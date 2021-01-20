免费试用 Inventor 30 天

只要您可以想象得到，便可以在 Inventor 中进行设计

Inventor 三维 CAD 软件提供了机械设计、文档编制和产品仿真工具。

  • 参数化建模、直接建模、自由形状建模和基于规则的设计的强大组合。

  • 用于机床设计、钣金、结构件设计、三维布管、三维布线、演示、渲染、仿真等的集成工具。

  • TrustedDWG 的兼容性与基于模型的定义功能，可直接将制造信息嵌入到三维模型中。

了解 Inventor 2025 新特性（视频：11 分 57 秒）（英文）

下载面向学生的 Inventor

常见问题解答 (FAQ)

如何下载 Inventor？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。个人应登录其 Autodesk Account 或教育站点。找到您的产品，然后单击“查看下载”。选择版本、平台和语言，然后选择下载方法。有关详细信息，请访问支持

Inventor 免费试用版的有效期是多久？

试用版的 Autodesk 软件使您有机会在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果在试用开始时没有要求您输入付款方式，它将自动到期。 

如何延长 Inventor 免费试用版？

试用版到期后无法延长试用期。对于短期需求，您可以禁用自动续展或购买 Flex 代币以获取灵活的即付即用许可方案。

如何解决 Inventor 下载问题？

如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口阻止程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的指南：Autodesk 产品下载问题疑难解答。 

在哪里可以下载面向学生的免费 Inventor 软件？

学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案访问免费的 Inventor 软件。

如何将 Inventor 免费试用版转换成付费固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或访问 Inventor 产品中心。在订购固定期限使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。 

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