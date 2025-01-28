为什么说《头号玩家》是对未来虚拟现实协作的美丽预言

如果你常带孩子，一定知道，当他们目不转睛盯着屏幕时，就算你冲他们大喊大叫、挥手招呼，甚至向天空发射信号弹！——也不能引起注意，他们好像掉进另一空间里了。

2017年《常识媒体》的一项研究，8岁及8岁以下的儿童每天有35%时间是在看手机屏幕，2011年则为4%。虽然这不像是什么好消息，但与我童年时的“电视上瘾症”并没有太大区别——那时候，我们每天放学以后、周六早上都被电视卡通片吸引，痴迷其中。

恩斯特·克莱恩的科幻小说《头号玩家》中，书中人物几乎每时每刻都沉浸在一个名为“绿洲”的虚拟世界中。这是个自闭症天才詹姆斯·哈利迪用电脑生成的虚拟现实世界，是他们逃避丑恶现实的唯一出路。

故事发生在21世纪40年代，地球上一派衰落景象：全球能源危机、灾难性气候变化、饥荒、疾病。书中人物许多是难民，生活在犯罪猖獗的贫民窟——四处堆叠着拖车房与劣质金属建筑的“叠楼区”。还有些人是邪恶的IOI公司的签约奴隶。

黑暗中出现了一线曙光——如果有人能找到藏在“绿洲”里的复活节彩蛋，就可以获得巨额财产，还可以控制IOI公司，让它改恶从善。聪明的复活节鸡蛋猎人与贪婪的IOI高管展开了激烈的竞争。韦德·沃特（头像名字：帕齐瓦尔）和他的网络朋友艾赫、阿特3米斯、戴托和舒托大显身手，展开激烈争夺，力争取胜。