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    下载面向个人和业务爱好用途的 Fusion 360

    面向符合条件的业余爱好者、非商业用户的免费限制版 Fusion 360。基本功能包括：

    • 标准二维/三维 CAD 工具
    • 有限的电子产品 – 2 个原理图、2 个图层、80 平方厘米电路板面积
    • 基本制造 – 2.5 轴铣削和 3 轴铣削、车削、FFF 增材制造、预制加工
    • 仅限本地渲染
    • 仅限 10 个活动的可编辑 Fusion 360 文档，非活动文档数量不受限制
    • 仅限单用户数据管理
    • 仅限论坛支持
    • 导入和导出的文件类型受限

    需要全部特性和功能？开始使用 Fusion 360 30 天免费试用版。

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      使用 INFRAWORKS 进行分析和模拟

      直观地评估设计的准确性和质量

      使用内置的分析和模拟工具（如视线分析、交通和移动模拟）探索设计项目的重要方面。

      分析和模拟

      分析和模拟

      使用 InfraWorks 可执行的操作

      • 视频：InfraWorks 中十字路口视线分析与道路装饰检测的静默截屏视频

        视线分析

        进行视线研究，以使特定项目位置的设计所产生的影响可视化。分析十字路口，识别视线障碍区。（视频：17 秒）（英文）

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      • 视频：在 InfraWorks 用户界面中显示的十字路口交通流量情况的静默截屏视频

        交通模拟

        分析通过交叉口的交通流量，显示颜色编码交通分析，并生成可在您的模型中播放的交通模拟动画。（视频：17 秒）（英文）

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      • 视频：通过机场跑道、航站楼和停车场区域的移动模拟的静默截屏视频

        移动模拟

        使用集成式多模态移动工具创建交通、停车场、行人和/或出租车模式建模的动画模拟。（视频：21 秒）（英文）

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      • 视频：模拟洪水流过城市区域的静默截屏视频

        洪水模拟

        根据您定义的参数，在您的模型中将二维洪水模拟可视化并进行分析，以优化内陆和海岸的洪水项目。（视频：11 秒）（英文）

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      • 视频：正在运行的 InfraWorks 分析工具中的静默截屏视频

        路线和纵断面优化

        通过评估设计速度、放坡、横向坡度以及变坡点频率和间距等参数，优化道路设计的成本和环境影响。（视频：19 秒）（英文）

        了解更多

      了解用户对 InfraWorks 使用的情况

      横跨 Bouregreg 河的 6 车道大桥，穿过 2 个巨大的弧形桥塔

      EGIS JMI

      在 Bouregreg 河上架桥

      借助一种新方法成功设计和建造非洲最长且最高斜拉桥背后的复杂几何结构。

      阅读更多（英文）

      图片来源：Egis JMI

      查看更多案例（英文）