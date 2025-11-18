AI 动画是使用人工智能 (AI) 算法创建或增强动画的过程。它可以通过自动执行部分工作流来加快传统动画的流程。AI 动画还可以通过分析和重新创建逼真的运动或视觉特效 (VFX)（如烟、火和水），使动画看起来更逼真。

通过自动执行某些重复性任务，AI 动画使动画更高效，让动画师有时间专注于更具创意的方面，例如角色发展和视觉叙事。它还可以为小型动画工作室在环境、VFX、纹理、照明和制作的其他方面提供一定程度的复杂性，他们可能无法人工实现这一点。一些 AI 动画软件还可以节省传统动画或虚拟制作所需设备的预算，例如动作捕捉设备和绿屏或蓝屏背景。

人们对某些 AI 动画工具有一种误解，认为它们会降低动画师的创造力，或者完全取代动画师。然而，最好的 AI 动画技术可以为动画师带来两全其美的效果，让他们在获得 AI 动画软件强大效率的同时，保留完全的创意控制。