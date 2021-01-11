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Autodesk 分别提供面向个人和管理员的下载与安装说明。 个人应登录其 Autodesk Account 或教育站点。找到您的产品，然后单击“查看下载”。选择版本、平台和语言，然后选择下载方法。了解有关如何下载产品和更新的详细信息。
Autodesk 3ds Max 是专业的三维建模、渲染和动画软件，可助您创建广阔的世界和优质的设计。
使用强大的建模工具为环境和景观注入活力。
使用直观的纹理和明暗处理工具创建精细的设计和道具。
迭代和生成具有全方位艺术控制的专业级渲染。
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试用版的 Autodesk 软件使您有机会在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果在试用开始时没有要求您输入付款方式，它将自动到期。
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启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或访问 3ds Max 产品中心。 在订购固定期限使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。