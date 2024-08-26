现实生活中的光线来自四面八方，您可以想象到的所有曲面都会反射、散射和吸收光线。

在计算机生成的图像和连续镜头中重现灯光的自然行为一直是动画（英文）、视觉特效和游戏开发工作室追求的目标，而路径跟踪大大增加了实现这一目标的可能性。



路径跟踪标志着光栅化和光线跟踪等旧技术的进步。光栅化利用单个光源构建图像，而光线跟踪则通过确定场景中不同方向的多个点上可见的内容，让用户得以编程输出更逼真的光线散射和影响。



路径跟踪渲染则将算法应用于整个图片的照明属性，以此确定图像中每个像素投影到查看器中的光线的数量和质量。这种渲染方式蕴含着巨大的计算能力，支持您纳入更多效果，如景深焦点更改和运动模糊等。

近年来的许多新工具都能够将实时路径跟踪任务交到动画师和设计师手中；而路径跟踪也将成为电影、电视和游戏行业的常见功能。

