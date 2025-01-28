在获得公众支持和加速铁路设计方面，虚拟现实和地理信息系统正在发挥重要作用

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Mantas Smidtas是全球性工程、设计和咨询公司Ramboll的技术领导，他在多年的职业生涯中积累了丰富的工作经验，包括在开发铁路项目时如何消除公众提出的担忧，他们在建设挪威国家铁路Bane NOR的Hensetting–Østfoldbanen延伸线路时的经历便是一个很好的例子。
在一次社区会议上，一位居民为景观设计师把大型声屏障建在一个离他家太近的地方感到担心。在二维地图上，这个屏障看起来巨大。“那堵墙简直就像一座小山。”Smidtas说，“我们给他戴上虚拟现实眼镜，结果那个屏障一点也看不到了，原来是被树木遮住了。”尽管那个居民最初表现出疑虑，但戴上虚拟现实眼镜再来观看那个屏障后，他原来的担忧大为缓解。
Ramboll公司于1945年在丹麦成立，在应对城市铁路设计项目的诸多挑战中使用了多种数字技术，包括让公众参与进来的沉浸式虚拟现实（VR）和增强现实（AR）体验，以及用来加快设计速度的地理信息系统（GIS）数据。
虚拟现实已被证明是一个能被用来和社区进行互动的强大工具：“召开社区会议时，我们把设计草案带了过来。”Smidtas说，“我们把准备好的模型投到墙上的屏幕上，也准备好了虚拟现实眼镜，人们可以从不同的角度进行观察。”
GIS可以提供一个对基础设施、建筑、水文、土壤条件和植被的数据的精确概述，设计人员可以在现实世界的背景下进行设计。对于Ramboll公司来说，将这些数据链接到数字地图有助于检测数据中的地理相关性，从而产生更好的结果并促进知识共享。
Ramboll公司在其位于35个国家的办事处使用Esri（环境系统研究所）的ArcGIS Online平台：员工可以从任何地区提取GIS数据，创建精确到20厘米以内的详细多层地图。使用建筑信息模型将GIS数据层添加到智能模型中有助于Ramboll公司缩小Bane NOR铁路等设计项目的误差范围，从而大大降低了风险。（该公司使用Autodesk Connector for ArcGIS将GIS数据连接到数字设计模型。）
GIS工具增强了每个阶段的沟通，并帮助项目团队针对城市扩展和环境侵蚀等问题规划出最佳解决方案。Hensetting–Østfoldbanen项目现场的3D地图含有35,000棵树的数据，这一数据后来被证明成了与居民讨论时的一个重要话题。有关树木分类、高度、半径、密度和与住宅之间的距离的信息有助于在保护自然栖息地的同时在铁路沿线规划出高效的声屏障。
为了设计Hensetting–Østfoldbanen项目（该项目有2.2公里长的铁路和两个火车站），Ramboll公司采取了一种他们称之为颠覆性的方法：四个系统组件——接触网、铁轨、信号和隔音屏障——首次被整合在一起，自动化和数据成了工作的重点。
这一铁路项目的复杂性要高于普通项目，这是因为主要城市和周边地区的人口密集，超过80%的挪威人居住在这些城市。0.5%–1%的稳定的人口增长率每年就会带来5万的新增人口。在为客运和货运创建一个安全和准时的系统的同时，Bane NOR希望利用现有资金提供最大范围的铁路覆盖。
Ramboll公司将项目分为四个相互连接的大块：使用Autodesk Dynamo Studio、Inventor、Revit、InfraWorks、BIM 360 Docs、Forge和Civil 3D进行参数化内容创建、建模自动化、设计审查和数据可视化。
在时间紧迫的情况下，该团队在设计项目的早期阶段的同时也设计出了后期阶段。找到足够多跨学科（接触网、铁轨、道路、桥梁和信号）的人才是一项挑战，这些人需要能够快速采用更高效的工作流程和工具。
数据可视化和聚合极大地提高了设计效率，并最终改善了客户的体验。直观且交互式的仪表板可让团队评估进度、分析设计并通过模型图形和数据接收相关的反馈。
Ramboll公司拥有一个数据丰富的设计环境，汇总了来自多个来源的数据。为了帮助客户可视化设计选项，该团队使用Unity软件创建了沉浸式交互体验，然后将数据导入RealVideo（RVX）流媒体视频和Filmbox（FBX）文件格式。“在使用集成的虚拟现实工具的同时，我们还使用Unity将数据导出为RVX格式，创建虚拟现实模型并将其作为开源格式交付给客户。”Smidtas说。
这一过程提供了与参数化内容创建应用程序（例如，InfraWorks）的互操作性。“通过我们开发的解决方案，我们能够聚合来自Revit、Dynamo Studio和Civil 3D的数据，并将这些数据及其所有元数据添加到InfraWorks。”Smidtas介绍说，“我们用它来与客户沟通。当它成为一种设计审核的工具时，我们开发了一个API[应用程序编程接口]，将数据输入BIM 360，并可在Forge中打开。”
由微软的PowerBI支持的交互式仪表板显示的指标可帮助团队评估进度、分析关键绩效指标并获得相关反馈。“设计审查工具对我们来说是一种概念验证。”Smidtas说，“把更多数据聚合在一起有助于更快地做出决策。如果我能获得更多信息，我一定会的——尤其是当我们可以自由获取信息并且可以避免更多错误时，因为这就是它的用途所在。”
有些项目有时会涉及多个领域，比如，从5个领域增加到12个，Ramboll公司设计的工作流程也可以相应地进行扩展。以参数化设计建模为基础，项目团队可以将所有项目工作流程集成到一个数字平台中，从而自动执行许多原来是手动完成的任务。
这种自动化提高了生产力，但需要好的内容才能获得可靠的结果。铁路项目的Revit库提供了三个档次的细分：低级、中级和高级。团队成员可以选择所需的级别。
负责设计电气化铁路电力电缆的接触网团队为加速的自动化工作流程树立了榜样。手动放置悬链线杆的工作是极其缓慢的，然而，现在已经简化到一键点击；该团队表示，使用Revit库将工作速度提高了2.2倍，从而节省了设计时间440小时。“现在我们在Revit中拥有了一个非常好的数据库，我们可以以七倍甚至更多的速度建设这些悬链线。”Smidtas说。
自动化可以节省时间，但Smidtas表示，要获得更好的规划、更好的设计和更好的结果，沟通是关键。这里说的沟通不仅仅是人与人之间的交谈。“这意味着Ramboll公司和客户之间、Ramboll公司和软件开发人员之间、软件与软件之间，都有了更好的沟通。”
对于Hensetting–Østfoldbanen项目，沟通有助于优化设计流程并提高效率，同时也让客户更快地进入工作流程。“在这个项目中，我们并不是在谈论如何节省时间。”Smidtas解释道，“我们想表达的意思是，‘我们可以在相同的时间内为客户提供更好的质量。’”
Cathy Chatfield-Taylor是建筑设计、工程、施工建设和技术行业的自由撰稿人。
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