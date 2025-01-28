Pallet公司以预制住所和体面的工作机会多方位帮助解决无家可归问题

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全球有近16亿人没有适当的住所，仅在美国就有50多万人无家可归。
不幸的是，这一危机日益严峻，而建造永久性住所的成本比以往任何时候都高。劳动力和供应短缺也使问题变得更加复杂，建筑业到2025年可能面临200万工人的劳动力短缺局面。
然而，美国过去五年来的永久性住房干预措施增长了450%，各州各城市都在奋力解决无家可归问题，让无家可归者有稳定的住所和工作。
华盛顿州埃弗里特一家公司也投入这场奋战之中，推出了一种可扩展的产品和就业发展模式，旨在架起通向永久性住房和体面工作的桥梁。这家公司叫Pallet，是欧特克基金会所投资的公益公司，主要以快速反应的方式，为社会上最弱势的群体搭建临时住所，让他们享有家的安全感和保障。该公司可以在几天甚至几小时内把所需的住所和社区搭建起来，根本不需要耗费几个月甚至几年的时间。
Pallet公司的创始人兼首席执行官Amy King说：“眼下我们急需解决方案，避免人们露宿街头等死。所以我们快速搭建临时住所，为的是拯救生命。”
King主张将住房作为一项人权。她说：“房屋本身建造起来不简单，也很贵。我们知道，因为我们就是建房子的。”King和她的丈夫还创立了综合建筑公司Square Peg。他们深知，稀缺的劳动力和不断上涨的材料成本使得建造永久性住房又贵又耗时。
搭建临时住所只是基础，在Pallet公司解决流离失所问题的综合支持模式中，可重复使用的住所让无家可归者享有保障，再将所在城市和当地服务商的工作结合进来，就形成了临时社区。
Pallet公司最早的临时住所设计始于2016年。该公司有自己的工程设计团队，设计过程中会根据最终用户的实际经验反馈做出改进。King说：“也就是说，我们所有的产品都是在公司内部进行设计的，而且这些设计会不断地变化，以确保能够满足市场需求。”
如今，Pallet公司的临时住所产品已发展到第八代，每换一代，设计更改都是基于临时社区住户的直接反馈。该公司以轻型非工业制造为主，主要进行加工和产品零件组装，工作中使用欧特克的Inventor和Vault软件，而且“我们持续在扩展产品组合，并始终追求效率，所以目前在积极地确定最佳集成用例，”King补充道。
临时社区里的住所都配有能上锁的门，住户可享受社区内的社会服务和食物供应，也可享用淋浴和洗衣设施。此外，住进这些由Pallet公司新搭建的临时住所，并不需要舍弃宠物或任何个人物品，如有伴侣也可以一起住。这些具有人情味的元素或许看似很普通很常见，但在许多临时住所系统里却往往是不存在的，也正因如此，人们即使需要帮助也不太愿意求助。
各服务机构和政府部门携手合作，致力于让临时社区的住户最终拥有永久性住所，同时为他们创造就业途径，其中不排除在Pallet公司工作的可能。
尽管King认为Pallet公司的临时住所和社区对解决无家可归危机有所帮助，但她对自己公司的就业发展模式更有信心，并表示其他企业也应效仿，以便培养下一代的员工。
“我们的产品是很棒没错， 但是，我们主要的使命是创造能维持生计的工作机会，并培养相关的技能组合，从而帮助人们成长。” King说。
King给其他企业主的建议是，应该扩大招聘对象范围，录取各种拥有不同甚至是困苦人生经历的人，因为这样做的好处是巨大的，并不仅仅是惠及企业的工厂车间或仓库。
她说：“我们必须让人们明白，无家可归和流离失所人士的问题不是用房子就可以解决的。有了遮风避雨的栖身之所又如何？这些人的问题还不是一样存在？重要的是他们要有工作机会和稳定的财务状况，要能够赚钱。这才是创造可持续解决方案的核心之处。”
为此，King致力于聘用那些难以获得和维持正常工作的人，即经历过无家可归或吸毒成瘾问题的人以及刑满释放人员。
King说：“我们绝大多数的员工都有不少犯罪史。但我接触过成千上万个有犯罪史的人，有些曾是我们的员工，有些曾是我们扶助的人，而我可以从我的经验告诉你，他们基本都是我见过的人当中最有才华、最聪明、最有创造力和最有生产力的人。”
另一方面，King表示，多年交谈下来，她从公司员工和Pallet社区的住户那里了解到了求职的难度有多高。有犯罪前科的人有时会因受到法律法规的阻挠而找不到工作，社会的偏见更是雪上加霜。
King说：“就是这种恶性循环，让人深陷其中，因此无法摆脱贫困。但对我们来说，提供一份工作无非是直白地告诉对方‘我们信任你’。我们通过提供帮助和训练，把他们提升到有能力为自己设定梦想的位置上，之后他们就可以沿着一条路前进，并清楚自己在这世上的目的。到头来，他们不再需要你了。他们对自己的信心，已经足以让他们可以在那条路上继续往下走到终点。”
可是King承认，她的建议并不太受欢迎，因为有些企业和管理人员不愿意在一般的招聘标准外聘用员工。对此，她表示政策固然重要，但人也一样重要。
她说：“要想打破人们的偏见，只能把所有人聚在一起，让他们彼此认识，所以我们努力这样做。我们尝试把我们的员工带到他们的世界里去讲述亲身故事，这样人们就可以说，‘我遇到了有那种背景的人，他在Pallet公司当工程师，年入几十万美元，还有房子，有孩子呢。人是可以改变的！’你必须向他们提供这样的例子。”
King继续说：“长期以来，雇主绝对不可以聘用任何有重罪前科的人，这是既定标准。然而，必须要有人站出来问‘为什么不可以？’因为犯过重罪的人，也不都是坏人。实际上，他们当中绝大多数（在服刑改造期间）受到了教育，愿意洗心革面。所以需要有人与众不同，与这些人见面并告诉他们，‘我看到了你的潜力，让我来激发你的潜能’，不管是通过提供工作、提供住所、提供社区生活还是什么都行。”
Pallet公司的主要客户是美国境内无家可归危机严重的州、县和城市。该公司的模式对这些客户而言具有吸引力，因为它的采用门槛低，而且提供了全面的支持，可帮助克服一些难度极高的挑战，其中包括选址、住房供应、社会服务对接、社区基础服务和政治程序。
King说：“这是长期的合作关系，是一场持久战。我们希望帮助城市全面解决无家可归的危机。我们通常会利用当地的合作伙伴，但我们充当召集人，把所有利益相关方召集到一起，让流离失所者的所有需求都得到全面的满足。”
“其中一个比较特别的（合作关系），就是在洛杉矶，我们的临时社区搭建工作取得了重大进展，”King说。“这座城市面临着巨大的危机，当时那里有6.6万人无家可归。我们花了大概一年的时间与各方对话，尝试摸索出具体该如何在这个非常密集的城市环境中搭建临时社区，毕竟那里没有太多可用的土地。”
洛杉矶的第一个临时社区于2020年启用，但其搭建过程最初并不算是完全成功。King说：“我们搭建第一个临时社区时，成本非常高，花费的时间比平常长，我们还要面对许多社区居民方面的挑战。但最后，还是搭建起来了。”这个临时社区今天还在运作，它为Pallet公司和洛杉矶市改善后来搭建的社区提供了经验和帮助。
她说：“当我们着手搭建第二个临时社区时，我们说，‘让我们来一起合作，看看要怎样把社区做的更好。’那真的是我们首次尝试在各个方面与城市合作搭建社区。”
自此之后，Pallet公司与洛杉矶工程局（其中包括当地建筑师、总承包商和市政工作人员）建立了密切的合作关系，从而确保每个临时社区的搭建过程得到简化、具有成本效益，而且尽可能简单。
King说：“这些新建社区的搭建成本大约只有第一个社区成本的十六分之一，除了成本低多了，搭建速度也快多了。”
最终，King希望有一天能够实现Pallet公司的使命，而且无论是使用Pallet公司的产品还是其他解决方案，美国的无家可归问题都可以得到解决。因此，King要求她的员工做好准备，全身心地投入到企业的使命之中。
“许多企业主，尤其是那些有股东的公司，都注重盈利能力，对此我并没有异议，”King说。“你必须要可持续地发展，但我们却忽略了重点：没有了人，就不可能有盈利能力。”
King呼吁企业管理人员一定要始终牢记企业的使命，思考该使命如何对所在社区有益，并考虑什么时候使命比盈利更重要。
“大家需要明白的是，企业有实现盈利的时刻，也有实现使命的时刻，”King说。“但是，两者往往相互冲突。作为一家社会企业，我可以告诉你，我们会权衡任何机遇到底是使命时刻还是盈利时刻。目前我们是以使命时刻为主，因为我们正在努力让市场达到饱和，这样才能解决问题。但其他时候，也有实现盈利的时刻。企业主如果能识别这些时刻并加以利用，就既可以对所在社区做出贡献，又可以维持强大的可持续盈利能力。”
Kimberly Holland 是一名描写生活方式的作家和编辑，家住阿拉巴马州的伯明翰。Holland 若不是在按色彩给她的书籍进行分类的时候，就喜欢摆弄厨房里的新鲜玩意儿，并把她所有的厨艺分享给她的朋友听。
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