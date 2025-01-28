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在未来的工作中，机器人会取代人类吗？我们思考这个问题已经半个多世纪了。
那些宣称机器人会夺走人们工作的专家忽略了重要的一点。这个世界对于新的建筑、基础设施和产品的需求超过了对产生这一切所需的人力、物力和财力的需求。
只要看一下发达国家的基础设施就不难发现，要进行的改造工程实在庞大：桥梁已经破损，公路也问题重重。在新兴市场国家，新的基础设施则亟待建设：铁路、公路、隧道、桥梁。然而，如今原材料或资金已经不足以支持我们像以前那样行事了。。
更有甚者，据预测，2050年世界人口总数将达到近100亿，其中 75%的人口将居住在大城市里，而这些人中的一半是中产阶层。他们会购买更多的车、冰箱和其他物品，从而产生更大的能源需求 。
对地球和日益匮乏的资源来说这似乎是雪上加霜。但其实在未来的工作中，人们可以用与今天相同甚至更少的资源进行建造、生产。在自动化世界里，技术将消除低效率和浪费，随着工程项目的增加，雇佣人数也会增加。
自动化确实会取代一些没有技术含量的工作。但是，这并不意味着会出现工作短缺。实际情况恰恰相反。举例来说，随着对基础设施需求的增加，对能够定制化搭建、运营、维护新建设项目系统的人才的需求也会增加，比如协作机器人（cobot）系统。得益于新技术，建筑废物会减少，从而抵消新增项目预计成本。这意味着土木工程和建筑公司的成本会更低，浪费会更少，需要的资源也会减少。这将使现有资源得到更加充分的利用。
通过将某些工作自动化，同样的预算下公司可承接更多的项目，更多的项目就意味着更多的工作、更多的雇员。当一家每年接两三个项目的土木工程公司采用高自动化工作流程后，每年承接项目的量可以翻两到三倍。这就需要雇佣更多的人。
让我们回顾一下历史：1967年，当第一台自动取款机横空出世，人们立即预测了银行柜员的终结。但到了上世纪80年代，自动取款机已经普及，银行业从业人员却有增无减，而且一路增长并在2006年达到峰值。
通过让机器处理简单的存取款业务，银行可以扩展客户群并提供信用卡、抵押贷款、个人退休账户（IRAs）等新服务，柜员也可以接手收入更高的销售类工作。自动取款机并没有夺走人们的工作，而是使人们有了更好的职业发展，能够去解决更复杂的问题。自动化之于建筑业、基础设施行业、建造业、制造业也是如此。
我们正面临着巨大的挑战：有限的资源、气候变化的影响以及不断增长的世界人口。对各行业来说，这一现状让“消耗更少，产出更多”乃至“消耗更少，产出更好”变得愈发重要。
如果建筑企业、制造企业能实现更高效率的自动化，那么更加符合可持续发展要求的产出将成为可能。比如，在建筑过程中应用机器人技术能够以更少的成本促进现有建筑和基础设施中旧建材的再利用。重要的是，电脑可以自动帮助企业用可靠且符合可持续发展要求的方式产出，而省去了对每一位员工进行相关实践培训。
自动化将促进围绕回收与再利用的新型节能方式。这有可能发生在汽车行业：可能有人认为，应该减少车的数量。但如果制造一辆车可以更便宜，而且车本身还是电动、节能、更小、更环保的，会怎么样呢？？
现在，世界上有很多车辆的车龄在15-20年，车上配备的都是庞大的金属机缸，更不用说车身和其它金属部件。试想一下，如果制造商能推出5千或1万美元一台的车，用低成本的电力技术替代内燃机，人们还会迟迟不换掉污染环境的旧车吗？
电动车的电子技术确实更复杂，但是机械原理却简单多了。在一个高度自动化的世界里，制造厂商可以迅速更新现有车辆，同时回收利用车里的原材料。
自动化将颠覆现有产业，同时创造全新产业。因此，未来人们必须适应更为复杂的科技化工作环境，花更多的时间跟技术打交道。
与前辈相比，年轻一代的设计师和制造者对新技术的应用更加得心应手。他们对技术的推陈出新早已习以为常，掌握的速度也非常快这种对技术的适应能力与灵活性对智造未来而言至关重要，对人们的影响也会越来越大。
自动化必然会带来另一个类似于智能手机和物联网这样的IT技术大爆炸。自动化将会创造出人类难以完全利用的机会，因为这些机会适合机器先行、人类跟上。
我以前谈到过太空产业化以及一些支持性产业。这是一个自动化与机器人技术拓展人类能力并创造全新产业的经典例证。
看回地球，会不会某人某天发明这样一种机器人：它不仅可以把公路上旧的沥青啃下来，嚼碎，还可以用嚼碎的材料重新铺设路面。会有人设计出这样的机器人吗？我敢打赌会的。
机器人的制造、维护，项目的规划、协调，机器人的现场组装设置，这些都是人类的工作。想象一下，当我们沉浸在甜美的梦乡之中时，铺路和建桥机器人正在四处奔忙，不断地重建基础设施或进行补装，那将会是一个什么样的世界？
无论制造的未来会发生什么，自动化都会带来大量的新机遇。员工们只需要适应和协作机器人同事们融洽相处就好了。
Andrew Anagnost 是欧特克总裁兼首席执行官。Anagnost博士的职业生涯已超过25年，富有产品、业务和市场营销经验，他专注于推动战略、转型和产品开发，先后在欧特克、洛克希德航空系统公司和EXA公司任职。他还在斯坦福大学获得博士学位，并曾在美国宇航局艾姆斯研究中心（NASA Ames Research Center）从事美国国家研究委员会（NRC）博士后研究员工作。Anagnost于1997年在欧特克开始职业生涯，并在市场营销、新业务开发、产品管理和产品开发等领域担任过多个职务。在2017年6月担任总裁兼首席执行官之前，他曾任业务战略与市场营销部门首席市场营销官兼高级副总裁。在这一职位上，Andrew是欧特克业务模式转型的架构师和领导者，使公司转变为软件即服务（SaaS）解决方案提供商。在此之前，Anagnost在欧特克担任过多个高管职务。在欧特克职业生涯的早期，他领导了公司制造产品的开发，并将欧特克Inventor的收入增加到超过5亿美元。Anagnost是欧特克董事会成员。他持有加州州立大学北岭分校（CSUN）机械工程理学士学位、斯坦福大学工程科学硕士以及航空工程与计算机科学博士学位。
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