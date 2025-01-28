奥克兰公共交通项目铺设下通向未来的数字化轨道

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为满足未来公共交通的需求，奥克兰正在建设该市迄今为止最宏大的交通基础设施：城市轨道交通（City Rail Link）项目。这是一条全长3.45公里的双隧道地铁，将连接现有的城市铁路网，使其运力翻番，并连接更多区域，从而减少出行时间，缓解道路拥堵，为不堪重负的公交系统减轻压力。
在上世纪20年代，奥克兰已有意修建地铁，但历经近百年，到2012年才开始正式动工。目前其正在建设两个新车站：阿尔伯特街的奥特亚（Aotea）站和卡兰加哈佩路的卡兰加哈佩（Karangahape）站，并计划对伊甸山站进行扩建，以便把西线与轨道交通和布里托马特（Britomart ）站连接起来，将这个终点站改造为双向直通站，以改善城市东部、西部和南部之间的交通，加快出行速度。
“这是新西兰史上最大、最复杂的基础设施项目”， Link Alliance的数字工程经理Daniel Jurgens说。“该项目参与人数众多、难度大、有自身独特的特点，它将改变新西兰的建筑设计、工程和施工行业，带来突破性的转变。”
该项目的主要隧道和车站的设计与施工由Link Alliance承接，这是一个由本地公司和国际公司组成的联盟，在交付大型基础设施项目方面拥有丰富的经验。该联盟包括法国建筑公司Vinci Construction Grands Projets S.A.、在新西兰设有办事处的法国岩土基础设施公司Soletanche Bachy、综合服务公司Downer、基础设施公司WSP、 AECOM（新西兰）公司、新西兰环境与工程咨询公司Tonkin + Taylor、城市轨道交通有限公司（City Rail Link Limited，CRLL）。
Link Alliance的 BIM（建筑信息模型）经理Brice Gaudin表示：“这是我第一次参与联盟的工作，但我相信，作为如此大型的项目，它的合同模式是正确的，因为它能促进协作，达到我从未见过的高度。我们都在共同致力于相同的目标、相同的要求，其中也需要大量的学习。”
此地铁项目包括位于市中心地下42米深的隧道，这些隧道的走向与路面道路的直线、弧线相对应。要让列车有足够的空间来安全地穿过弯曲的隧道颇有挑战性，因此，设计团队在欧特克Dynamo中开发了用于复杂几何结构的计算设计脚本。
Link Alliance的数字工程主管Dean Burke说：“要准确地了解列车如何沿路线、沿隧道的曲线和斜坡运行，是相当复杂的。隧道内的结构和服务要可以移动和切换两侧，以适应列车的车辆限界。采用2D 绘图方式的话，我们只能留出更多空间来应对复杂的情况。但采用电脑设计、精确的3D 模型和空间协调方式，我们可得出更小的公差，从而得到更优的设计。”
原计划列车为6节车厢，载客量36,000人，后改为更长的9节车厢，高峰期载客量可达54,000人。由于采用电脑设计，计划改变时Burke 及其团队无需重新设计或手动修改，而是重新运行计算设计脚本，更新 3D 模型的参数，只需做较少的改动，就能得出符合新标准的新设计。
Link Alliance中负责隧道工程的数字工程经理 Cesare Caoduro 表示，通过设计这个项目，其团队探索出更有效的方法来运用电脑设计和衍生式设计，在设计方案有变时只需更新模型即可，省时省力。
Caoduro 说：“例如，根据承包商和设计的要求，采用衍生式设计来生成隧道掘进机的精确的设计模型。该模型将根据轨道的几何形状来优化管片衬砌元素，在各个步骤中都最大限度地降低偏离设计意图的误差。我们还在试行一些设计和施工目标，如岩石挖掘最大化，以及一种‘寻找形状’的算法，以根据地面上的限制条件来优化各种元素的空间位置。”
同时，BIM 360 Design软件也在助力本项目实现可持续目标，这是奥克兰地铁的一个核心目标。Jurgens 说：“我们将材料信息输入到3D 模型中，模型就能得出成本、数量和可持续性效果。”
Link Alliance采用了数字化的工程设计来解决地铁建造中的许多挑战。例如，该联盟在本项目的许多方面应用了虚拟现实技术，从设计评审到现场安全培训等。这种做法把将来的现场工作情况可视化，既展现了设计的现实效果，又融合了施工安全，从而降低了成本。该团队还在开发一个驾驶模拟器，以帮助铁路运营商更好地了解这个新系统。
联盟依靠“点云”数据来捕获现场信息，并将地面激光雷达扫描和无人机测量信息相结合。测量人员每月在现场放飞无人机一次，以评估施工进度；这些信息直接链接到设计和可施工性模型中。“让数据在现场可用，这对实际施工人员非常重要，成为‘游戏改变者’；在这方面，用准确的现场信息来更新数字化模型至关重要。” Gaudin 说。
联盟正在开发临时工程设计模型和施工序列动画，以确认可施工性；在进行设计和施工的同时，资产管理信息也被集成到 BIM 中。
所有这些都在一个通用数据环境SharePoint中进行，这是微软基于云的协作平台。它成为各团队查找所需信息的中心枢纽，还具有他们所需的软件包的链接，包括欧特克Civil 3D、InfraWorks、Navisworks、ReCap和 Revit软件。
“我们还必须存储会议记录或有关设计的决策，”Gaudin说。“因此，这不仅涉及数据，还涉及沟通交流和其他共享方式。这是一个真正的整体管理问题。”
因新冠疫情采取限制措施时，所有团队都必须远程工作，在此情况下，这种通用数据环境被证明是特别有益的。Jurgens说：“在新冠疫情下，我们仍然会继续工作，远程工作对我们来说只是常态。但如果我们没有这种通用数据环境，项目就会止步不前了。”
此项目造价共44.2亿新西兰元（约合200.46亿人民币），将于2024年完工，工作人员近1200人。要招聘到足够多的具备必要技能和知识的员工是一项艰巨的任务，因此 Link Alliance设计了一个持续的培训计划，针对不同岗位职责进行有针对性的培训，如为建筑师培训数字化设计工具、为建筑和工程团队培训隧道挖掘方法等。此外，联盟也为外部的供应商和分包商提供了相应培训。
Burke说：“我们正在帮助提升每个项目员工的技能，尤其是在数字化领域，我觉得这不仅有利于这个项目，也会为本行业带来变革。我们不仅能满足此项目多方面的要求，还能满足未来项目的需求。”
除了提升技能，这个项目也在为新西兰建筑设计、工程和施工行业的数字化未来铺平道路。“我们正在为今后的其他项目打下数字化的基础，” Jurgens说。“一旦我们开始获得这些建筑环境的数字化形式的模型，这将是个开创性的突破。它将彻底改变我们做每件事的方式，这是数字化进程的第一步。”
“有了这个联盟，我们就可以团结在一起，真正地作为一个集体共享一个办公室，并处理所有相关方的实时信息，”他继续说道，“我们欢迎这样一种理念，作为临时保管知识的人，以3D 模型贯穿于各个阶段，从设计到资产管理等。这需要额外的尽职调查，使每个人都能放心地将 3D 数字化模型传递给供应链的下一环节——这是联盟在实现目标的过程中积累下来并可传承下去的宝贵财富。采用数字化的工作流程可在整个周期内都实现最佳结果，并最终为新西兰带来更大的利益。”
Rina Diane Caballar是常驻新西兰的一名作家。她的作品涵盖科学、技术、社会和环境之间的交叉领域。
工程建设业
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