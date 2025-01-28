何谓建筑设计与施工的低碳发展？

低碳发展是一个整体化的愿景和过程，它注重改善环境，通常体现为脱碳、韧性、循环性和公平性等方式。若要做得好，就需要建筑设计、工程和施工之间的协调，所有团队从一开始就共享数字资产，以消除其工作和成品中的浪费。

这一过程的初始景象可能并不十分清晰，甚至可能像是一张分辨率较低的图像似的，有点模糊。但重要的是要有愿景；无论这个愿景最初有多模糊，它也会逐渐突出各个焦点。任何一个项目的共同愿景和数字工具都需要考虑建筑生命周期的每个阶段，包括项目使用的隐含能源和项目生命周期结束后的影响。有了这些信息，各个团队就可以使用正确的可持续的材料和施工实践来制定一个全面的蓝图。

慎重选址

在开工建设之前，适当的项目选址可以为减少碳排放提供一个良好的开端。对于绿色设计而言，不动产公理中关于地点的说法具有双重价值。

根据《洛斯阿拉莫斯国家实验室可持续设计指南》，适当的选址做法包括：

利用场地的地形、阳光、树荫和风能促进节能

保护现有植被

将建筑融入周围景观

选择一个好的位置可以最大限度地减少干扰：想一想改造现有结构或重新利用棕地以缩小环境影响的足迹，避免干扰水的流域和野生动物走廊，以及用原生植被进行景观美化。这些措施大大地提高了场地在减少碳排放方面的价值。选择靠近便利设施和公共交通的适合步行的城区位置也可以减少交通排放。

Autodesk Insight等工具可以帮助建筑师把能源效率和环境优化置于项目的最初设计环节。Autodesk Spacemaker是一个基于人工智能的工具，主要用于设计的初始阶段，它甚至可以让房地产专业人士通过使用实时、数据驱动的风和日光分析和反馈来考虑建筑位置和方向的影响。

这种规划对于风力发电场和太阳能装置等可再生能源基础设施来说尤为重要。清洁能源发电的投资预计在未来五年内将翻一番，这将需要明智的规划以避免潜在的生态破坏，尤其是对野生动物栖息地的破坏。

许多建筑业主正在重新思考如何最好地利用自己的建筑资产组合来提高整体性能，同时减少对环境的影响。通过翻新和重新利用现有的资产组合，业主可以更快地适应不断变化的用户需求，甚至随着房地产市场的变化而扩展到新的市场。

创意、可持续的建筑设计与工程

将创意愿景和布局与材料选择相结合是很重要的。低碳发展的规划在很大程度上取决于生产工艺方法，例如，当地供应链能够消除运输和航运成本，如果加以利用就可以减少隐形的碳排放。低碳施工阶段也取决于恰当的采购和正确的程序。

采购应减少，材料应再生；而且，如果所有其他方法都不管用，我们也应该尽量抵消制造、运输和使用材料所产生的碳排放。例如，在某些情况下，大型木材建筑可以通过将碳储存在建筑物的结构中来减少建筑物的碳足迹。尽早提供指导意见——例如，确保所使用的钢材来自低碳供应链并且高度可回收——将在建筑物的整个生命周期得到回报。建筑师和工程师还应在提案中指定低碳建筑材料，指定消耗较少水、能源、有毒化学品和清洁剂的材料。随着时间的推移，这种方法还可以降低维护成本。

低碳建筑材料

由于建筑物中高达80%的隐含碳来自结构材料，因此可持续发展必须依赖低碳选择。低碳建筑材料的选择还可能包括再利用的材料，如再生木材和再生钢材。（建筑行业素以丢弃可用的材料而臭名昭著。）每年世界上近8%的二氧化碳排放来自传统混凝土。新型材料可以是更环保的替代品，其中包括：

由回收的建筑材料制成的砖块

再生混凝土

减少碳影响的混凝土混合物

使用新技术和极简主义的设计方法——如光滑的线条、裸露的天花板和抛光混凝土地板——也减少了材料的使用总量。

隐含碳计算器——或与BIM（建筑信息模型）软件配合使用的EC3——在详细建筑设计完成后会以单一元素来映射各种材料。它能够快速地察觉到隐含碳等重要指标；估算出一个项目在制造、运输和组装所有材料过程中的温室气体排放量，以及材料的维护和报废成本。

精心的材料组装

一旦收集到恰当的材料，在组装它们时也应同样小心。更好的BIM管理和现场数字协作可以节省资金、能源、所需时间和材料。通过采用精益建造这样更有效的方法以及更好的项目管理，可以消除浪费并减少隐形碳排放。根据美国精益建造协会的数据，70%的建筑项目会延期完工并超出预算。

预制造、模块化和工业化施工还可以加快项目进度、规范施工建设并减少项目生命周期的浪费。例如，荷兰芬洛镇的市政厅实际上是可以在其他地方拆卸并重新组装成完全不同的结构的。BamCore设计了一个定制工程系统来设计和制造混合竹木板，为住宅和低层商业结构提供更多的可再生材料。最后，越来越多的新一代全电动重型设备和卡车也开辟了使用可再生动力的建筑工地。

低碳建筑的运营和维护

当施工人员完成施工并开始拆卸工地时，智能和可持续建筑并没有就此结束。在此后的生命周期内，建筑运营和维护是终生的追求，它提供了减少能源费用并最终减少污染的方法。联合国研究人员发现，建筑运营的排放量在2019年达到峰值；更好的施工建设和更智能的运营技术正在成为新的标准。为了实现《巴黎协定》的目标，建筑运营的排放需要迅速减少。

建筑业主可以使用建筑运营的技术和数据最大限度地提高供暖、制冷和暖通空调系统的效率。这是通过使用复杂的传感器和数字孪生（一种由人工智能和机器学习支持的，不断更新的，可以监控、维护和优化物理模型性能的建筑物数字仿真模型）来完成的。这些先进技术还提供了预测性维护功能，其中传感器和实时监控可以检测到某个部件何时开始超过某个阈值，并在故障发生之前及时修复，从而节能、节支又省时，使资产的性能尽可能接近最高效率。

建筑拆除和材料再利用

对于聪明的一体化开发商来说，即使是即将或已经被拆除的建筑也具有可持续的价值。依照20世纪出售或拆除场地的范式，会有废品回收公司在一定程度上将拆除的建筑物拆成部件。但数字解决方案提供了更好的再生和回收方案以及更周到的方法。

借助Autodesk Tandem等程序和材料护照（一个项目使用的所有材料的数据库）并利用数字孪生，旧建筑可以成为材料库。这样，用过的钢梁或砖块从安装后就被追踪，日后可以得到拯救并在另一个建筑立面上获得第二次生命。在拆除之前，人们对建筑物中的内容了解得越多，重复使用这些材料就越容易，也越便宜。如果没有解构的路线图，旧建筑的大部分都会被送往垃圾填埋场。

当各种设计数据都聚集在数字孪生中时，建筑师和设计师处于有利地位，可以追求适应性再利用。建筑师可以借助于衍生式设计，用技术来帮助他们重新思考和重新设计可用空间的最佳布局。采用材料护照的方法还将有助于对废弃建筑进行创造性的设计。通过更好地了解旧址或遗址，建筑师、工程师和建筑商可以重复使用现有结构的核心部分或使回收材料成为新项目设计的内核。悉尼全新的Quay Quarter Tower重新利用了上世纪70年代旧建筑的68%，节省了相当于1万次从悉尼飞往墨尔本航班的隐含能源。