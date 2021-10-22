了解 Autodesk 的光线追踪软件如何使渲染复杂场景和真实照片级角色变得更轻松、更快。
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光线跟踪是一种渲染技术，可提供真实的灯光模拟，如反射、半透明和阴影。它为三维计算机图形和影视和游戏中的视觉特效 带来了更高的真实感。
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作为一种渲染技术，光线追踪使得对灯光进行细节建模变得更轻松、更高效，从而提高游戏环境和视觉特效中的真实感。光线追踪包含在 Autodesk 传媒和娱乐软件集的多个产品中，即使在复杂场景中也可实现高效且高质量的渲染。
图片来源：Lee Griggs
Arnold 渲染器包含在传媒和娱乐软件集中，并且是 3ds Max 和 Maya 的默认渲染器，旨在满足长篇动画和视觉特效的需求。它提供增强的交互性和性能级别、简单直观的 UI 以及高效的批渲染。
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对于数字艺术家而言，将头脑中的图像在屏幕上展现出来可能是最难的部分。 美工师 Aviral Agarwal 介绍了他创建逼真肖像的技术。
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该团队负责制作屡获殊荣的短片《The Beauty》，其中分解了他们创建与塑料垃圾集成在一起的逼真水下世界的流程。
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CDC 的医疗插图团队提供了一系列视觉交流，旨在让微观的实体栩栩如生，以便于公众健康。
图片来源：CDC
传媒和娱乐软件集提供强大的光线跟踪和批渲染功能。
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光线追踪捕获光的效果，并将其应用于计算机生成的图像以创建真实照片级视觉效果。光线追踪用于视频游戏制作、视频特效和动画。
每个传媒和娱乐软件集固定期限的使用许可都包含 Arnold（高级 Monte Carlo 光线跟踪渲染器）。该软件集包含五个 Arnold 许可，可提供极强的批渲染功能。
由于传媒和娱乐软件集包含 Arnold 软件，因此您可以在选择的工具中渲染高质量图像。Arnold 与 Maya、Houdini、Cinema 4D、3ds Max 和 Katana 无缝集成，因此您可以轻松地将光线追踪功能添加到工作流中。
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