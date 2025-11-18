三维动画软件

艺术家友好型三维动画软件

比以往更快、更高效地进行创作。借助 Autodesk 三维动画软件，打造创意世界。

鬼族：雷神传说。图片来源：Megalis VFX。

一位女性在工作站使用动画软件。

什么是三维动画？

三维动画是一种使静态对象充满生命力的技术，使它们看起来像是在三维空间中移动和交互。

使用计算机图形 (CG)，您可以创建能够执行一系列令人难以置信的动作的场景和角色 - 从微妙的手势到复杂的高速追逐。

该过程从三维建模软件开始，您可以在其中处理您的数字创作。然后，通过绑定，您可以添加一个虚拟骨架，让您的角色可以像生物一样自然地自由移动。 

较新的动画软件方法使用运动捕捉技术更进一步。这些工具可以记录演员的现场动作，并将它们直接传输到您的数字角色上，使其更具表现力和逼真度。

三维动画软件具有无穷的可能性。无论您是在电影中打造沉浸式体验、为游戏创建动态角色，还是设计逼真的虚拟环境，三维动画都是您的创新之门。

创造让人着迷、具有吸引力并将人们带入新现实的体验。

三维动画工作流程的步骤

动画软件可帮助您在每一步实现您的想法。 

红色卷发、身穿彩虹 T 恤的动画角色。

三维建模

三维软件（如 Autodesk Maya 或 Autodesk 3ds Max）直接将您的想象呈现在屏幕上，可以帮助您构建对象和角色的基本结构，然后将其映射到三维栅格上。

图片来源：Peter Sandeman

异想天开的动画角色

纹理

为三维对象赋予某种样式。纹理是您“装扮”对象并赋予它们整体外观的方式。此步骤通过定义模型的表面质量和视觉细节使模型更加逼真。

图片来源：Chris Cragg

手持枝叶的动画角色。

绑定

Maya 提供了便捷的“快速绑定”功能，可自动创建简单的绑定，因此您可以专注于有趣的内容。

图片来源：Alexandre Mougenot

年轻男孩双脚垂在水面上，仰头看天空

动画

动画是您的角色和对象真正栩栩如生的地方，获得定义其身份和角色的移动和动作。使用 Maya 的动画工具，您可以创建流畅、逼真的序列，以确保您的愿景完全按照您的想象实现。

对于需要群组或多个角色的项目，Golaem（英文） 群组模拟软件可以轻松插入 Maya，以使您的环境充满逼真的行为和动作。

图片来源：Gal Yosef。

一个神秘的洞穴，在长满苔藓的石头上插着一把剑，沐浴在一束光芒中——就像传说中的场景。

照明和渲染

照明和渲染是将场景转换为视觉震撼杰作的最后一点润色。通过调整照明，可以增强氛围并增加深度，同时高级渲染技术可以生成高质量的图像或视频，从而充分发挥三维动画的潜力。

 

图片来源：Lucas Maxfield。

现代合成软件允许艺术家将现场演员的镜头与 CGI 相结合，以创建其他文字的图像

合成

将动画元素与背景和效果融合在一起，创造出和谐的杰作。合成是变换三维动画的最后一步，它将所有内容整合到一起，创建一个具有惊人清晰度和冲击力的紧密结合的精美场景。

 

图片来源：KIA Carens，由 2023 年 Flame 奖得主 Soham Rawal 设计。

了解不同行业如何使用三维动画

Autodesk 三维动画解决方案

Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

传媒和娱乐软件集

使您的工作室具备大规模渲染和仿真能力，同时为美工人员配备强大的建模和动画工具

三维动画软件的优势

三维动画工作流
在 Peter Sandeman 制作的名为《There's a Snake in My Boots》的三维模型中，一个男孩坐在玩具马上。

增强原则

使用动画软件进行三维建模可以更轻松地应用动画的 12 项原则。关键帧、运动路径和曲线绘图等工具有助于加强圆弧的第七项原则，这可以提高真实感或帮助您为所需风格进行夸大。三维建模完全符合实体图形的第 11 项原则，其中重量、重力、光线和阴影都是处理三维动画的基础。

动画
图片来源：Joel Zakrisson。

凭借强大的三维动画工作流，迎合不断增长的需求

随着对高质量动画内容的需求不断飙升并且工期也越来越短，您需要强大的动画软件和工作流来高效扩展并跟上需求。Autodesk 三维动画解决方案（英文）可以帮助解决这些难题。

动画工作流
图片来源：Alexandre Mougenot。

使用久经考验的功能将您想象的场景变为现实

通过可信的屏幕动作让您的观众沉浸在您的愿景中。Maya 等三维动画软件在这方面表现卓越，具有关键帧、非线性和运动捕捉动画等功能。此外，通过缓存播放等功能，您可以实时查看您的工作，从而实现更多创意迭代，而无需播放预览。

三维动画软件功能

了解 Autodesk 软件提供的主要三维动画工具和功能。

戴着眼罩的三维海盗，左手拿着金钩和宝藏

资源建模

使用适合艺术家的建模工具创建逼真的三维角色动画和 CG 资源。使用直观的纹理和着色工具为道具和场景添加精细的细节。

图片来源：Tiago Mesquita

一位笑着的女性，图片来源：Enrique Sagasta

角色动画软件

关键帧或运动捕捉动画通过添加复杂的身体力学、姿势和面部表情符号，让您的三维角色（英文）栩栩如生。

图片来源：Enrique Sagasta

爆炸动画。

动力学和效果

功能强大的工具可模拟环境效果（如液体、气体、细致粒子和火），而角色的物理学属性则为布料和头发等元素增加真实感。

 

面向学生和教师的免费 Autodesk 软件

解锁 Autodesk 软件的教育版访问权限

Autodesk 致力于帮助培养未来的领导者。通过 Autodesk 教育许可方案，免费使用整个产品组合。

动画
图片来源：Mikros Animation

在动画叙事中平衡艺术和技术

Mikros Animation 分享了他们如何突破三维动画叙事的界限，并在技术和艺术之间取得无缝平衡，以创作《忍者神龟：变种人混乱》（2023 年）和《海绵宝宝大电影：逃亡中的海绵》（2020 年）。

三维动画软件使用案例

了解行业先锋如何使用 Autodesk 三维动画软件创建项目。

电影、电视和游戏中的巅峰时刻作品集

电影、电视和游戏巅峰时刻的展示

观看 2025 年 Autodesk 传媒和娱乐作品集，展示顶级电影、电视节目和游戏，展示由 Autodesk 工具提供支持的巅峰创意成就。

 

该场景混合了奇幻和科幻元素，人们在其中进行互动并探索该地区。

Golaem 和 Arcane 的魔力

了解 Fortiche 如何使用适用于 Maya 的 Golaem 插件为《Arcane》第 2 季创建动画群组。

 

阅读案例

图片来源：Netflix、Riot Games 和 Fortiche Production

索兰角色的剧照，正在查看跟踪设备。摘自《北欧圣诞时光》电视特别节目，由 Qvisten Animation 制作

Qvisten 动画采用 OpenUSD

了解挪威小型工作室为何重建动画工作流程以将 OpenUSD 与 Maya 和 Arnold 集成。

 

阅读案例

图片来源：Qvisten Animation

一个面容严肃的男性战士的特写镜头，背着一把剑，站在火热的背景下。

为《最终幻想 XVI》提供出色的视觉效果

了解 SQUARE ENIX 如何借助 Autodesk 动画解决方案突破游戏开发可能性的界限。 

 

阅读案例

图片来源：© SQUARE ENIX

三维动画软件
图片来源：EyeQube Studios Pvt.Ltd.

三维动画是如何改变的？

随着尖端技术的出现，三维动画正以惊人的速度发展。AI 驱动的工具现在可以简化复杂任务并加快制作速度，而实时渲染（英文）则可让您即时看到所做的更改。

通过程序化生成（英文），您可以自动创建和移动资源，从而减少手动工作并开辟新的创作可能性。基于云的三维动画软件提供了灵活且可扩展的方式来轻松管理各种资源和项目。

我们的工具可帮助您始终走在三维动画趋势的前沿，为您提供 AI 支持和协作，帮助您创建更成功、更有创意的动画。拥抱这些进步，将您的创意愿景变成非凡的现实。

三维动画软件
图片来源：Tim Burroughs。

具有开放标准的面向未来的动画工作流

随着对高质量内容需求的增长，三维动画项目的复杂性和规模也在增加。

Maya 与 OpenUSD（通用场景描述）（英文）的集成使您能够简化团队合作并让您的制作适应未来需求。通过三维数据的无缝交换、建设性协作和行业范围的支持，Maya 的 OpenUSD 集成为三维动画师软件的创意和效率新时代铺平了道路。

三维动画软件
图片来源：Cinzia Angelini。

借助直观的三维动画软件提升品牌知名度

服务的多样化和扩展是竞争力和财务稳定性的关键 - 我们的三维动画工具提供了多种方式来帮助您发展业务。使用多种专业知识或跨平台方法可以降低风险，保证稳定的收入，并避免创作才能的枯竭。

免费的三维动画软件资源

通过这些教程、手册、技巧和资源，开始制作三维动画。

获取独有的三维动画学习内容和行业见解，并通过后台访问真实的三维角色、卓越的效果和广阔的世界。

 

Ricky Baba 曾为梦工厂和 Meta 等公司工作，从而进入动画行业，他分享了对有抱负的三维艺术家的建议。

 

获取有关动画、视觉效果、游戏开发和制作的行业见解、案例和新闻，以及来自使用 Autodesk 工具的工作室和公司的案例研究。

本课程将带您了解从界面直至集成工作流的相关知识。从建模和动画基础知识到 Bifrost 深入研究，以及两者之间的所有内容，应有尽有，帮助您快速掌握 Maya

探索 Autodesk 面向电影、电视和游戏的三维动画解决方案 - 其中包含 Maya 和 3ds Max 等功能强大的工具，可让角色和故事栩栩如生。

Autodesk 的官方三维内容创建教程中心，涵盖建模、绑定、动画、VFX、渲染和运动图形。

 

有关三维动画软件的常见问题解答 (FAQ)

什么是三维动画？

三维动画使用计算机图形使对象看起来像在三维空间中移动。艺术家先使用三维建模软件构建对象。然后开始制作绑定，即为三维模型或角色创建骨架。动画师在战略点设定绑定姿势，使其能够移动并完成一系列动作和姿势。新型动画方法会用到运动捕捉，可以记录演员的实时动作以用于数字动画。

三维动画所需的基本技能有哪些？

要制作三维动画，首先要掌握的基本技能就是使用动画制作软件（如 Maya3ds Max）时需要掌握的综合技能。这些技能包括通过关键帧和/或运动捕捉创建三维模型、纹理、照明、其他视觉效果和动画本身。

 

其他艺术相关技能和软技能也会有所帮助。了解动画的一般原理（如计时、间距、预测和挤压和拉伸）尤其有利于三维动画制作，如果能够掌握绘图、视觉合成、颜色和设计的技巧，更是大有裨益。对细节的关注和相关软技能（如解决问题的能力和良好的团队沟通能力）也很重要。

创建一段三维动画需要多长时间？

创建三维动画不仅需要很长时间，还需要丰富的技能和强大的组织能力。制作三维动画所花费的具体时间取决于动画的复杂性和所需细节、制作者的数量和经验水平、动画的长度以及相应的软硬件技术。

 

制作非常简单的三维动画可能只需要几个小时，但创建 30 秒的剪辑可能需要几天时间。热门的三维动画长片几乎普遍需要大型团队的介入，并且往往耗时数年。

三维动画能否用于虚拟现实 (VR) 体验？

可以，三维动画不仅可以用于 VR 体验（英文），而且这种用法已经普及。三维动画有助于构建沉浸式和交互式的 VR 环境。借助三维动画制作技术，用户可以使用逼真的纹理、物理、照明等呈现超真实环境，打造令用户信服的 VR 世界。

 

但是，专门用于 VR 的三维动画需要考虑用户交互性和晕动症等问题。这些顾虑使得 VR 的三维动画比传统屏幕的三维动画更复杂。

哪款 Autodesk 软件最适合三维动画？

Autodesk 提供了一整套用于创建高质量动画内容的工具。

  • 3ds Max 配备丰富且灵活的工具组合，用于对三维资源和环境进行建模。
  • Maya 中的动画工具组合有助于构建栩栩如生的三维资源，无论是设置任何对象属性的动画还是随着时间变换关节和骨骼、IK 控制柄和模型。
  • Arnold 与 Maya 和 3ds Max 集成，支持高质量预览和快速迭代。
  • MotionBuilder（英文） 则可以帮助捕捉、编辑和播放复杂的角色动画。
  • Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文）通过统一制作管理、创意审核与流程等各项工作，简化了动画工作室的工作流。

Autodesk 三维动画制作软件中包含哪些协作功能？

Autodesk 软件在提高三维动画项目协作效率方面表现卓越。传媒和娱乐软件集包含构建强大且可扩展的三维动画工作流程所需的所有工具。使用 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文）制作管理软件，可简化动画审核和项目管理并统一分散在不同地理位置的团队。

Autodesk 软件如何帮助加快三维动画工作流？

Autodesk 软件可提高三维动画工作流的效率。从用于建模和动画的 3ds MaxMaya 到用于渲染的 Arnold 和用于制作管理的 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）（英文），Autodesk 软件简化了从资源创建到最终输出的整个过程。3ds Max 和 Maya 的最新更新重点在于帮助动画师提高工作效率。例如，Maya 中的“缓存播放”功能使您能够直接在视口中对动画迭代求值（而不是生成多个播放预览），显著提高了动画播放速度。Arnold 是 3ds Max 和 Maya 中的默认渲染器，便于您查看动画的高质量预览并快速迭代更改。

为什么选择 3ds Max 或 Maya 进行三维动画？

全球创意工作室均使用 3ds Max 和 Maya 开展动画制作（英文）、建模、视觉特效和渲染等工作。3ds Max 提供了一套强大的工具组合，可用于建模、直观的纹理和着色以及高质量渲染，而 Maya 则提供了用于角色创建、逼真动画和细致仿真的强大工具。

 

详细了解 3ds Max 与 Maya（英文） 之间的差异。

二维和三维动画之间有何区别？

二维动画通常通过手工或使用数字工具在二维空间中绘制角色和场景。三维动画使用计算机生成的图像来创建三维模型和环境。二维动画给人一种更传统的艺术感，而三维动画提供了更深的深度和真实感。

