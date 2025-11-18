娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
三维动画是一种使静态对象充满生命力的技术，使它们看起来像是在三维空间中移动和交互。
使用计算机图形 (CG)，您可以创建能够执行一系列令人难以置信的动作的场景和角色 - 从微妙的手势到复杂的高速追逐。
该过程从三维建模软件开始，您可以在其中处理您的数字创作。然后，通过绑定，您可以添加一个虚拟骨架，让您的角色可以像生物一样自然地自由移动。
较新的动画软件方法使用运动捕捉技术更进一步。这些工具可以记录演员的现场动作，并将它们直接传输到您的数字角色上，使其更具表现力和逼真度。
三维动画软件具有无穷的可能性。无论您是在电影中打造沉浸式体验、为游戏创建动态角色，还是设计逼真的虚拟环境，三维动画都是您的创新之门。
创造让人着迷、具有吸引力并将人们带入新现实的体验。
动画软件可帮助您在每一步实现您的想法。
照明和渲染是将场景转换为视觉震撼杰作的最后一点润色。通过调整照明，可以增强氛围并增加深度，同时高级渲染技术可以生成高质量的图像或视频，从而充分发挥三维动画的潜力。
将动画元素与背景和效果融合在一起，创造出和谐的杰作。合成是变换三维动画的最后一步，它将所有内容整合到一起，创建一个具有惊人清晰度和冲击力的紧密结合的精美场景。
无论您追求的是风格鲜明的还是超逼真的外观，功能丰富的三维动画制作工具都可以帮助您创建栩栩如生的动画内容。为三维角色动画和场景添加最精细的细节（无论是毛发和皮肤还是复杂的环境），并交付高质量作品，以提高客户忠诚度。
自动执行繁琐的任务并控制角色动画工作流。Maya 中提供运动生成器和机器学习 (ML) 变形器等>Autodesk AI 功能。
这两种工具都可以自动执行重复性任务，使艺术家能够专注于创作过程。
卓越的三维动画软件拥有您所需的一切，可充分利用建模、绑定、关键帧和运动捕捉动画、纹理、照明、效果和渲染的各个方面。更快地迭代，实时进行更改，并避免打断您和您团队的创意流。
使用动画软件进行三维建模可以更轻松地应用动画的 12 项原则。关键帧、运动路径和曲线绘图等工具有助于加强圆弧的第七项原则，这可以提高真实感或帮助您为所需风格进行夸大。三维建模完全符合实体图形的第 11 项原则，其中重量、重力、光线和阴影都是处理三维动画的基础。
通过可信的屏幕动作让您的观众沉浸在您的愿景中。Maya 等三维动画软件在这方面表现卓越，具有关键帧、非线性和运动捕捉动画等功能。此外，通过缓存播放等功能，您可以实时查看您的工作，从而实现更多创意迭代，而无需播放预览。
了解 Autodesk 软件提供的主要三维动画工具和功能。
使用适合艺术家的建模工具创建逼真的三维角色动画和 CG 资源。使用直观的纹理和着色工具为道具和场景添加精细的细节。
功能强大的工具可模拟环境效果（如液体、气体、细致粒子和火），而角色的物理学属性则为布料和头发等元素增加真实感。
随着对高质量内容需求的增长，三维动画项目的复杂性和规模也在增加。
Maya 与 OpenUSD（通用场景描述）（英文）的集成使您能够简化团队合作并让您的制作适应未来需求。通过三维数据的无缝交换、建设性协作和行业范围的支持，Maya 的 OpenUSD 集成为三维动画师软件的创意和效率新时代铺平了道路。
服务的多样化和扩展是竞争力和财务稳定性的关键 - 我们的三维动画工具提供了多种方式来帮助您发展业务。使用多种专业知识或跨平台方法可以降低风险，保证稳定的收入，并避免创作才能的枯竭。
创建三维动画不仅需要很长时间，还需要丰富的技能和强大的组织能力。制作三维动画所花费的具体时间取决于动画的复杂性和所需细节、制作者的数量和经验水平、动画的长度以及相应的软硬件技术。
制作非常简单的三维动画可能只需要几个小时，但创建 30 秒的剪辑可能需要几天时间。热门的三维动画长片几乎普遍需要大型团队的介入，并且往往耗时数年。
可以，三维动画不仅可以用于 VR 体验（英文），而且这种用法已经普及。三维动画有助于构建沉浸式和交互式的 VR 环境。借助三维动画制作技术，用户可以使用逼真的纹理、物理、照明等呈现超真实环境，打造令用户信服的 VR 世界。
但是，专门用于 VR 的三维动画需要考虑用户交互性和晕动症等问题。这些顾虑使得 VR 的三维动画比传统屏幕的三维动画更复杂。
Autodesk 提供了一整套用于创建高质量动画内容的工具。
Autodesk 软件在提高三维动画项目协作效率方面表现卓越。传媒和娱乐软件集包含构建强大且可扩展的三维动画工作流程所需的所有工具。使用 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文）制作管理软件，可简化动画审核和项目管理并统一分散在不同地理位置的团队。
Autodesk 软件可提高三维动画工作流的效率。从用于建模和动画的 3ds Max 和 Maya 到用于渲染的 Arnold 和用于制作管理的 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文），Autodesk 软件简化了从资源创建到最终输出的整个过程。3ds Max 和 Maya 的最新更新重点在于帮助动画师提高工作效率。例如，Maya 中的“缓存播放”功能使您能够直接在视口中对动画迭代求值（而不是生成多个播放预览），显著提高了动画播放速度。Arnold 是 3ds Max 和 Maya 中的默认渲染器，便于您查看动画的高质量预览并快速迭代更改。
全球创意工作室均使用 3ds Max 和 Maya 开展动画制作（英文）、建模、视觉特效和渲染等工作。3ds Max 提供了一套强大的工具组合，可用于建模、直观的纹理和着色以及高质量渲染，而 Maya 则提供了用于角色创建、逼真动画和细致仿真的强大工具。
详细了解 3ds Max 与 Maya（英文） 之间的差异。
二维动画通常通过手工或使用数字工具在二维空间中绘制角色和场景。三维动画使用计算机生成的图像来创建三维模型和环境。二维动画给人一种更传统的艺术感，而三维动画提供了更深的深度和真实感。