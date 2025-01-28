Pallet公司以预制住所和体面的工作机会多方位帮助解决无家可归问题

尽管King认为Pallet公司的临时住所和社区对解决无家可归危机有所帮助，但她对自己公司的就业发展模式更有信心，并表示其他企业也应效仿，以便培养下一代的员工。

“我们的产品是很棒没错， 但是，我们主要的使命是创造能维持生计的工作机会，并培养相关的技能组合，从而帮助人们成长。” King说。

King给其他企业主的建议是，应该扩大招聘对象范围，录取各种拥有不同甚至是困苦人生经历的人，因为这样做的好处是巨大的，并不仅仅是惠及企业的工厂车间或仓库。

她说：“我们必须让人们明白，无家可归和流离失所人士的问题不是用房子就可以解决的。有了遮风避雨的栖身之所又如何？这些人的问题还不是一样存在？重要的是他们要有工作机会和稳定的财务状况，要能够赚钱。这才是创造可持续解决方案的核心之处。”

为此，King致力于聘用那些难以获得和维持正常工作的人，即经历过无家可归或吸毒成瘾问题的人以及刑满释放人员。

King说：“我们绝大多数的员工都有不少犯罪史。但我接触过成千上万个有犯罪史的人，有些曾是我们的员工，有些曾是我们扶助的人，而我可以从我的经验告诉你，他们基本都是我见过的人当中最有才华、最聪明、最有创造力和最有生产力的人。”

另一方面，King表示，多年交谈下来，她从公司员工和Pallet社区的住户那里了解到了求职的难度有多高。有犯罪前科的人有时会因受到法律法规的阻挠而找不到工作，社会的偏见更是雪上加霜。

King说：“就是这种恶性循环，让人深陷其中，因此无法摆脱贫困。但对我们来说，提供一份工作无非是直白地告诉对方‘我们信任你’。我们通过提供帮助和训练，把他们提升到有能力为自己设定梦想的位置上，之后他们就可以沿着一条路前进，并清楚自己在这世上的目的。到头来，他们不再需要你了。他们对自己的信心，已经足以让他们可以在那条路上继续往下走到终点。”