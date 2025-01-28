6个理由说明重返工作场所并非意味着要丢弃办公桌

企业都在制定重返工作场所的策略，但许多行业领袖说，重返工作岗位意味着要搬走一半的办公桌。这听上去很简单：少一些桌子就可以多一些空间，人们就容易保持距离。但这样做会造成数百万张办公桌被丢弃。我们该如何处置这些办公桌和随之而来的大量的办公用具？

别这样做。这个策略并不好，它只是为了解决短期的问题，而没有考虑未来。所以说，与其考虑把办公桌扔进垃圾填埋场，不如想想其他策略，譬如进出办公楼的人流管理，或确定一个办公空间究竟可以有多少人。

在这里，我想简要地陈述新冠疫情后开始重返工作场所意味着什么，以及作为一名商业领袖，您可以怎样帮助人们学会不同的行为方式，让公司的每个部门都能更健康更好地重返工作。