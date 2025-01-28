智能制造：数字化是制造业的未来

企业应该采用智能制造来帮助简化流程、提高生产率、保持竞争力，并为未来突发事件做好准备，包括目前还在蔓延的新冠肺炎疫情。

一家名字叫“制造企业解决方案协会”（MESA）的非营利组织正在进行一项民意调查，该调查询问受调公司，阻碍它们顺利地向智能制造转型的主要挑战是什么。大约58%的公司表示，有财务方面的担心或对相关技术缺乏了解。毫无疑问，采用智能制造需要大量的财力和人力的投入，而且还有一定的风险。

然而，就在2019年，来自德勤和制造商生产力与创新联盟（MAPI）的“智能工厂调研”得出了这样的结论：任何制造商，无论是否已经启动其智能工厂的计划，都可以通过该行动为本企业创造价值，而且这些计划的价值一般来讲要大于在财务和运营方面的风险。

这项调研将接受调查的企业分为AB两组：A组（占受调查公司的49%）目前没有智能工厂的计划，而B组（占受调查公司的51%）目前已经有一定程度的而且正在实施的智能工厂计划。调研结果显示，A组的2015-2018年生产率指数可能每年要下降2.3%，而B组的平均年生产率在同一时期内却上升了3.3%。此外，B组公司的产量平均增长了10%，工厂的产能利用率平均增长了11%。

大多数尚未实施智能制造的公司也意识到了它的重要性。“在这项调研中，接受调查的86%的制造商认为，在五年内，智能制造解决方案将成为竞争的主要推动力，”Wellener说，“这凸显了智能制造将有能力在未来的若干年中使制造企业具有竞争力的重要性。”

受新冠肺炎疫情影响，2020年经济放缓，供应链遭遇中断，但尽管如此，现在正是企业考虑并落实智能制造计划以保持竞争力的大好时机。事实上，德勤和MAPI开展了一项新的调研项目：“加速智能制造”，并于2020年10月发布了该项调研的成果。该调研表明，许多制造商在2020年扩大了对智能制造技术的应用，并有可能在2021年继续扩大这项应用。

“高管们分享了安装有计算机视觉系统的示例，这些系统可以让客户对工厂进行虚拟的参观，为一线工作人员添加可穿戴的防护设备，以便在他们进入同事的2米距离的个人空间时发出信号，以及快速添加协作式机器人以增加劳动力，因为工人们无法再肩并肩地在生产线上工作，”Wellener说道。

欧特克公司设计与制造部入市战略和营销副总裁Srinath Jonnalagadda表示，所有制造商都必须采用智能制造技术只是一个时间问题。“这确实是一个关乎生存的问题，”Jonnalagadda说，“我的观点是，要让物理世界和数字世界融合，除此之外没有别的途径。”