们接受人类文本提示并输出完整的 AI 视频动画。该过程完全自动化，动画艺术家无法编辑结果。然而，还有其他选择可以将创意控制权交回艺术家手中。例如，Autodesk Flow Studio（以前称为 Wonder Studio）拥有创新的视频到三维场景技术，该技术使用 AI 从实景视频中生成三维动画。 这些先进的 AI 工具可以自动处理以前耗时且成本高昂的多个三维动画流程，同时为动画师保留完整的创意控制。

一个穿着睡衣的男人坐在窗边的椅子上，一个使用 AI 动画创建的机器人正在为家具除尘。
以实景视频为基础，AI 动画工具可以帮助任何级别的艺术家创作动画电影。

我可以用 AI 动画制作什么？

黑盒生成式 AI 动画模型可以完全自动化创建仅基于文本提示的 AI 短视频。但是，它们不能使艺术家编辑或完全控制输出，并且目前不太适合制作全长动画作品。

相比之下，Autodesk Flow Studio 的 AI 动画解决方案让艺术家能够借助其视频到三维场景技术实现完全控制，从而让任何技能级别或预算的艺术家都更接近制作全动画电影的梦想。创作者可以使用任何相机拍摄视频并将其导入 Autodesk Flow Studio，从而将视频转换为完全可编辑的三维场景。用户可以一起编辑视频序列，Autodesk Flow Studio 将匹配每个镜头与相机、演员和环境的关系，并使用点云（英文）技术生成逼真的对齐和动作，从而在三维空间中重新创建视频序列。

Autodesk Flow Studio 创建的三维元素（动画、角色绑定、净版、相机跟踪和照明）与上传的视频相匹配，但结果完全可编辑。创建的三维角色使用基于视频的自动动作捕捉，并能够以完全可编辑的方式重新创建演员的身体、手部和面部动作。用户可以单独将元素导出为可互操作的文件格式，如通用场景描述（英文）（现在称为 OpenUSD）或 FBX（英文）。艺术家还可以导出整个三维场景，以便在常用三维动画软件（如 Autodesk Maya 或 Unreal Engine）中进行处理。

Autodesk AI 动画软件

Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

产品详细信息
Flame

用于三维视觉特效、后期制作和三维合成的工具，有 Flame、Flame Assist、Flare 和 Lustre 可供选择

产品详细信息
Autodesk Flow Studio

使用提供的 AI 功能创建令人惊叹的视觉特效。借助 AI 驱动的运动捕捉、摄影机跟踪、动画和合成工具，可将您的素材一键生成可随心执导、精细编辑并轻松导出的 CG 场景。

产品详细信息

详细了解使用 Autodesk Flow Studio 制作 AI 支持的动画。

使用视频到三维场景技术生成的动画场景显示，一个人和一个机器人坐在公园的长椅上，后面是挖掘机旁边的褐石。
视频到三维场景技术为艺术家提供了一种创建可编辑动画的高效方式。

使用 Flow Studio 的 AI 视频到三维场景

新的视频到三维场景技术在 AI 生成动画领域取得了突破性进展。其他 AI 动画工具使用文本到视频生成式 AI 来根据文本提示自动制作完成的动画视频，这意味着艺术家对输出的控制有限。

但 Wonder Dynamics 的 Flow Studio 视频转三维场景技术可将标准二维视频转换为完全可编辑的三维场景。它从视频中的演员那里获取运动捕捉数据，并创建骨架和可编辑的三维角色，以及环境、照明和相机跟踪，所有这些都可以在兼容的三维软件（包括 Autodesk Maya、Unreal Engine 和 Blender）中导入和编辑。

借助 Flow Studio 的视频到三维场景功能，三维艺术家可以完全自由地修改和增强 AI 生成的动画。视频到三维场景软件降低了创建专业品质三维动画的障碍，并节省了从头开始创建和装备三维角色模型及其他三维元素的重复性工作的时间。

使用由 Autodesk AI 提供支持的运动生成器节省动画制作时间

精心制作角色的每一个细微动作都会带来真正的满足感，尤其是在主角表演中。这就是魔力所在。但是从头开始为场景的每个元素设置动画会增加时间和成本。Maya 的运动生成器Autodesk AI 提供支持，它融合了关键帧、动作捕捉和机器学习，可快速生成动作，无论是背景角色还是英雄镜头，都能为您提供一个良好的开端。跳过繁琐的部分，在至关重要的环节一展您的才华。

将 AI 用于动画的好处

将 AI 用于动画可以节省时间和预算，让艺术家腾出时间去做自己最擅长的事情。它具有实用性和艺术性的好处，包括：

速度和效率

动画 AI 可以通过多种方式节省时间并优化工作流。例如，Maya 的 ML 变形器通过优化三维模型以便可以实时设置其姿势和播放，从而加快角色动画制作速度。其他动画 AI 可自动执行耗时的任务，例如根据导入的视频装备三维角色和照明场景。

经济高效

使用 AI 自动执行繁琐、重复的动画任务，不仅可以节省时间，还可以降低制作成本。例如，神经运动控制器（英文）原型工具使动画师可以使用少量关键帧和神经网络指导角色的动作。

 

创意增强

当三维艺术家可以使用 AI 动画工具自动执行任务来减轻工作量时，他们可以更专注于动画中有益于创造性的方面，例如迭代故事和角色发展。

 

可访问性

Flow Studio 等 AI 动画软件允许任何会拍摄视频的人将其转换为可编辑的三维动画场景。 这大大降低了制作高质量动画的障碍，为预算较低的项目和具有初级技能和经验水平的团队打开了大门。

AI 在动画中的应用
合成图像显示左侧的人类演员在做出面部表情和手势，而右侧则由动画角色模仿。

AI 三维动画

适用于三维动画的 AI 工具可帮助各种规模的动画工作室处理复杂的项目和应对紧迫的期限。通过为运动捕捉、角色绑定和渲染等时间密集型任务引入一定级别自动化，AI 动画软件使三维动画更快、更高效。用于无标记运动捕捉的深度学习等技术具有成本效益，使得预算较低的项目更容易获得高级别三维动画，同时也有助于大型工作室在不牺牲质量的情况下制作复杂项目。AI 三维动画平台通常还包括远程协作功能，可促进任何规模团队的高效远程协作。

浏览三维动画
合成图像显示左侧具有照明效果的夜间街景，这些效果在右侧通过 AI 创建的动画进行复制。

VFX 的 AI 动画

AI 动画工具使虚拟制作（英文）更容易实现，从而为 VFX 艺术家提供帮助。AI 可以从二维视频派生三维场景、其他三维元素和动作捕捉数据，从而更轻松地将 CGI 元素和角色融入实景场景中。

 

深度学习算法中的 AI 会分析真实世界中的物理现象，使基于计算流体动力学 (CFD) 的 VFX（火焰、烟雾、水等）看起来更加逼真。它还可以通过应用不同的视觉样式使效果和动画更具艺术性。最后，AI 提高了实时渲染的性能，使 VFX 艺术家可以更快、更清晰地查看更改结果。

探索 VFX
合成图像的左侧显示一名演员在戏剧性的灯光下，右侧被重新创建为动画视频游戏角色。

用于游戏开发的 AI 动画

游戏开发人员以与三维动画师类似的方式从 AI 动画软件中受益。由于运动捕捉、角色模型绑定和三维场景创建等任务的自动化，他们提高了工作流效率并节省了成本。这种类型的自动化还降低了小型独立游戏开发商创建高质量游戏动画和电影的准入门槛。

 

AI 动画软件的高性能实时渲染使游戏开发人员能够快速观察和迭代对设计和动画的更改。软件通常也具有实时协作功能，鼓励跨地点的有效团队合作。AI 机器人还可以通过模拟人类玩家的模式和习惯，帮助游戏开发人员进行高级游戏测试。

浏览游戏开发
使用 AI 创建的动画场景显示，一名男子在办公室的电脑前工作，而机器人则回头看着他。

用于数字内容创作、营销和广告的 AI 动画

为社交媒体、营销和广告目的制作视频的创作者总是在寻找更好的方法来快速吸引和取悦观众。AI 驱动的视频动画为此提供了许多优势。AI 工具可以根据引用图像和音频文件的文本提示快速生成动画视频。在特定的 AI 动画工具中，创作者可以访问原始图像、音乐和视频用于创作。他们还可能获得用于不同目的的视频模板和简单的拖放视频编辑以便快速轻松地进行更改，以及添加对营销很重要的元素的简单方法，例如号召性用语按钮和嵌入式链接。

 

更复杂的视频到三维 AI 动画技术（如 Wonder Studio 中的技术）通过将现有视频转换为完全可编辑的动画提供更大的创意控制。这使社交媒体营销人员可以创建更专业的动画视频，而无需与传统动作捕捉和三维动画相关的高成本。无论采用何种制作方式，使用人工智能来分析视频观众数据都可以产生关于如何根据观众的兴趣和需求个性化人工智能动画视频的关键信息。

探索数字内容创作

AI 动画资源

Autodesk 旗下公司 Wonder Dynamics 将其颠覆性的 Flow Studio Video 引入三维场景技术，这是一种 AI 支持的视频动画工具，可将任何视频转换为具有完全可编辑角色、环境、相机跟踪等的三维动画场景。

 

了解 Autodesk AI 功能如何帮助艺术家和创意团队做出更好的决策、减少错误并加快解决问题的速度。

 

了解面向动画的 Autodesk AI 如何改变动画师的工作方式，减少繁琐的任务，让艺术家专注于更具创意的工作。

 

本 Autodesk University 课程探讨了生成式 AI 在游戏设计、媒体制作和其他行业中用于动画可视化预览的不同用途。超越简单的文本提示，探索用于创建概念性渲染的协作式 AI 工作流。

 

请观看此视频，了解 Maya 的 ML 变形器如何近似计算复杂的角色变形，从而更快地为角色设置装备和动画。

 

体验 Autodesk Flow Studio，这是一款功能强大的人工智能动画软件，可通过省时省钱的功能加速三维动画和视觉特效制作。

 

有关 AI 动画的常见问题解答 (FAQ)

AI 软件如何增强传统动画技术？

AI 软件可以增强手绘和定格动画等传统动画技术，方法是自动执行某些流程并向动画师展示更改的实时反馈，以便加快迭代进度。AI 还可以帮助生成或增强（英文）动画环境和背景。这些增强功能可以加快传统动画样式的制作，同时让艺术家能够专注于使这些样式变得独特和特别的内容。

AI 动画软件可以用于三维和二维项目吗？

是的，AI 动画软件可用于三维和二维项目，通过自动执行某些重复性任务并帮助生成背景和纹理等某些元素来加快流程。

 

对于二维动画，AI 非常有用，例如，帮助使二维角色移动看起来更平滑、更自然，以及自动处理转描和“介于两者之间”（创建中间动画帧）。

 

AI 在三维动画领域的用例包括从视频片段中进行无标记运动捕捉、自动角色绑定以及优化三维渲染以减少时间密集度。

AI 动画工具如何提高工作流效率？

AI 动画工具通常通过自动化或增强来提高工作流效率。

 

自动化减少了重复步骤。例如，Autodesk Flow Studio AI 动画工具可将视频场景自动转换为具有可编辑角色、环境、相机跟踪等的三维动画场景。

 

增强通过提高动画师工作的速度、质量和/或能力来帮助他们。例如，Autodesk Maya 的ML 变形器显著提高了在动画软件中处理复杂角色的速度。ML 变形器使用机器学习来近似计算三维角色中的变形器，以减少处理器密集度。

AI 动画软件如何与传统动画工作流集成？

AI 动画软件与传统的数字动画工作流完美集成，方法是将 AI 动画功能直接构建到标准动画软件中，或者创建可导入该软件的兼容文件。

 

作为行业标准软件程序之一，Autodesk Maya 在其界面中加入了强大的 AI 动画工具，其中包括 ML 变形器，该工具可以更快地制作复杂三维角色的动画。 Flow Studio 利用其 AI 软件将视频场景转换为三维场景。 然后，艺术家可以将这些场景导入到 Maya、Blender 和 Unreal Engine 等三维软件中进行进一步编辑。

AI 动画软件可以用于创建专业品质的动画吗？

是的，AI 动画软件可用于创建专业品质的动画。特别是，Flow Studio 的视频到三维场景 AI 动画技术输出完全可编辑的场景，供艺术家导入专业软件。其他 AI 动画工具则直接内置于行业标准的专业三维软件中，例如 Autodesk Maya

我应该在 AI 动画软件中寻找哪些功能？

您应该在 AI 动画软件中寻找最符合您的技术和创意需求的功能。例如，如果易用性对您很重要，或者您是初学者，请寻找具有最快学习曲线的解决方案。此外，还要考虑协作功能、成本、可用支持，以及是否需要 AI 动画软件与其他程序集成。

 

最重要的是，考虑一下您正在寻找哪些特定的 AI 动画功能：您想要一个完全自动化的文本转视频解决方案，还是想要像 Autodesk Flow Studio 这样能够自动进行动作捕捉、角色绑定、物理模拟等的 AI 动画软件？如果您需要自定义和编辑动画 AI 自动化的结果，Autodesk Flow Studio 等软件也可以帮您做到这一点。

AI 动画软件如何帮助视频制作？

AI 动画软件可以通过多种方式帮助视频制作，用于创意和管理任务。对于视频前期制作，AI 可以帮助创建故事板、脚本、画外音和音乐，以便为电影或其他作品勾勒出粗略的表示形式。

 

对于视频制作和动画的管理方面，Flow Production Tracking（英文） 提供 AI 驱动的生成式调度。这可以根据手头的资源和人员自动优化制作计划，并在发生变化时对整个计划进行级联更新。

查看更多的常见问题解答