看数字铁路技术如何帮助铁路公司实现可持续发展目标

交通基础设施的各种建设因规模和复杂性而使其实施起来非常困难，但尽管如此也为铁路公司带来了机遇。

欧盟铁路局（ERA）的发言人Cristina Vladut说：“铁路的基础设施建设比公路复杂，主要是因为铁路的安全和交通管理系统。”

此外，还有一大堆利益相关方需要照顾，例如项目业主、监管机构、居住在拟定新路线的沿线居民、政客、乘客等等。而且建设行业的成本超支问题严重，在规划和执行上也普遍存在着结构性的缺陷，这些都导致项目往往难以既按预算、按进度完成，又达到质量指标。

接下来就是熟练劳动力短缺、利润率低、政策冲突，以及建筑材料采购的不可预测性。这些建设项目可涉及数以百计的承包商和分包商，而他们的工作都是需要统筹协调的。

我们也不要忘了，还有铁路的用户呢。在当今的数字化转型时代，旅客和货主的服务期望都在提高。乘客要的是富丽堂皇的车站，要有充电插座、可靠的无线网络、简单方便的行程规划，并且要能够在智能手机上使用电子车票。货主要的则是简化的流程、更大的灵活性和便利性，以及实时地跟踪货物的能力。

再把可持续发展融入其中，客运和货运需求要能够取得平衡，那么铁路网络的升级就更是当务之急了。

世界经济论坛在2021年的一份报告中指出，美国“铁路货运的市场份额超过30%，但在欧洲，这却低于20%”。由于欧洲铁路以客运为主，只有分配给乘客之后剩下的空间才轮得到货物。如此一来，交货时间会受到影响，自然有些货主就干脆不使用铁路了。