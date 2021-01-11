免费试用 Maya 30 天

创建规模宏大的世界、复杂的角色和炫酷的特效。

图片来源：Framestore

什么是 Maya？

Maya 是一款专业的三维软件，用于创建逼真的角色和大片水准的特效。

  • 利用极具吸引力的动画工具使角色栩栩如生。

  • 使用直观的建模工具设置三维对象和场景的造型。

  • 创建逼真特效 - 从爆炸到布料模拟。

Maya 概述（视频：7 分 18 秒） （英文）

下载面向学生的 Maya

常见问题解答 (FAQ)

如何下载 Maya？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。个人应登录其 Autodesk Account 或教育站点。找到您的产品，然后单击“查看下载”。选择版本、平台和语言，然后选择下载方法。有关详细信息，请访问产品和更新的下载位置

Maya 免费试用期有多长时间？

试用版的 Autodesk 软件使您有机会在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果在试用开始时没有要求您输入付款方式，它将自动到期。

如何延长 Maya 免费试用版？

试用版到期后无法延长试用期。对于短期需求，您可以订购月度固定期限使用许可并关闭自动续展（将付费固定期限使用许可的期限限制为仅一个月），或购买灵活即付即用许可方案的 Flex 代币。

如何解决 Maya 下载问题？

如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口阻止程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的指南：Autodesk 产品下载问题疑难解答

在哪里可以下载面向学生的免费 Maya 软件？

学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案访问免费 Maya 软件。

如何将 Maya 免费试用版转换成付费固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或访问 Maya 产品中心。在订购固定期限使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。

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