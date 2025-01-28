6个理由说明重返工作场所并非意味着要丢弃办公桌

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企业都在制定重返工作场所的策略，但许多行业领袖说，重返工作岗位意味着要搬走一半的办公桌。这听上去很简单：少一些桌子就可以多一些空间，人们就容易保持距离。但这样做会造成数百万张办公桌被丢弃。我们该如何处置这些办公桌和随之而来的大量的办公用具？
别这样做。这个策略并不好，它只是为了解决短期的问题，而没有考虑未来。所以说，与其考虑把办公桌扔进垃圾填埋场，不如想想其他策略，譬如进出办公楼的人流管理，或确定一个办公空间究竟可以有多少人。
在这里，我想简要地陈述新冠疫情后开始重返工作场所意味着什么，以及作为一名商业领袖，您可以怎样帮助人们学会不同的行为方式，让公司的每个部门都能更健康更好地重返工作。
要认识到您已经利用手头的技术进行了多大的变革。几乎在一夜之间，各个公司就从以办公室为中心的工作模式转变为在家办公的模式。视频会议取代了办公室会议。虚拟浏览取代了现场参观。基于云技术，整个团队都可以实现远程工作。简而言之，“韧性”精神使企业能够利用现有的技术在任何时间、任何地点开展业务。在您试着适应那些会在短期和中期内发生变化的工作时，不妨在开始重返工作场所时想想，怎样能够用您已有的技术更有效地满足您的需求。您并不总是需要从头开始。
丢弃办公桌是一个解决复杂问题的笨拙方法，这一问题应通过技术而非洋娃娃来解决。世界上有成千上万的商业建筑，更不用说其他基础设施了。除非建筑师改变了模式，否则就无法使用传统方法来重新设计这么多的工作空间。
这就是衍生式设计的用武之地。软件可以自动执行最佳选择，以重新构想和优化空间，并符合新冠肺炎（COVID-19）安全性的合规标准。这意味着要在办公桌之间留出社交距离，要给人员的水平和垂直移动留出社交距离，还要考虑空间中的空气流通问题。您还需要建立一种方法，以便根据办公室、机场、大学和餐馆等不同场所的需要，迅速从“新常态”环境转为符合安全规定的环境。迅速采取行动并对办公桌、房间和人员流动进行不同安排以限制疾病传播的能力，将使您的企业在未来更具韧性。
技术和重新设计的工作需要注意两种模式：一种用于接下来的六个月，另一种将适应可能在未来两年、五年或十年内发生的另一个新冠肺炎峰值或其他病毒。在新冠肺炎疫情之后，公司必须对一种可能性作出计划，即他们将需要重新采用对所有事物进行分离的模式。这就需要评估工作空间的自然功能，然后找到改变人们行为的办法，进而调整空间以获得更好的效果。
例如，为了对儿童的课间休息或员工进入大楼的举动做可视化处理，某些软件程序将模拟人群和人员流动。他们是要走楼梯还是乘坐电梯？哪些群体何时移动？您可能需要安排班次，分配不同人群的到达时间，以避免近距离接触和拥挤的走廊。
这将给建筑师带来了独特的挑战，因为同一个空间需要满足两个目的：一个是像今天这样的危机模式，另一个是正常模式。克服这些挑战将确保领导者为即将发生的情况做好准备，以便在必要时他们可以立即过渡到对公司每一层都安全可靠的工作模式。
Nicolas Mangon, VP Autodesk
为了遵守社交距离和人员流动的规定，企业在可预见的未来可能只需要25%的员工返回办公室。我看到一种趋势，领导者说他们不认为所有的员工都应该回到办公室。这种情况甚至发生在以往一直不允许员工进行远程工作的传统行业中。律师事务所就是一个例子。我从律师事务所那里获悉，他们将来会把工作场所主要视为会议室和与客户会面的开放空间。而且他们也不需要为远程办公的员工提供办公桌（同时也避免了公共交通并节省了通勤时间）。办公室将成为会议室或客户汇报中心。
对于许多公司而言，这可能预示着巨大的转变。在美国，员工偶尔在家工作是很正常的。通常的安排是在办公室工作三天，在家办公两天。但如果您去日本等其他国家，每个人每天都会去办公室。在这些国家和环境中，在家办公将较难实现。领导者和公司经理将需要认真考虑，使最佳解决方案对所有人有利。
显然，开放式办公室和小隔间的时代已经结束了，至少目前是这样。但这些并不是唯一的共享空间。现有走道的设计并不是为社交距离而设计的。为了使人们能够相互安全经过，走道必须拓宽。或者必须采用新的人员流动方案，使所有人都朝一个方向或另一个方向流动。公共交通系统和枢纽一直是人们的焦虑点，因为他们担心这种规划缺乏人际距离，会使他们面临感染病毒的风险。领导者在规划建筑物的内部时，还必须考虑通往建筑物内部的空间，并在员工开始返回工作场所时确保这种空间同样安全。
正如欧特克为健康和安全而重新设计自己的工作场所那样，全球各地的公司也都在设想和创造一些技术，使未来的工作场所比我们可以预想的更加安全。现在公开这些示例还为时过早，但我们知道一些公司在开展发明工作，以您从未想过的方式对人员和办公室组件进行消毒。其他公司正在考虑使用无人机或机器人进行清洁。
通过技术和想象力的结合，当各行各业几乎在一夜之间从现场办公转到虚拟工作时，现有的办公空间及其周围环境可以变得像您的员工队伍一样灵活。这就是韧性的本质，它将使公司有能力应对新冠肺炎及以后的任何情况。
Nicolas Mangon是欧特克工程建设业行业战略与市场营销副总裁，领导建筑信息模型（BIM）在建筑、工程、建设行业（AEC）的发展。Nicolas的使命是引领行业向BIM和云端转型。Nicolas曾就读于世界著名的法国公共工程学院的土木与结构工程学学院 ，以其深厚、专业的行业经验持续带动针对AEC行业的创新解决方案的发展。
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