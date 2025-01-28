在获得公众支持和加速铁路设计方面，虚拟现实和地理信息系统正在发挥重要作用

Mantas Smidtas是全球性工程、设计和咨询公司Ramboll的技术领导，他在多年的职业生涯中积累了丰富的工作经验，包括在开发铁路项目时如何消除公众提出的担忧，他们在建设挪威国家铁路Bane NOR的Hensetting–Østfoldbanen延伸线路时的经历便是一个很好的例子。

在一次社区会议上，一位居民为景观设计师把大型声屏障建在一个离他家太近的地方感到担心。在二维地图上，这个屏障看起来巨大。“那堵墙简直就像一座小山。”Smidtas说，“我们给他戴上虚拟现实眼镜，结果那个屏障一点也看不到了，原来是被树木遮住了。”尽管那个居民最初表现出疑虑，但戴上虚拟现实眼镜再来观看那个屏障后，他原来的担忧大为缓解。

Ramboll公司于1945年在丹麦成立，在应对城市铁路设计项目的诸多挑战中使用了多种数字技术，包括让公众参与进来的沉浸式虚拟现实（VR）和增强现实（AR）体验，以及用来加快设计速度的地理信息系统（GIS）数据。

虚拟现实已被证明是一个能被用来和社区进行互动的强大工具：“召开社区会议时，我们把设计草案带了过来。”Smidtas说，“我们把准备好的模型投到墙上的屏幕上，也准备好了虚拟现实眼镜，人们可以从不同的角度进行观察。”

GIS可以提供一个对基础设施、建筑、水文、土壤条件和植被的数据的精确概述，设计人员可以在现实世界的背景下进行设计。对于Ramboll公司来说，将这些数据链接到数字地图有助于检测数据中的地理相关性，从而产生更好的结果并促进知识共享。

Ramboll公司在其位于35个国家的办事处使用Esri（环境系统研究所）的ArcGIS Online平台：员工可以从任何地区提取GIS数据，创建精确到20厘米以内的详细多层地图。使用建筑信息模型将GIS数据层添加到智能模型中有助于Ramboll公司缩小Bane NOR铁路等设计项目的误差范围，从而大大降低了风险。（该公司使用Autodesk Connector for ArcGIS将GIS数据连接到数字设计模型。）

GIS工具增强了每个阶段的沟通，并帮助项目团队针对城市扩展和环境侵蚀等问题规划出最佳解决方案。Hensetting–Østfoldbanen项目现场的3D地图含有35,000棵树的数据，这一数据后来被证明成了与居民讨论时的一个重要话题。有关树木分类、高度、半径、密度和与住宅之间的距离的信息有助于在保护自然栖息地的同时在铁路沿线规划出高效的声屏障。