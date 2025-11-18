三维动画是一种使静态对象充满生命力的技术，使它们看起来像是在三维空间中移动和交互。

使用计算机图形 (CG)，您可以创建能够执行一系列令人难以置信的动作的场景和角色 - 从微妙的手势到复杂的高速追逐。

该过程从三维建模软件开始，您可以在其中处理您的数字创作。然后，通过绑定，您可以添加一个虚拟骨架，让您的角色可以像生物一样自然地自由移动。

较新的动画软件方法使用运动捕捉技术更进一步。这些工具可以记录演员的现场动作，并将它们直接传输到您的数字角色上，使其更具表现力和逼真度。

三维动画软件具有无穷的可能性。无论您是在电影中打造沉浸式体验、为游戏创建动态角色，还是设计逼真的虚拟环境，三维动画都是您的创新之门。

创造让人着迷、具有吸引力并将人们带入新现实的体验。