奥克兰公共交通项目铺设下通向未来的数字化轨道

在上世纪20年代，奥克兰已有意修建地铁，但历经近百年，到2012年才开始正式动工。目前其正在建设两个新车站：阿尔伯特街的奥特亚（Aotea）站和卡兰加哈佩路的卡兰加哈佩（Karangahape）站，并计划对伊甸山站进行扩建，以便把西线与轨道交通和布里托马特（Britomart ）站连接起来，将这个终点站改造为双向直通站，以改善城市东部、西部和南部之间的交通，加快出行速度。

“这是新西兰史上最大、最复杂的基础设施项目”， Link Alliance的数字工程经理Daniel Jurgens说。“该项目参与人数众多、难度大、有自身独特的特点，它将改变新西兰的建筑设计、工程和施工行业，带来突破性的转变。”

该项目的主要隧道和车站的设计与施工由Link Alliance承接，这是一个由本地公司和国际公司组成的联盟，在交付大型基础设施项目方面拥有丰富的经验。该联盟包括法国建筑公司Vinci Construction Grands Projets S.A.、在新西兰设有办事处的法国岩土基础设施公司Soletanche Bachy、综合服务公司Downer、基础设施公司WSP、 AECOM（新西兰）公司、新西兰环境与工程咨询公司Tonkin + Taylor、城市轨道交通有限公司（City Rail Link Limited，CRLL）。

Link Alliance的 BIM（建筑信息模型）经理Brice Gaudin表示：“这是我第一次参与联盟的工作，但我相信，作为如此大型的项目，它的合同模式是正确的，因为它能促进协作，达到我从未见过的高度。我们都在共同致力于相同的目标、相同的要求，其中也需要大量的学习。”