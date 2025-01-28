在洪水来临之前：科技如何帮助全球建立水务复原力

威立雅水务技术公司是全球水务、废物和能源管理巨头威立雅集团的一个部门，该公司的开发人员正在研究新的方法，为城市应对不可避免的事件做好准备。他们应用数字化和物联网技术以及预测分析构建各种水务复原力管理技术，例如洪水建模、可持续排水设计、清洁水分配和资源优化。

尽管水厂、水池、水库和管道的更新经年累月，有时甚至需要几十年的时间，但威立雅的数字解决方案正在帮助公用事业公司在规划未来水网的同时，改善现有基础设施的风险管理。

“当我们谈到大城市遭受的洪灾时，这通常是水网的容量问题，”威立雅水务技术公司战略部署总监Elise Le Vaillant说。“在持续强降雨的某个时刻，水网将不再接受雨量。这就会造成洪水泛滥，雨水会和没有经过处理的污水混在一起并溢到街道上，这会传播细菌并带来疾病和感染的风险。

她接着说道：“几年前，（丹麦）哥本哈根发生洪水时，我就在那里。有些人说，‘我们只需要用更大的管道把多余的水排到城外去。’但也有人说这是百年一遇的事件，不值得进行大规模的系统翻新。”

她说，这是一场需要在许多城市展开的辩论，但与此同时，可以采取措施提高现有基础设施的抗洪能力和可持续性。

“例如，通过我们的解决方案，我们可以用天气预报数据来预测强降雨将集中在哪里，”Le Vaillant说。“网络中的传感器可以告诉我们这些区域的水池是否已经装满或可能溢出。公用事业公司可以使用这些信息，并在任何潜在洪水来临之前采取预防措施。”