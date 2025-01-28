看气候科技初创公司Heirloom的碳捕集技术如何安全地去除二氧化碳

矿物会通过碳矿化这一自然过程，快速地吸收周围环境空气中的二氧化碳。直接空气捕集方式既具备可测性，又可扩大规模。而Heirloom公司的技术就是结合了这两者的特点，并选用碳酸钙（CaCO3），该矿物又称石灰石，是地球上常见的一种化合物。

Heirloom公司的商业化主任Max Scholten说：“石灰石是由氧化钙和二氧化碳组成的，把二氧化碳去除掉后，就变成了石灰，即氧化钙。这石灰想要恢复天然的石灰石状态，所以对二氧化碳十分渴求，像海绵似的，从大气中汲取二氧化碳。Heirloom公司的技术加速了这一自然过程，将吸收二氧化碳所需的时间从数年缩短到仅仅三天。”

上述技术解决方案的核心，是一种称为热再生的科学工艺。Heirloom公司在加利福尼亚州布里斯班设有可通过批量生产轻易复制的模块化DAC试验设施，使用可再生能源对电窑中的石灰石矿粉加热，将碳酸钙分离成两种不同的副产品，第一种就是Heirloom所捕集封存的二氧化碳。

捕集的碳，在某些情况下安全地封存在美国环境保护署（EPA）许可的地下六级井中，在其他情况下则与其他天然物质结合溶解在水中，以致永久地与大气隔离。例如，冰岛公司Carbfix将碳酸水注入地下，让其与地下玄武岩发生反应，最终变成石头。另一家公司，即混凝土制造商CarbonCure，则使用碳酸水来拌制新拌混凝土。

“所有的这些封存途径，在去除二氧化碳方面发挥着作用，对气候治理意义重大，”Scholten说道，并补充说Heirloom公司与CarbonCure的合作前景尤为广阔。“迄今为止，Heirloom公司将去除的二氧化碳持久地封存在混凝土中，用于湾区各地的基础设施项目。作为世界上使用最广泛的建筑材料，混凝土为二氧化碳的永久封存提供了重要的‘容器’。考虑到气候危机的严重性和加州雄心勃勃的气候目标，我们需要开始将二氧化碳永久地与大气隔离，而混凝土正是当今可用的解决方案。”

Heirloom公司的热再生工艺所产生的第二种副产品是氧化钙（CaO）。氧化钙与水结合后便暴露在大气中，从而吸收更多的二氧化碳，变回碳酸钙。随后，这重新形成的石灰石加入窑中，重新开始循环。

由于化学成分保持不变，Heirloom公司最终可以将剩余的石灰石升级再造为造纸、水处理或农业的原料。