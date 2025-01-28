在未来的工作中，机器人会取代人类吗？我们思考这个问题已经半个多世纪了。

那些宣称机器人会夺走人们工作的专家忽略了重要的一点。这个世界对于新的建筑、基础设施和产品的需求超过了对产生这一切所需的人力、物力和财力的需求。

只要看一下发达国家的基础设施就不难发现，要进行的改造工程实在庞大：桥梁已经破损，公路也问题重重。在新兴市场国家，新的基础设施则亟待建设：铁路、公路、隧道、桥梁。然而，如今原材料或资金已经不足以支持我们像以前那样行事了。。

更有甚者，据预测，2050年世界人口总数将达到近100亿，其中 75%的人口将居住在大城市里，而这些人中的一半是中产阶层。他们会购买更多的车、冰箱和其他物品，从而产生更大的能源需求 。

对地球和日益匮乏的资源来说这似乎是雪上加霜。但其实在未来的工作中，人们可以用与今天相同甚至更少的资源进行建造、生产。在自动化世界里，技术将消除低效率和浪费，随着工程项目的增加，雇佣人数也会增加。